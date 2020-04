Personajes muy reales en la carrera por el Oscar al mejor actor 2015

Los Angeles/Madrid, 12 feb (dpa) – Jóvenes y veteranos, estadounidenses y británicos. Ahí acaba la lista de los nominados al Oscar por la mejor interpretación masculina en 2015, pero los cinco tienen algo en común: todos buscan su primera estatuilla dorada por dar vida en la gran pantalla a personajes reales. Aunque alguno lo niegue. El favorito: Eddie Redmayne.

EDDIE REDMAYNE: JOVEN REVELACIÓN QUE LO HA GANADO TODO CON UN PAPEL

Un único papel le ha bastado a este joven actor londinense de 33 años para cosechar los premios más prestigiosos del cine: su interpretación del físico Stepen Hawking en «The Theory of Everything», del director James Marsh, le ha valido un Globo de Oro, un Bafta del cine británico y el Premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos, lista que podría verse coronada con su primer Oscar. Licenciado en Historia del Arte, el también cantante y modelo debutó en el teatro en 2002. Su rostro empezó a ser internacionalmente conocido por la adaptación del bestseller de Kenn Follet «The pillars of the Earth» para televisión, y en la gran pantalla con sus trabajos en «My Week with Marilyn» (2011) y en la película musical «Les Misérables» un año después, que le valió su primera nominación a los Premios del Sindicato de Actores. Su interpretación del físico británico enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) podría suponer ahora ahora la coronación temprana de una carrera muy prometedora.

BENEDICT CUMBERBATCH: UN TALENTO AUPADO POR PERSONAJES REALES

El actor de 38 años nacido en Londres acumula una prolífica carrera en el teatro y sobre todo en la televisión, donde se hizo famoso por interpretar a todo un clásico de la literatura en la serie «Sherlock». Pero el éxito en la gran pantalla de este actor de educación y elegancia muy británicas ha sido muy gradual: tras sus buenos trabajos en papeles reducidos en el cine – como en «War Horse» (2011)», bajo la dirección de Steven Spielberg – 2013 supuso su salto a la fama internacional con trabajos como «Star Trek Into Darkness» (2013) o «12 Years a Slave» (2013). Pero fue su interpretación de Julian Assange, el fundador de la web de filtraciones Wikileaks, la que supuso el gran salto de su carrera en «The Fifth Estate» (2013). Otro personaje real, el del matemático británico Alan Turing en «The Imitation Game», del director Morten Tyldum le brinda ahora la oportunidad de hacerse con su primer Oscar, tras ser también nominado a un Globo de Oro y un Bafta, entre otros. La crítica ha coincidido en el buen trabajo del actor para dar profundidad al personaje de este brillante matemático que pese a su contribución decisiva a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, cayó en el olvido y fue incluso condenado por su homosexualidad.

MICHAEL KEATON: UN VETERANO «SUPERHÉROE» QUE BUSCA SU PRIMER OSCAR

Frente a la juventud de sus contrincantes, el estadounidense Michael John Douglas – más conocido como Michael Keaton tras adoptar ese nombre artístico por su similitud con el de otro astro de Hollywood- ofrece a sus 63 años veteranía y una larga trayectoria que sin embargo no se ha visto hasta ahora rematada con un premio de los grandes. Su trabajo en «Birdman», de Alejandro González Iñárritu, dando vida un actor en crisis que fue famoso en el pasado por interpretar a un superhéroe y que ahora intentar dar un nuevo impulso a su carrera le ha valido su primer Globo de Oro como mejor actor de comedia y el premio del Sindicato de Actores al conjunto de reparto de la película. Pero ahora llega la hora de la verdad, pues al contrario que en los Globos de Oro, los Oscar no distinguen entre mejor actor de película dramática y comedia-musical. Pese a los desmentidos, su papel en «Birdman» ha sido considerada una interpretación de sí mismo por las similitudes con su biografía: también él se hizo famoso por dar vida a un superhéroe, «Batman», en 1989 y 1992, bajo la dirección de Tim Burton.

BRADLEY COOPER: UN GUAPO VERSÁTIL QUE ACUMULA NOMINACIONES

El actor estadounidense Bradley Cooper, de 40 años, se suma a la lucha por el Oscar o mejor dicho, a dos Oscar, ya que está nominado como mejor actor y a la mejor película como productor de «American Sniper», dirigida por Clint Eastwood. Sin embargo, Cooper tiene más experiencia que sus contrincantes en la gran noche de los premios de la Academia de Hollywood, a los que ya ha estado nominado en las dos ediciones anteriores: en 2014 como mejor actor de reparto por «American Hustle» y en 2013 como mejor protagonista por «Silver Linings Playbook». A lo largo de su carrera, que comenzó en 1999 con su aparición en la serie de televisión «Sex and the City», Cooper ha demostrado ser muy versátil, capaz de dar vida a vividores mujeriegos o amigos alocados -como en «The Hangover» y sus secuelas, a un agente del FBI o a un sangriento francotirador estadounidense. En «American Sniper» da vida a Chris Kyle, el francotirador de los Navy SEAL que logró el récord de disparos mortales durante la guerra de Irak y que se enfrenta a problemas psicológicos al volver a su país.

STEVE CARELL: ACTOR DE TELEVISIÓN NOMINADO POR PRIMERA VEZ

Aunque participó en numerosas películas desde su debut en 1991 -como «Bruce Almighty» (2003), «The 40-Yer-Old Virgin» (2005) o «Little Miss Sunshine» (2006) – el actor estadounidense Steve Carell, de 52 años, es sobre todo conocido por su papel de Michael Scott en la serie de televisión «The Office», que le hizo ganar un Globo de Oro. Sin embargo, ha sido su interpretación del filántropo John Eleuthère du Pont, creador del centro de entrenamiento de lucha libre «Foxcatcher», que da nombre a la película de Bennett Miller, la que le ha dado su primera oportunidad de ganar un Oscar. Por ese trabajo ha sido nominado también a los Globos de Oro, los premios del Sindicato de Actores y los Bafta del cine británico, nominaciones que no se transformaron en premio. El 22 de febrero tiene otra oportunidad.