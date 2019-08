Hablemos del cemento

Los costarricenses tuvimos una empresa que lo producía, fundada en 1973, llamada Cementos del Pacífico. Fue vendida a empresarios mexicanos con la ayuda de muchos políticos y empresarios patriotas en Setiembre de 1999. Desde que se fundó la nueva empresa CEMEX los precios del cemento han aumentado hasta ser uno de los más altos en la región. Entre esa empresa y Holcim forman un duopolio que controlan el total de ventas en Costa Rica.

Su influencia se extiende a no permitir ninguna competencia como cuando no permitieron que otra empresa, Cementos David, se estableciera en Costa Rica. También han ayudado a establecer normas «sacadas de la manga» como la que establece que no se puede vender aquí cemento que tenga más de 45 días de manufactura, regla que no existe en otros países.

CEMEX ha demando a regidores de la Municipalidad de Abangares en dos ocasiones por hacerlos pagar impuestos a la extracción de piedra caliza que utiliza.

Cuando el actual gobierno derogó la norma de los 45 días, de hecho le estaba tocando los huevos al águila. Desde que se pudo importar cemento ( de cualquier país ) el aumento del precio que crecía durante años dejó de hacerlo y de hecho disminuyó.

Estos son los hechos. Si un empresario hace arreglos cuestionables con un banco o le vende sus servicios a la Comisión Nacional de Emergencias por 486 millones de colones en esta administración, comparados con 4.992 millones en la anterior, ese es otro tema.

Si una empresa periodística digital formada por varios políticos empresarios le depositan por error 2 millones de colones a un directivo de un banco, ese también es otro tema.

Lo más interesante de toda esta historia es que tome fuerza justo antes de que inicie la campaña electoral de febrero 2018.

Hace muy bien el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en declarar que la investigación de todos estos temas llegarán hasta las últimas consecuencias y de entrever que detrás de todo esto hay una trama de desprestigio hacia él y su gobierno.

(*) Dr. Rodrigo Cabezas Moya es Médico