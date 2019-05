Aclaraciones respecto al nuevo edificio legislativo. Importante obra que nos afectará a todos

En relación con la publicación del periódico La Nación del día 3 de julio del 2017, en la Sección Aldea Global, denominada “Nuevo Edificio Legislativo integrará a los transeúntes», en el que se refiere únicamente a supuestas bondades de ese proyecto, deseamos aclarar y ampliar el tema a los costarricenses que tendrán que pagarlo y sufrirlo.

El grupo de ciudadanos que elaboró este documento, pretendió publicarlo en el periódico La Nación como Campo Pagado, pero no fue posible.

SOBRE LA CONTRATACIÓN ARQUITECTÓNICA

El Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa Antonio Ayales, reconoce en la publicación que “existió un primer y un segundo diseño para el edificio de la Asamblea Legislativa”. Ante el fracaso de un concurso con bases defectuosas donde seleccionaron un primer diseño (“el puente”) que no cumplía con las condiciones del cartel, técnicamente inconstruible, incompatible e irrespetuoso con el Patrimonio Histórico, los responsables de esta situación tomaron una decisión improvisada de último momento, contratando en forma directa un segundo diseño (“la mole”), al mismo contratista que no cumplió con el contrato del primer proyecto fracasado, por no haber obtenido todos los permisos de construcción y por resultar demasiado caro. Esto no se debió hacer de esta forma pues lo que se busca es agilizar pero no ir presumiblemente en contra de la Ley.

SOBRE LA CONTRALORÍA GENERAL

Estas irregularidades fueron denunciadas por particulares a la Contraloría General de la República (CGR) el 24 de junio del 2015, la cual se limitó a exigir la devolución de un sobrepago hecho al contratista por el primer diseño (“el puente”). Sin embargo, sobre la legalidad y eventual nulidad de la totalidad del contrato del segundo diseño, hasta la fecha, después de mas de dos años de denunciado, no ha habido ningún pronunciamiento del análisis de ese contrato por parte de la División Jurídica de la CGR ni del Ministerio Público adonde lo enviaron. Al no haber cumplimiento con la normativa del primer diseño (“el puente”), no debió la CGR sólo pedir la devolución de ese sobrepago, sino de todo lo invertido por incumplimiento y por haber hecho que la Administración incurriera en error.

La Contraloría se escuda en una presuntamente cuestionable política de que los fideicomisos sólo deben acatar los principios de la contratación administrativa, lo cual deviene en un cheque en blanco a esas figuras, que en este caso están administrando sin ninguna duda fondos públicos, según lo manifestó contradictoriamente la Contralora General (CGR) en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, el 6 de octubre del 2016.

SOBRE LOS ALTOS COSTOS

El costo del proyecto alcanzará un mínimo de 52.000 millones de colones. En medio de la tremenda crisis fiscal que padece el país, y aunque se alega que habrá ahorros de alquileres actuales y de mantenimiento, el Directorio Legislativo comprometió al Estado a pagar una cuota mínima de casi 622 millones de colones mensuales , por concepto de arrendamiento operativo al Fideicomiso Asamblea Legislativa-Banco de Costa Rica, para cancelar el préstamo para financiar la obra. Actualmente la Asamblea paga cerca de 80 millones de colones mensuales de alquileres (siete veces menos, según presupuesto de 2017). Esa suma probablemente aumentará porque no comprende la restauración de los edificios históricos ni el sobrecosto que casi siempre se da en las obras del Estado. Además, surge el detalle del tipo de “arrendamiento operativo” (Acta 086 del Directorio Legislativo, 30 de setiembre del 2015), lo cual podría significar que las obras permanecerían como propiedad del fideicomiso y nunca pasarían a manos del Estado. ¿Por qué indicaron en esa acta que el arrendamiento sería “operativo” en vez de un arrendamiento financiero? ¿Conocen la diferencia entre una cosa y la otra los diputados que aprobaron el préstamo?

SOBRE EL SEGUNDO DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Este segundo diseño contratado (“la mole”), se realizó y se aprobó con absoluto hermetismo, contrastando con la publicidad que se dio al primer diseño (“el puente”). No ha habido ni un solo foro público en el que enseñen y expliquen este proyecto al pueblo de Costa Rica. Los periódicos y la televisión han sido sumamente parcos. No se ha informado sobre los inconvenientes del diseño interno, entre otros el Plenario, los Miniplenarios, el Directorio Legislativo y una cantidad de oficinas en cuatro sótanos, oficinas de los diputados en pisos superiores sin vista al exterior. Es supuestamente falso que haya ventilación natural, ya que toda es artificial con aire acondicionado pues las ventanas internas y las “hendijas” exteriores (como las llama en el citado artículo de La Nación el propio autor del diseño) son herméticas. Aunque son sistemas de bajo consumo siempre consumen energía, lo cual es contradictorio con la meta de carbono neutral. Todos los espacios internos se iluminan únicamente por un pozo de luz interno de 21 pisos de altura, al que difícilmente le llegará luz solar. Desde el punto de vista urbano es muy grave que lo que verán los transeúntes será una mole de concreto de 17 pisos, con apenas unas pocas “hendijas” a las vías públicas en las fachadas, las personas adentro no pueden ver a los transeúntes, resultando en una arquitectura más apropiada para el Polo Norte que para nuestro entorno ricamente tropical y que carece del carácter simbólico arquitectónico de una Asamblea Legislativa. Extrañamente los responsables han omitido poner en el lugar de la construcción una valla con un dibujo del edificio tal cual será, como suele hacerse en las grandes obras, y esta no es precisamente pequeña.

SOBRE LA ALTERACIÓN DE LA ZONA PATRIMONIAL

Es de notar que la actual administración del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, autorizó de una manera complaciente en solo tres días ese segundo diseño (“la mole”), ubicado en una Zona de Control Especial Patrimonial (conformada por el Museo Nacional, el Castillo Azul, la Casa Rosada, el Antiguo Colegio de Sión, el Parque Nacional con el Monumento Nacional y la actual Asamblea Legislativa). Dictaminó que el nuevo edificio no afecta negativamente a ningún edificio con valor arquitectónico declarado y no declarado, pero ¿qué sucede con el entorno en que se ubican cinco edificios declarados Patrimonio Nacional y el Monumento Nacional? Se trata de una Zona de Control Especial Patrimonial, no es cualquier entorno sino uno con gran sentido como Sitio Patrimonial Histórico y Simbólico de la Capital de la República. Es insólito que el Centro de Patrimonio haya seleccionado la opción «(X) No afecta edificio con valor arquitectónico» por medio de una simple “X” en un formulario con mal diseño y redacción defectuosa en tres simples casillas de una hoja de papel, cuando una edificación de esta envergadura sí tendrá repercusiones en el entorno patrimonial de esa Zona de Control Especial.

Esos criterios cuestionadores de la capacidad de la actual Administración del Centro de Patrimonio para tutelar el Patrimonio Histórico-Arquitectónico, se han hecho evidentes en el actual conflicto de la remodelación del Hotel Costa Rica y en los permisos dados para demoler el Cine Variedades.

Hay dos demandas en proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Director del Centro de Patrimonio por haber aprobado esos permisos en contra de la ley 7555. En una de esas demandas está cuestionada una actuación de la Ministra de Cultura.

CÁRCEL DE CHICAGO

Para cereza del pastel, alguien por casualidad encontró en la red las imágenes de una imponente cárcel en Chicago del año 1972, con un asombroso y presumiblemente casual parecido al segundo diseño (“la mole”) del Arq Javier Salinas. Esta patética coincidencia de humor negro fue señalada en el artículo ¿Nuevo Edificio Legislativo? en el periódico digital Nuestro País del 17 de junio ( http://www.elpais.cr/2017/06/17/nuevo-edificio-legislativo/ )

El extraordinario parecido de nuestra futura “Casa del Pueblo” a esta cárcel de Chicago, evidencia la carencia de un adecuado carácter simbólico-arquitectónico de este edificio que representará en todo el mundo nuestra “Marca País”, contradiciendo absolutamente nuestros valores como la paz, la transparencia, el país verde, etc. Resulta sumamente desafortunado que el edificio más icónico de Costa Rica, tenga semejanza a aquello que en otras latitudes es una cárcel, o sea, un edificio para personas privadas de libertad por faltar a las Leyes. El Primer Poder de la República jamás debe lucir como una cárcel, ya que es precisamente el ente donde las Madres y los Padres de la Patria producen esas Leyes.

La cárcel de Azkabán de las películas de Harry Potter también se parece mucho a esta cárcel de Chicago. Seremos el hazmerreír de todo el globo. Aunque pueda que vengan muchos turistas a verlo por insólito, no se justifica una inversión tan enorme para levantar una obra que no representa ni de lejos la identidad del ser costarricense.

LO QUE LOS COSTARRICENSES DEBEN SABER

-La contratación directa del contrato de diseño fue aprobado por los diputados Henry Mora, Luis Vázquez y Jorge Rodríguez. Ese contrato todavía está en investigación en la Contraloría y en el Ministerio Público desde el 24 de junio del 2015.

-El Anteproyecto del segundo diseño (“la mole”) fue aprobado por los diputados Rafael Ortiz, Karla Prendas y Juan Marín en octubre del 2015 y fue mantenido en estricto secreto. Cuando en marzo del 2016 por orden de la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa dio a conocer unos pocos dibujos y un vídeo del edificio de marras, las miles de opiniones en las redes y en los comentarios de periódicos digitales lo apodaron como búnker, sarcófago, caja de leche, mausoleo de la Democracia, la mole, el tuco, Azkabán Legislativo, etc. El nombre oficial debería ser “la cárcel de Cuesta de Moras”.

-Antonio Alvarez Desanti, Marta Arauz y Gonzalo Ramírez (actual presidente del Directorio) aprobaron la primera licitación de obras en curso de la que habla el artículo: movimiento de tierras, placa de cimentación y muros. Incluso a pesar de saber que el caso está aun en investigación en la CGR y en el Ministerio Público como ya señalamos.

Al Sr Alvarez Desanti se le advirtieron los inconvenientes y no prestó atención, él recibió un documento de 115 páginas con un Manifiesto respaldado por unas 300 firmas y cientos de comentarios negativos tomados de la red, no lo contestó sino que lo envió al BCR y nunca contestaron.

Muy recientemente supimos que presumiblemente la construcción del edificio fue adjudicada a EDICA, prestigiosa empresa relacionada en algún momento con el Sr Luis Manuel Chacón Jiménez, padre de la Excelentísima Vicepresidente de la República Doña Ana Elena Chacón. (http://www.nacion.com/economia/empresarial/ICT-Edica-construir-Centro-Convenciones_0_1560244000.html)

POR TODO LO ANTERIOR

Consideramos que este segundo diseño (“la mole”), sí afectará negativamente el entorno del patrimonio declarado (al igual que el primer diseño “el puente”). Está ubicado diagonal al Museo Nacional y a una calle de la actual Asamblea Legislativa, con una altura de 17 pisos que, aunque no es un factor negativo por sí solo, si lo agrava el tratamiento excesivamente simple y burdo de sus fachadas de concreto expuesto masivo plano, con unas cuantas “hendijas”. El resultado no será mas que un monolito con unos cuantos arañazos, enclavado en un punto muy sensible del entorno pluripatrimonial, la función de oficinas que alojará, en nada justifica las fachadas casi ciegas en los 3 costados viales, que perfectamente habrían permitido vanos para iluminación y ventilación natural y no simplemente “hendijas”. Este edificio está total y obviamente fuera de lugar en el entorno histórico existente, por su masividad, desproporción, inexpresividad y falta absoluta de simbolismo y representatividad de la identidad nacional que debería representar y no representa.

En síntesis: para los transeúntes será una masa de concreto desproporcionado y carente de arte y significado o de cualquier otro atractivo, para los que trabajen dentro será disfuncional y claustrofóbica por el encerramiento, la incomunicación visual con el exterior y el efecto psicológico y simbólico, de lo que será sesionar en un cuarto sótano a unos 18 metros bajo tierra.

Con todo respeto pero también con todo el derecho, como ciudadanos contribuyentes exigimos que alguien de la CGR, se pronuncie cuanto antes sobre la contratación de este extraño diseño y a las autoridades de la Asamblea Legislativa que expliquen al país todos estos serios cuestionamientos, ante la inminente construcción de este patético edificio absolutamente inconveniente para el país.

(*) Marité Valenzuela H, Exconcejal del Distrito Carmen, San José.