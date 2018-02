En el recodo del diablo (I)

Hay que agradecer al resultado electoral de los últimos días, la sacudida, el remezón, la llamada de atención para todas las personas habitantes de este pequeño país. Ahora bien, se ha producido una inundación de opiniones, lo cual no es malo en sí mismo, pero, se ve uno obligado a leer cada galimatías o cada magnum opus, de lenguaje casi incomprensible para la mayoría de los mortales. Este es el marco en el cual me atrevo a opinar, exponiéndome a cualquier clase de respuesta, de cualquier naturaleza.

Creo que lo primero es descartar que haya aquí algún problema religioso. Creo que la religión poco tiene que ver con este hervidero de bla, bla, bla,… Aquí no está en juego, ninguna religión, sino el modelo empresarial que utiliza la religión: tergiversando, desnaturalizando; realizando más bien, una actividad que Marx supuso propia del origen del capitalismo: la acumulación primitiva de capital.

Cuando Marx analiza el capitalismo, señala, con lucidez, una “etapa inicial”, que él denomina: acumulación originaria o primitiva de capital. Esta “etapa”, según Marx, incluye toda clase de rapiña, de saqueos, de corrupción, de rapacidad, de crímenes de toda naturaleza, donde se incluye la conquista de América, la piratería, y otras formas criminales de hacerse rico de la noche al día. El error de Marx es creer que esa era una “etapa inicial”, que luego, el capitalismo se “civilizaría”, con el denominado capitalismo industrial, al cual le va a dedicar su obra cumbre, El Capital. Pero, no, esa “etapa inicial” del capitalismo no es ninguna etapa, ni solamente se presenta como “acumulación primitiva”, no señores y señoras. Marx se equivocó, de cabo a rabo, esta “etapa” es la forma normal de funcionamiento de este sistema, por eso todos los días y en todos los países del mundo, sin excepción alguna, se producen estas escenas de saqueos, robos, asesinatos, corrupción estatal, y demás formas de “acumulación originaria de capital”. Este es el teatro en donde se escenifica la obra de los “cristianos”, como gustan llamarse a sí mismos, con toda la prepotencia de la verdad absoluta.

Esto no tiene nada que ver ni con la prédica de Jesús, que consta en los evangelios de cualquier versión, ni con la deriva de Martín Lutero, iniciador de una de las rupturas más importantes de la iglesia católica. Dentro de las monstruosidades que Lutero le señala a la iglesia, a la cual había pertenecido, es su vinculación con el poder político. Así que, no caigamos en la trampa de creer que aquí se discute religión, aquí se discute una forma de acumular capital, despojando a los pobres, de sus escuálidos recursos, para bien de unos cuantos y unas cuantas. Aquí se trata de unos bribones, que descubrieron como las iglesias tradicionales habían abandonado a la mayoría de la población, en el desierto del desamor, la soledad, la enfermedad, el desánimo, la desesperanza,… Y a partir de allí, y con el mismo mecanismo de las pulperías, una en cada calle, se dedicaron a abrir templos en cualquier rincón empobrecido de este país, abundantes rincones por cierto, en la ciudad y en el campo. Cualquiera podía ser pastor o pastora, no había necesidad de sotanas, ni teología, solo el verbo emprendedor. Vinieron a llenar con su negocio, la necesidad de afecto y comprensión del ser humano crucificado que produce este abominable sistema. Montaron unas pulperías exitosas, a las que fueron agregando, formas organizativas propias de cualquier ramo del capitalismo industrial y con el apoyo financiero de las iglesias estadounidenses, interesadas en propagar su ideología conservadora y en penetrar el poder político de cada país; se convirtieron en verdaderos centros de poder, económico y político. Cada pastor o pastora en pequeña escala, se convirtió en el guía moral y político de las comunidades. El enriquecimiento, producto de la acumulación originaria de capital, a través del diezmo, es visto como voluntad de Jesús, de Dios mismo, e incluso se justifica que el pastor, antes de construir el templo, todavía bajo una carpa circense, construya su casa y compre su vehículo, se lo merece, como dice un amigo mío. Esta labor que empezó hace décadas, con trabajo de hormigas, ha venido a dar su fruto hoy, no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina, visible con desgarro en Brasil, los autodenominados “cristianos”, se convierten en un factor de poder, presionando y asfixiando en su carrera hasta la iglesia católica romana. La cual, para no quedar rezagada, comienza a levantar las banderas más conservadoras y retrógradas, para ver cuál es la iglesia más reaccionaria.

No solo retrocedemos en el pensamiento religioso cristiano, que había llegado a cimas como la teología de la liberación, en donde se volvía de nuevo el rostro hacia los pobres y la necesidad de transformaciones sociales que brindaran oportunidades a todas las personas, y se abandonara la caridad, que no servía más que para reproducir la pobreza. Retrocedemos a niveles más catastróficos, siglos de luchas y combates por la separación de la iglesia y el Estado, quedan atrás, con el afán de esta empresa seudorreligiosa por apoderarse del Estado e imponer sus políticas conservadoras, para fortalecimiento del capitalismo y sus desigualdades, con la bendición de los pastores enriquecidos.

Lo más lamentable de todo esto, es que quien propició esta lluvia de alabanzas y bendiciones, fue la sentencia de una corte, integrada seguramente por personas que no son de este mundo, o que viven en otro mundo, no en este territorio plagado todavía de intolerancia, violencia, xenofobia y de fascistas disfrazados de evangélicos.

Cabo Velas, en el año del perro,

(*) Julián Arenales