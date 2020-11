Comunicación y manipulación

El desarrollo y generalización de los medios de comunicación es un acontecimiento ciertamente reciente; nuestros abuelos y muchos de nuestros padres tuvieron una infancia sin televisión; pero hoy día la televisión no falta en ninguna familia, incluso indigente.

La televisión, el cine, la radio, la prensa y revistas han experimentado un vertiginoso avance y crecimiento en las últimas décadas, y una de las razones que lo han impulsado es ésta: la enorme influencia que tienen estos medios de comunicación en las personas. En los países con regímenes políticos autoritarios, el primer objetivo político es controlar los medios de comunicación, lo cual se comprueba por los innumerables ejemplos de ello.

Es indudable la influencia y el poder que ejercen los medios de comunicación; y es indudable también que muchos utilizan precisamente ese poder como medio transmisor de sus ideas. En esto consiste la manipulación de los medios de comunicación: es una influencia indirecta, sutil, que pretende transformar al hombre sin atacar directamente su voluntad o su libertad. La manipulación es una influencia que actúa por ocultamiento.

Y así como los gobiernos entendieron de forma temprana la importancia de la manipulación de la información, a fin de hacer creer a las poblaciones determinados asuntos, la empresa privada lo entendió de la misma forma y con mayores recursos la utiliza.

El interés económico y político que mueven a las empresas de comunicación, además, influye en gran medida en la información. Podemos distinguir entre diferentes tipos de manipulación entre ellos:

Manipulación política o discursiva: Son personas que pertenecen a la elite política y que abusan del poder que poseen, para ello se manipulan los medios para que la población piense de una manera determinada sobre estas personas. De la manera que salgan más beneficiados y para conseguir sus propios intereses. Se nota claramente, en la actualidad, al observar como los grupos opuestos al actual gobierno, en connivencia con los medios de comunicación, tergiversan las informaciones o mienten descaradamente, para causarle daño a su imagen.

Manipulación periodística o informativa: se produce cuando el periodista encargado de informarnos sobre una noticia, nos oculta datos. Mucho de esto es utilizado como instrumento en la manipulación política.

Manipulación de la cognición social: la manipulación se centra en este tipo en la ideología, la opinión de gran parte de la sociedad, y las consecuencias que pueden llegarse a producir pueden ser perjudiciales para la sociedad al hablar de determinados temas, por ejemplo si hay una mayoría que está en contra de la inmigración y hablan mal de estas personas, luego habrá represiones.

Pero los ejemplos más aterradores son los que utilizan las empresas vinculadas con la producción de medicamentos, que mienten descaradamente sobre sus productos, o tratan de desprestigiar descubrimientos científicos que podrían aniquilar alguna de las fuentes de sus descomunales ganancias.

La esencia de la manipulación informativa radica en el control de las ideas. Por una parte, lo que se repite hasta la saciedad cala entre el público y se convierte en verdad absoluta, aunque no lo sea. Ya decía Joseph Goebbels, el artífice de la propaganda nazi, que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Por otra parte, de lo que no se habla en los medios de comunicación, sencillamente no existe, queda fuera del debate de las ideas y desaparece del espacio público.

Esto hace que los medios con mayor difusión detenten el llamado “monopolio de las ideas”, pues la sociedad solo trata aquellos temas que son noticia en los medios.

Los recursos que se utilizan para manipular al personal van desde la mentira flagrante hasta la simple omisión de información, pasando por las verdades a medias, la propagación de rumores o la desinformación. El uso de técnicas como la descontextualización, la generalización o la desorganización del contenido está a la orden del día. También se juega con la forma de utilizar el lenguaje y diversas formas de eufemismos. Por ejemplo, expresiones como “fuerzas de paz”, “daños colaterales” u “operación quirúrgica” tienen por objeto dulcificar la información sobre conflictos armados para que las guerras parezcan un mal menor en lugar de las verdaderas tragedias humanas que son.

Un ejemplo de ello es el problema del capitalismo avanzado instalado hoy en Occidente es el de la superproducción. Se produce mucho más de lo que corresponde a las necesidades reales de la sociedad. Y es preciso dar salida a la producción para que no se rompa el equilibrio económico capitalista.

Así, el capitalismo se ha visto obligado a educar (manipular) al hombre de manera que éste se sienta obligado a poseer la última mercancía que ha salido al mercado, la última novedad. Se le educa incluso a dar a los productos consumidos una duración cada vez menor: aparecen los artículos de «quita y pon. La industria de lujo deja lugar a la industria de masas: es preciso poner al alcance de las masas consumidoras los artículos más sofisticados, para favorecer en todo lo posible un sostenido ritmo de celeridad en el proceso productivo. Las posibilidades expansivas del nuevo capitalismo hacia el exterior son limitadas. Por ello, el ciclo productivo-reproductivo se basa ahora no en la expansión hacia afuera, sino principalmente en la intensificación y potenciación de las necesidades artificiales del individuo

La comunicación es una de las realidades y categorías fundamentales de la sociedad avanzada moderna. La comunicación se inserta en el primer puesto de los valores de la dinámica social. Hoy día ha adquirido unas proporciones hasta ahora desconocidas. Los recursos técnicos puestos a su alcance han llegado a convertirla sociedad moderna en «una conversación continua», una comunicación incesante.

La comunicación facilita ante todo la información. Esta se ha convertido a su vez en uno de los valores más cotizados y prestigiosos. No se puede decir que se pertenece realmente a esta sociedad si no se está en posesión de una fuente de información constante y abundante. Para cualquier cosa, para la más pequeña opción es preciso y necesario disponer de la más copiosa información posible.

En esta situación, todos los pensadores están cada vez más de acuerdo en que el punto neurálgico de influencia y control de nuestra sociedad y de la sociedad del futuro radicará, durante mucho tiempo, en los centros de producción y control de la información. Y con la influencia y el control viene, aparejada inevitablemente, la manipulación social.

Los medios de comunicación social son hoy día la fuente principal de creación de la opinión pública. Y la opinión pública y su creación dinámica son como la conciencia colectiva de la sociedad. El influjo de la opinión pública sobre los particulares es, evidentemente, decisivo, máxime en una sociedad masificada como la nuestra. Por ello, una de las mayores potencialidades de manipulación social actual radica en los centros de producción y control de la información y de la comunicación.

Por este poderoso poder de influjo social y manipulación del hombre, los medios de comunicación social han dejado de ser hace mucho tiempo un simple servicio ingenuo de información. Pueden decirse incluso que tras ellos ya no están simplemente empresas comerciales.

Hace mucho tiempo que los poderosos y los no poderosos se percataron de la carga de poder que encerraban en sí mismos y libraron y siguen librando duras batallas por el control de los mismos, que implica a la postre un influjo y un poder por la manipulación social. Las ideologías militantes y los colectivos políticos crean o conquistan medios de comunicación para hacerse su hueco y sus adeptos en la sociedad.

El mismo poder político de los gobiernos interpreta como uno de los mejores medios de ejercer y conservar el poder el controlarlos, lo cual llega a su máxima evidencia en los regímenes totalitarios, sean de izquierdas o de derecha. La historia última y contemporánea está llena de ejemplos fehacientes al respecto. La estructura, la organización y los monopolios actuales en el campo de las agencias internacionales de prensa es otro mundo característico que no podemos abordar ahora. Las emisoras explícitamente creadas para la propaganda política de cara a los países de ideología contraria es otro caso típico.

Por todo lo anterior resulta indispensable el pensamiento crítico que nos permita desvestir del ropaje del engaño la mayoría de las informaciones que recibimos diariamente.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría.