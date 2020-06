Frente Amplio realizará el primer spot electoral colaborativo

San José, 24 Ene (ElPaís.cr).- El Partido Frente Amplio(FA) realizará el próximo 26 de enero, el primer spot colaborativo de la historia política de Costa Rica, el cual tendrá una construcción colectiva basado en los principios de conocimiento libre.

Este spot con licencia creative commons es una nueva sorpresa del FA, quienes han llamado la atención de muchos y muchas con su manejo propagandístico para estas elecciones, en las cuales se postula como candidato a la presidencia, el diputado y ambientalista, Edgardo Araya Sibaja.

Para Araya, la creación colectiva es la mejor manera de construir una sociedad, por lo que lanzaron una invitación abierta a todas aquellas personas que deseen participar en ese hito de la comunicación electoral.

Para ello, se habilitó el espacio www.edgardoaraya.cr/colaborativo en el cual hay un documento en el que cada persona podrá elegir la manera en la que quiere participar dentro del spot.

La idea, anunció la jefa de campaña del candidato Edgardo Araya, Andrea Alvarado, «es mostrar continuidad a todo lo que se viene haciendo en esta campaña, demostrando que entre todos y todas se pueden hacer las cosas y que no es necesario que un superhéroe venga a arreglar al país, sino que podemos hacerlo en colaboración entre las personas preocupadas por Costa Rica».

Edgardo no ha sorprendido solo por sus videos publicitarios sino también por un «live» de 24 horas que hizo a través de Facebook, con el cual se pretendía mostrar un día de su vida y a la vez, responder las consultas de los votantes. Esta programación inició este martes a las 5 a.m. y concluyó a las 5 a.m. de este miércoles.

El candidato frenteamplista expresó que, «la colaboración entre las personas nos otorga resultados sorprendentes. Fue así como dejamos afuera a las petroleras contaminantes, como vencimos a la minería de oro a cielo abierto tan nociva. Y es así como vamos a salir adelante quienes habitamos esta hermosa tierra».

A través de este video el FA pretende mostrar su equipo de trabajo y la necesidad de contar con una fuerte fracción legislativa, la cual tenga la posibilidad de lograr grandes consensos con otros partidos políticos.

El anuncio podrá verse en redes sociales a partir del domingo 28 de enero. “Estamos haciendo todo lo posible para que se paute en televisión abierta, aunque no ha sido difícil conseguir el dinero necesario para ello. Además, esperamos que, al lograrlo, no sea censurado”, concluyó Alvarado, responsable de la campaña del Frente Amplio.