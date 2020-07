Desde el diario La Nación declaran la guerra a la democracia costarricense

“Qu’est-ce que le néolibéralisme? Un programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle a la logique du marché pur » Pierre Bourdieu.

Durante las semanas anteriores hemos venido oyendo y leyendo, de manera reiterada y atemorizante, la afirmación de que los problemas de orden fiscal en este país se deben a los altos salarios y pensiones de los trabajadores del sector público, todo esto en medio de una satanización de los sindicatos y las convenciones colectivas de trabajo, por cierto inexistentes ambos en las empresas privadas del país, por ser Costa Rica uno de los países latinoamericanos donde hay menos libertades sindicales, además de que se trata de un público meta, por lo general carente de otras fuentes de información sobre los temas económico y fiscal, además de no tener en la gran mayoría de los casos, las herramientas analíticas para interpretar esa información, en el caso de que pudieran acceder a ella.

De esa manera, se pretende dividir a la población, enfrentando a los trabajadores del sector privado o de las áreas periféricas del país con los del sector público de la actividad económica, acusando a estos últimos de ser privilegiados en relación con los primeros y responsabilizándolos de las consecuencias de la aplicación durante más de tres décadas de los modelos de la política económica neoliberal, como resultado de cuya aplicación jamás se vendrá a mejorar la situación de los trabajadores del sector privado quienes, en su gran mayoría, viven dentro de un régimen de arbitrariedad y despidos antojadizos para desconocerles hasta sus mínimos derechos laborales. Esta campaña mediática lo único que pretende es rebajar al mínimo los derechos y condiciones de vida del conjunto de los trabajadores del país, pero jamás lograr un cambio en la situación de los trabajadores de la empresa privada (que, según afirman los ideólogos del CINDE produce libertad), cuando la verdad es que debería hacerse una campaña para impulsar la sindicalización y las convenciones colectivas hacia el interior de las empresas privadas, un sector acostumbrado a pagar salarios miserables y a desconocer la legislación laboral existente en el país. Estamos notificados todos nosotros: el diario La Nación le declaró la guerra a las libertades y derechos de toda clase trabajadora costarricense o es que acaso les interesa a sus editores, siquiera por un momento, la situación en que viven las poblaciones periféricas de las áreas fronterizas o marítimas, a las que en un escenario óptimo para ellos quisieran poner en contra de los trabajadores del sector público, los que sí tienen algo esencial en esta lucha y es la fuerza, unida a la trayectoria de sus organizaciones sindicales.

Esta campaña, terrorista e intimidatoria, se viene realizando bajo el impulso de los grupos o lobbies de pensamiento de la derecha radical y totalitaria, teniendo como mascarón de proa al diario La Nación de San José Costa Rica y a los principales noticieros de la radio y la televisión locales. El fenómeno se agudiza por el hecho de que este país casi no existen medios de comunicación alternativos y las pocas excepciones no tienen la cobertura de los medios ya mencionados, estando la mayor parte del aparato mediático al servicio de la dictadura neoliberal en democracia, una democracia restringida donde los dogmas neoliberales son algo así como una especie de normas pétreas por las que se rigen la vida política, económica y social cuyos actos más importantes están en menos del poder decisorio de los poderes fácticos. Se hacen elecciones para elegir a los gobernantes y a los parlamentarios, pero no se permite modificar la política económica y social propia de este régimen de dictadura en democracia. Cualquier intento de alterar o variar ese camino es ferozmente resistido por el coro mediático y una legión de cortesanos, de todo tamaño y pelaje. En términos de la oferta periodística existen más posibilidades de encontrar información y distintas posiciones ideológicas en un país como Venezuela, pues en Costa Rica un día domingo sólo circulan dos diarios propiedad de una empresa de filiación conservadora: El grupo periodístico La Nación. Dígase lo que se diga, no se puede ocultar el hecho de que en Venezuela la mayor parte de los medios de comunicación social son privados y pertenecen, por lo general, a empresarios opositores a los gobiernos bolivarianos de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros. La nota plural la ponen el gobierno y los sectores que le son afines, a partir de los medios de comunicación que ha, podido crear e impulsar, en el transcurso de los últimos años, tales como TELESUR y la página web www.aporrea.org. Lo mismo sucede en otros países de la región, por lo que Costa Rica resulta ser un caso extremo de una prensa tendenciosa y monocolor, incluso en cierto contraste con la vecina Panamá.

Es por todos estos elementos que, estando la opinión pública de este pequeño país centroamericano al que llamamos Costa Rica, poco más o menos que secuestrada por el efecto residual de las persistentes informaciones/desinformaciones que publican, un día sí y otro no, los más importantes medios de comunicación social existentes, resulta de suyo muy difícil construir o representar en nuestras mentes algo así como un conjunto de ideas e imágenes, a las que pudiéramos calificar como los componentes de una opinión o la asunción de una postura propias acerca de la valoración de un tema determinado y de una serie de dimensiones que se intersectan o discurren paralelas u opuestas a él, sobre todo si se trata de asuntos de la vida pública por lo general revestidos de una complejidad no siempre explícita, razón que torna audaz e irresponsable la actitud de muchas gentes, acostumbradas a opinar a la ligera sobre asuntos de los que no han tenido suficiente información previa, además de presentar una notoria carencia de procedimientos para el análisis correspondiente de la poca información que suelen poseer. A pesar de todo lo anterior, resulta muy fuerte la tentación de hablar de lo que no conocemos o de repetir sin juicio crítico alguno los mensajes equívocos, además de malintencionados, que machaconamente nos presentan u ofrecen, casi a diario, los más importantes medios de comunicación social.

Durante las últimas semanas, los principales diarios, noticieros de las empresas de televisión y emisoras de radio le han dado declarado la guerra a las grandes mayorías nacionales, buscando enfrentar entre sí a los distintos sectores sociales que lo por lo general resultan ser las víctimas o chivos expiatorios de los inicuos procedimientos del régimen imperante. En esta tarea de demoler la posibilidad de construir conocimientos y opiniones más apegadas a la verdad, el ya mencionado diario La Nación sigue jugando un rol esencial para intoxicar a la población, de una manera tal que termine por responder a los intereses que están detrás de esa publicación y que no son necesariamente los suyos, una empresa periodística, convertida desde hace muchos años en el principal partido político del país y encargada de dictarles a los restantes lo que tienen que hacer.

Con todo este panorama, ahora resulta que los grandes problemas de orden fiscal o aquellos relativos al relanzamiento de la economía nacional hacia la materialización de metas importantes, sobre todo en materia de crecimiento de la economía o de generación de empleo son culpa de los trabajadores del sector público. Olvidando, o haciéndonos querer olvidar, que la meta más importante del neoliberalismo imperante viene a ser la reproducción sin obstáculos del capital financiero y la concentración monopólica de la riqueza en detrimento del capital productivo y el empresariado nacional, los epígonos de la dictadura neoliberal en democracia se dedican a lanzar sus dardos sobre el chivo expiatorio que encontraron: los trabajadores del sector público y sus organizaciones, dentro de lo que constituye una guerra más que avisada.

(*) Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica.