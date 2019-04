Colectivo Feminista busca erradicar acoso callejero a partir de proyecto diferente al de FA

San José, 12 Oct (ElPaís.cr) – Sin ningún afán de crear controversia o discusión, el Colectivo Acción Respeto explicó a elpais.cr que el proyecto que presentarán contra el acoso callejero distará del que presentó el Frente Amplio (FA) la semana anterior.

El diputado frenteamplista José Ramírez presentó un proyecto el pasado viernes llamado “”Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen relaciones interpersonales”, el cual se presume que es un texto “plagiado”.

El expediente 19. 737 en cuestión inserta el concepto de delito de acoso sexual, pero a causa de que su precedente directo es argentino algunos términos e instituciones que se mencionan dentro del proyecto no fueron cambiados ni existen en el marco jurídico costarricense.

La propuesta establece diferentes responsabilidades penales así como sanciones morales a las personas que realicen acoso, y tiene como fin crear una legislación responsable para atender el tema, sin embargo Acción Respeto presentará su propuesta de ley autónoma; la cual busca crear un consenso entre diferentes entidades para formar un proyecto lo más integralmente posible.

Alejandra Arburola, la vocera del Colectivo Acción Respeto, le comentó a este medio que desde inicios de este año han estado llevando a cabo talleres de sensibilización en las universidades e intervenciones urbanas.

“El proyecto que presentó el diputado del Frente Amplio no se adapta a la sociedad costarricense utilizando términos que no existen en el ordenamiento jurídico costarricense, nosotros queremos trabajar a fondo de una forma integral”, comentó la vocera.

Ambos proyectos surgieron en el marco efervescente del ataque contra Gerardo Cruz, quién fue el joven que agredieron supuestamente a raíz de una denuncia callejera sobre un hombre que grabó deliberadamente a una mujer con su celular mientras caminaba por la Avenida Central.

“Gerardo es una víctima más del machismo pero también muchas mujeres han sufrido durante muchos años y esto no ha tenido el foco de atención aunque el problema es el mismo. Esto no es nada nuevo. Muchas mujeres han sido violadas, las han matado a través de esta situación tóxica y no ha pasado nada que cambie la situación”, aseveró Alejandra.

Por parte del Colectivo feminista explicaron que para la conformación de la ley que se presentará el próximo martes en conferencia de prensa ante la Asamblea Legislativa se externo la inquietud de mesas de trabajo entre los tres poderes para cubrir diferentes aristas, además se integrará a varias instituciones y se espera eventualmente poder capacitar a funcionarios de la Fuerza Pública.

“La propuesta ya estaba en proceso pero en el marco de la efervescencia quisimos aprovechar para generar no solo compromisos políticos sino también empatía”, dijo Arburola.

Dicha iniciativa contempla cuatro partes, dentro de las cuales radica una de las principales diferencias con el proyecto del diputado José Ramírez y es la modificación primeramente del código penal.

“Para incluir el concepto de acoso callejero habría que cambiar el código penal. Primero la inclusión del concepto acoso callejero, segundo crear un protocolo para atención a la víctima, el tercero sería construir un registro que esté al cargo del Poder Judicial y el cuarto es fundamentar un modelo de prevención mediante la educación y generar talleres de género”, mencionó la representante de Acción Respeto.

Cabe recalcar Acción Respeto trabaja en conjunto con una alianza de colectivos feministas, quienes están desarrollando una aplicación, la cual sirve para denunciar acoso callejero. Con la implantación de esta herramienta web pretenden poner a la disposición un medio para denuncias virtuales que a la vez sirva para generar estadística.

“El acoso o la violencia es una situación que ha estado invisibilizada y en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Me parece que lo que sucedió es lamentable, pero de pronto se visibilizó lo que está pasando. El mismo machismo ha llegado a tales puntos que no solo está afectando a las mujeres sino también a los hombres”, señaló Alejandra Arburola.

Versión del Frente Amplio. Por su parte, Ramírez señaló ante los cuestionamientos de si su proyecto es un plagio, “(…) que efectivamente se cometió el error de presentar un proyecto que no era una versión final que se venía trabajando, sino un borrador que se había compartido para retroalimentación interna”.

El frenteamplista aseguró que es completamente común que en la elaboración de proyectos se utilice la comparación con proyectos similares, en este caso de uno argentino ya que según dijo se pueden extraer ideas.

“Debo reconocer que el texto que se presentó, tenía artículos literales de leyes sin que se citaran las fuentes, por esa razón voy a retirar el proyecto de la corriente legislativa”, afirmó el legislador que a su vez manifestó que lo mejorarán y eventualmente se volverá a presentar.

