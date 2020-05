El tema es: ¿deben seguir prohibidas y penadas las peleas de gallos? Elemental: las peleas programadas, provocadas, en galleras, actividad que además trae apuestas y guaro, por lo menos. ¿Tiene derecho la gente a divertirse viendo como dos idiotas gallos tratan de despedazarse? ¿Tiene derecho la gente a lucrar aprovechándose de que hay animales que no pueden evitar pelearse? Y ojo: pelean a muerte.

No me preocupa que pueda desaparecer esa raza de emplumados, si lo único que saben hacer y lo único que les interesa es pelear hasta morir. Son preciosos, pero no basta. La verdad es que es dudoso que dentro de la Creación se haya incluido un bicho que solo sirva para volar pija.

Y ya, cínicamente, se alega que hay un derecho humano involucrado. Si allí lo hay, el concepto se habría totalmente degenerado. Y hasta se tienen los mejores cuatro juristas contratados (sobra gente para todo), para llevar el tema a la corte que sea.

Negocios son negocios. Lo que interesa es hacer plata, a como sea.

Dejémonos de chochadas. Es absolutamente contrario a la ética elemental de un ser civilizado poner a dos animales a despedazarse. Es repudiable disfrutar con ello. Es despreciable lucrar así.

Por favor, pongámonos serios.

(*) Dr. Mauro Murillo A.