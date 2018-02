La ICAN califica de “muy preocupante” la escalada de la tensión nuclear

Múnich (Alemania), 18 feb (EFE).- La directora ejecutiva de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Armas Nucleares (ICAN), Beatrice Fihn, galardonada el año pasado con el Nobel de la Paz, advierte de que la clase política global esta “muy preocupada” por la escalada de las tensiones nucleares.

“Todo el mundo está aquí muy preocupado por las armas nucleares y el riesgo de un conflicto significativo”, explica en una entrevista a Efe en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), un foro clave de política exterior en el que han participado este fin de semana decenas de presidentes, primeros ministros y titulares de Exteriores y Defensa de todo el mundo.

Fihn, que ha tenido la ocasión en esta cita de entrevistarse con políticos de primer nivel, asegura que “la sensación aquí, que también es compartida por el público general, es que es una situación muy preocupante”.

La directora de la ICAN percibe una “tendencia muy negativa de estados nucleares que están amenazando abiertamente con usar armas nucleares unos contra otros” y ha tratado de combatirla promocionando el tratado de la ONU para prohibir el uso y producción de armas nucleares, adoptado en julio de 2017.

“Uno de los mensajes clave que yo trato de trasladar a la gente aquí es que si mantenemos las armas nucleares para siempre, serán usadas”, señala.

En su opinión, la cuestión nuclear es “algo parecido” al control de armas en EEUU: “Hay un adoctrinamiento completo e ignorancia de los hechos. Todo el mundo sabe que si tienes un arma en casa tienes más probabilidades de ser disparado. Y de alguna forma nos sentimos más seguros. Es completamente falso”.

“Es como la religión. La gente lo cree. No importa los argumentos que se den. Por eso el tratado y las provisiones son tan importantes”, indica.

Frente a esto, Fihn apuesta por un “cambio de mentalidad” para que las armas nucleares pasen de ser un “instrumento de poder simbólico” que da importancia a quienes las tienen, a una fuente de desprestigio.

“Los estados son muy prácticos: en el momento en el que se conviertan en una carga, se van a deshacer de estas armas, porque no son tan útiles. Son símbolos políticos. Las abandonarán si las estigmatizamos, si las deslegitimamos, si dejan de ser una fuente de poder y prestigio para ser una fuente de vergüenza”, argumenta.

Añade que “nadie está orgulloso de las armas biológicas o alardea de armas químicas”, que “no es algo que países democráticos quieran tener”, pero que “las armas nucleares siempre han sido una excepción” a este respecto.

“Tratamos de que las armas nucleares sean percibidas como estos otros tipos de armas”, apunta.

“Son básicamente un instrumento de poder simbólico. Por eso las combatimos simbólicamente, mediante la estigmatización. No tienen una solución técnica, precisan un cambio de mentalidad”, señala Fihn.

Hay precedentes, como la prohibición de las armas químicas, las biológicas, las minas antipersona y las bombas de racimo, que han acabado imponiéndose “incluso sin todos los actores principales desde el primer momento a bordo”.

Todo estado que se suma al tratado propugnado por ICAN “contribuye a la estigmatización de estas armas”, por lo que esta organización trata de incluir el mayor número posible de estados y “empezar a ejercer una presión seria sobre los estados nucleares”.

Además, apuesta por incentivar que los países las abandonen, no como sucede ahora, y pone el ejemplo de Corea del Norte que ha cobrado relevancia precisamente por tener este tipo de armamento.

Sobre EEUU, descarta cambios a corto plazo, pues el gobierno actual va “completamente en la dirección opuesta”, pero se muestra esperanzada con que la próxima administración, de ser distinta, pudiese “estar muy inclinada a diferenciarse de la actual”.

“Si cambiamos la narrativa acerca de los países nucleares, podemos también crear oportunidades para el cambio”, razona Fihn.

No obstante, subraya que ICAN trata de centrarse en las armas nucleares, no en los países que las poseen: “El problema no está en los estados. El problema es el arma que es indiscriminada e inhumana. No importa realmente si se trata de un estado ‘bueno’ o ‘malo’, porque eso es relativo”.

“Estoy convencida de que prohibiremos y eliminaremos las armas nucleares. La cuestión es si lo haremos ahora o después de que sean utilizadas”, concluye. EFE