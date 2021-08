Algunos apuntes sobre neoliberalismo en Costa Rica.

El modelo neoliberal se viene implantando en nuestro país desde hace aproximadamente treinta y cinco años sin utilizar para ello la política de shock que aplicaron en países como Chile, Argentina y otros, donde lo impusieron mediante golpes de Estado y dictaduras militares (bueno, admitamos que en Costa Rica lo hicieron aplicando la llamada dictadura en democracia).

Se puede decir que en Costa Rica utilizaron el método de la vaselina, suavecito, gradualmente, un proceso a mediano plazo. Tal vez por esta razón ni nos hemos dado cuenta cómo se han venido dando las cosas.

Voy a poner tres ejemplos de los muchos que hay. Hace un tiempo me tocó tramitar en el Ministerio de Agricultura un «estudio de suelos» para efectos de una información posesoria. Primero me asesoré con un amigo que recientemente había hecho tal trámite y me dijo que le costó 17.000 colones. Pero cuando a mí me tocó, todo había cambiado, ya el MAG no hacía esos trabajos, sino que lo hacían quienes habían sido funcionarios públicos de ese ministerio, pero a un costo cercano a los 400.000 colones.

Otro caso es una consecuencia directa del TLC. Antiguamente, de las ganancias obtenidas por nuestro INS como institución monopólica, se sufragaba la instalación de hidrantes para combatir incendios en todo el país. A partir del TLC, se liberó al INS de esa obligación y también a las aseguradoras que trajeron para hacerle competencia y recargaron sobre la ciudadanía un impuesto para cubrir ese gasto.

El último caso lo acabo de conocer: Correos de Costa Rica le ayuda a Migración a hacer los trámites de pasaporte, pero cada usuario debe pagarles 7000 colones. Supongo que con otros «ayudantes» (Banco de Costa Rica) también sucede lo mismo, es decir, Migración no le paga a los ayudantes, somos todos y cada uno de los usuarios ciudadanos a quienes se nos recarga ese gasto adicional.

En la CCSS se siguen imponiendo o tratando de imponer subrepticiamente procedimientos en los cuales, servicios que eran prestados al usuario como parte del Seguro de Salud que uno compra a esa institución, ahora pretenden que el beneficiario corra con parte del costo.

La concesión de servicios como los que prestan los EBAIS a cooperativas o a universidades, no es ajena a la implementación del modelo neoliberal y en última instancia lo que buscan es convertir la salud pública en lucrativo negocio privado, debilitar el Estado Social construido en las décadas cuarentas y cincuentas del S XX y terminar desapareciendo nuestra institución insignia que ha logrado la paz social, la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero esa carga que le quitan al Estado para que sea más pequeño, se la recargan a usted, estimado amigo, estimada amiga.

(*) Juan Félix Montero Aguilar es Educador