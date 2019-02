Se plantea una pregunta fundamental en los momentos que está viviendo la humanidad: ¿existe alguna relación entre ideología y guerra?

Reflexionando un poco sobre lo sucedido en los últimos treinta años, se llega a la conclusión de que la caída de los países del socialismo real a finales del siglo pasado llevó hacia una paralización de la dimensión crítica del pensamiento heredero de la ilustración, pero no es menos cierto que la experiencia inmediata del dominio ejercido por el capitalismo real, nos ha situado en los límites de una progresiva barbarización global. Una fase de cuasi barbarie tanto por la crisis radical de las prácticas democráticas, que se han ido difuminando a través de diversas modalidades de autoritarismo, cuanto por la gran transformación impuesta por las políticas económicas derivadas de una forma de interpretar la realidad de manera absolutamente excluyente de enormes masas de la sociedad. Igualmente, de la exclusión que las potencias llevan a cabo hacia los países periféricos o dependientes.

La historia nos enseña que, detrás de todo conflicto entre naciones, se encuentran poderosos intereses económicos, a quienes no importa el pensamiento político más allá de las conveniencias que podrían traerles una forma u otra de interpretar la convivencia social. La ideología, tal y como se conocía anteriormente, ha desaparecido del planeta, al menos entre lo que toman decisiones importantes para la supervivencia de la especie. Hoy prevalecen solamente los intereses que mueven a los grandes conglomerados económicos y financieros del mundo, que a su vez manejan a su antojo las decisiones políticas de los países, y particularmente de las grandes potencias occidentales.

La democracia liberal antes existente tiende a desaparecer, víctima de las consecuencias de la globalización (en sus más aberrantes manifestaciones económicas y financieras), y tan profunda ha sido la conmoción y tan vasta la experiencia del desorden establecido desde las crisis de los ochenta y noventa del siglo pasado, que se caracteriza un desplome teórico y práctico que no puede establecer conexiones lineales con procesos históricos anteriores.

Se está volviendo a las posturas de la guerra fría: la radicalización de los enfrentamientos entre las potencias, que lleva al rechazo absoluto del otro así como también a su demonización, y la aceptación de que el fin justifica los medios, aunque riña con la más elemental razón y conciencia de que la diversidad es parte de la naturaleza humana.

La situación presente reviste especiales características, pues nunca antes los poderes económicos han sido tan enormes y tan voraces. Además de ciegos absolutos, pues pareciera que no contemplan que hacia donde están llevando al planeta no existe camino de retorno.

Es interesante oír, cada vez más y más, diferentes voces que van advirtiendo del peligro de un gran conflicto mundial que se avecina, y que anuncian lo que podría ocurrir si la situación mundial no se resuelve, y rápido. Cada voz, a su manera, quiere despertar a los ciudadanos ante el peligro, como también ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial. Y como antaño, nadie escucha a los que anuncian una catástrofe dantesca, nadie quiere luchar por la paz. ¿Es que la Historia puede repetirse? Parece ser que aunque hayamos evolucionado tecnológicamente, los hombres que dirigen el planeta se han quedado estancados, incapacitados a afrontar el peligro y apostando, en su lugar, por el conflicto bélico.

En la actualidad hay tres puntos calientes en el mundo: Corea del Norte, que desafía con sus pruebas nucleares y amenazas de desaparecer a su vecina Corea del Sur; Siria es un polvorín en donde intervienen al menos 30 países de manera directa e indirectamente; y Pakistán y la India poco figuran en las portadas de los diarios, pero la tensión por la disputa de Cachemira deja muertos cada día en esa zona de Asia. En esos tres lugares del mundo hay o participan países con arsenal nuclear y por ello se percibe el temor; sin embargo, no hay que olvidarse de los conflictos entre Palestina e Israel, en Yemen, Libia, Ucrania y algunos expertos hablan de los países bálticos.

El temor a una tercera guerra mundial no sólo viene de analistas. El papa Francisco advirtió en el 2014 que “ahora mismo” puede hablarse de una “tercera guerra mundial combatida por partes”, azuzada por “intereses espurios como la codicia”, entre otros factores de discordia.

En muchos países se afirma apreciar la vida de cada individuo. Pero al repasar la historia universal, nos encontramos con millones de soldados y civiles muertos en un ciclo continuo de guerras cada vez peores. ¿Nos damos cuenta del número de víctimas que las naciones han producido entre las demás y entre sus propios ciudadanos? Las guerras de independencia en los países iberoamericanos cobraron miles y miles de vidas. La Primera Guerra Mundial ocasionó 10 millones de muertos y la Segunda Guerra Mundial 55 millones de víctimas. La guerra entre Irán e Iraq causó casi un millón de muertes. Los genocidios han ensangrentado las páginas de la historia. Millones sucumbieron en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, bajo el Khmer Rojo en Camboya y como víctimas de atrocidades en Ruanda, Bosnia y Kosovo; para mencionar solo algunos.

Las guerras no se producen porque los seres humanos pierden la cabeza súbitamente y comienzan a matarse unos a otros. Esto, por más que lo hemos escuchado, no es así. Un libro titulado Justificando la guerra, hace un estudio y análisis sobre cómo se han justificado las guerras en diferentes épocas y lugares, y por diferentes actores. Detrás de todas esas ampulosas, dramáticas, emotivas, dolorosas y, principalmente, falaces justificaciones, estaban los intereses económicos. No importa si se miraba a Grecia, a Roma, a la Iglesia Católica, a Inglaterra, a Japón o a Estados Unidos, no importa si era antes de nuestra era o en el siglo II, el X, el XX o el XXI, detrás, bien ocultos, estaban los intereses de su élite, intereses siempre determinados por el aspecto económico.

Porque la economía, nos guste o no, rige nuestras vidas, es más, rige hasta las ideologías y los comportamientos. En gran medida la ideología de cada cual es la ideología de sus intereses económicos, de sus intereses materiales.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría