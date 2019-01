Primer informe legislativo sobre “Papeles de Panamá” revela nombres y maniobras

San José, 30 Mar (ElPaís.cr).- Un año después de la publicación de los Papeles de Panamá, la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, reveló a través de una conferencia de prensa, los principales hallazgos del primer informe sobre este tema.

Los Papeles de Panamá. Conocidos actualmente como la investigación periodística internacional más importante de la nueva era, fue un acontecimiento que permitió la filtración de miles de documentos confidenciales, los cuales hicieron trascender la relación de empresarios y políticos con el bufete panameño Mossack Fonseca, mismo que utilizaba los paraísos fiscales para mantener oculta la riqueza de muchos y así poder evadir los radares tributarios.

El 3 de abril del 2016 más de 109 medios de comunicación de 76 países publicaron la investigación con mayor cuantía de la historia. Cerca de un mes después de la primera publicación, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicó la base de datos completa; eventualmente se conformó esta comisión en el Congreso costarricense.

La comisión estuvo integrada por la oficilista Marcela Guerrero, quién además fungió como Presidenta, Marco Vinicio Redondo Quirós del Partido Acción

Ciudadana (PAC), Patricia Mora del Frente Amplio (FA) y la congresista independiente, Carmen Quesada.

“Por primera vez en la historia se logró revelar como algunas empresas mundiales, en este caso Mossack Fonseca, se encargan de ocultar sociedades anónimas vinculadas con el tráfico de armas, lavado de dinero, evasión fiscal y otras maniobras corruptas”, señaló Quesada, quién además celebró que todo el proceso de investigación contó con el apoyo Gubernamental.

Durante casi un año, los legisladores se dedicaron a recopilar información, escuchar a decenas de expertos en materia tributaria, fiscal y jurídica, así como también a personeros de medios de comunicación.

Luego de analizada toda la información, se encontraron 23 temas centrales en la lucha contra el fraude fiscal y la legitimación de capitales; por lo que se recomendó considerar las 15 acciones de la estrategia BEPS y las 40 recomendaciones de GAFI.

¿Qué encontraron? Después de analizar miles de documentos para entender a cavalidad la manera en que funcionan las sociedades “Off Shore” o evasoras de impuestos, los y las diputadas identificaron al menos tres métodos bajo los cuales se defrauda el fisco.

Uso de sociedades fantasma: Es un mecanismo legal en algunos países, sirve como puente para distintas operaciones empresariales sin la necesidad de tener activos u operaciones propias; normalmente son utilizadas para evadir el pago de impuestos.

Es una práctica basada en la venta y/o alquiler de bienes entre empresas que pertenecen al mismo dueño. Defraudación de compra y ventas: Es una de las prácticas clásicas para eludir impuestos a través de las sociedades fantasmas. Es utilizada con el fin de ocultar los bienes auténticos, y se trabaja mediante “préstamos” entre empresas que pertenecen a los mismos beneficiarios finales.

“Estas maniobras vienen a representar una cortina de humo para la especulación financiera, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado. Muchas personas parecen no entender que esto va más allá de la defraudación, pero en realidad cuando no generamos las regulaciones de capital, no solo estamos dando espacio para que ciertas empresas sigan evadiendo y defraudando el fisco, sino que también le estamos dando espacio a organizaciones narco criminales para operar libremente en nuestro país”, agregó el diputado del PAC, Redondo Quirós.

Por otra parte, la Comisión identificó a 137 personas costarricenses que fueron nombrados en las publicaciones sobre los Panamá Papers, de las cuales, 37 ocupan altos cargos públicos en el país, así mismo también se encontraron 16 bufetes nacionales que funcionaron como intermediarios entre sus propios clientes y el bufete Mossack Fonseca.

Cabe mencionar que esas 137 personas están vinculadas únicamente a 26 casos; del total, el 23% tiene una clara afiliación política. El 64% está vinculado con Liberación Nacional (PLN) y el 25% a la Unidad Social Cristiana (PUSC).

La diputada del FA, Patricia Mora señaló que aún falta mucho por escarbar, de hecho mencionó un caso específico, el de Alberto Raven Odio, quién es uno de los Directores del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y que según la investigación, de las 121 sociedades off shore involucradas, hay 62 en los que sale como intermediario.

“Estos bufetes disponen de una infraestructura logística y legal para aprovechar cualquier portillo y crean condiciones legales para dirigir los fondos de sus clientes a países con reglas tributarias menos rígidas” explicó Mora.

La frenteamplista recalcó que durante 11 meses tuvieron la presión del libertario Otto Guevara, quién en algún momento tuvo una relación indirecta con el bufete panameño y ahora alega que están haciendo de Costa Rica un “infierno fiscal”.

Prácticas engañosas de asesores legales. La posición de los diputados y diputadas difiere a la del Colegio de Abogados, ya que el informe concluye que mientras exista un ánimo de engañar, burlar o eludir el pago de tributos, aunque no se viole ninguna norma, debe sancionarse e inclusive tipificarse como delito, ya que se estaría ante una práctica abusiva del Derecho.

El informe recomienda a los colegios profesionales incluir normas y sanciones para evitar que sus agremiados emitan asesorías legales y contables con el fin de defraudar o burlar la ley tributaria.

“La constitución de sociedades dentro o fuera del país no constituye delito, pero concluimos que la gran mayoría de las actividades ilícitas pasan por personas jurídicas como medio facilitador. Es grave que interpretamos de la comparecencia del Colegio de Abogados del 4 de julio de 2016, que para ese órgano eludir las cargas tributarias mediante el uso de maniobras legales no debe ser motivo de persecución” señaló la diputada del PAC y Presidenta de la Comisión, Marcela Guerrero Campos.

¿Qué proponen y recomiendan? La comisión identificó 19 vacíos legales y 8 proyectos ley que responden a dichos retos. Así también, aseguran que hay otras 6 iniciativas que aún no han sido presentadas ante la corriente legislativa y que vendrían aportar en la lucha contra el fraude fiscal.

Los proyectos ya presentados ante el Congreso, que esta comisión recomienda aprobar son los siguientes: