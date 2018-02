Los insultos son “peccata minuta” en relación con lo que nos estamos jugando

Columna Poliédrica

Me han dicho de todo por escribir en este diario digital. Desde el ya clásico término de “chancletudo”, hasta el más docto que pertenezco al “lumpen social”; se trata de denominaciones que tienen toda la intensión de ofender, sin embargo, en muchos casos, son esgrimidos con un desconocimiento supino de su significado.

Los insultos se han exacerbado con los últimos artículos publicados en relación con los partidos políticos de corte religioso. He manifestado, claramente, la inconveniencia para el régimen político costarricense de permitir que los partidos políticos de corte religioso participen en las elecciones y en la política nacional; hay gente que no entiende que se está hablando de las estructuras partidarias y no del credo religioso que pueda tener una persona, pero no se le puede pedir peras al olmo.

Los epítetos que me han dicho debido a la posición descrita no han sido menos. Desde que ya estoy condenado al fuego eterno, hasta los adjetivos más conocidos de hereje, fariseo o impío; claro está, el uso de estas palabras, también muestra un gran desconocimiento de su significado y del contexto histórico en que aparecieron.

He sido crítico con el Tribunal Supremo de Elecciones y la Jurisdicción Constitucional por no poner los puntos sobre las íes en relación con este tema. Cualquiera que haya estudiado la historia política y el pensamiento teórico-filosófico que ha permitido el desarrollo de la democracia moderna, convendrá con nosotros que la existencia de los partidos políticos de corte religioso son una inconsistencia que los magistrados de ambas instancias no han afirmado.

En la sección de opinión de este diario han aparecido artículos de personas, más o menos, conocidas en un sentido similar. Desconozco si ellos también han sido sometidos a las ofensas que he descrito; empero, no me extrañaría porque la ignorancia es atrevida y no le preocupa salir de ese estado, mucho menos, cuando se trata de creencias religiosas.

El problema es que, en la actualidad, este tipo de ignorancia es amplificada por medio de las redes sociales. Uno debe respetar la decisión de las personas de creer en lo que estimen pertinente, sin embargo, es deseable que los fieles se informen sobre el origen teológico e histórico de una serie de planteamientos que suelen repetir irreflexivamente,

La práctica religiosa no tiene por qué estar basada en la ignorancia. Hay gente que cree que los textos de la biblia es “la palabra de Dios”, pero desconocen los momentos históricos en que aparecieron los diferentes textos; aunado a lo anterior, no hay interés por estudiar quién o quiénes los escribieron y las razones que motivaron su publicación.

Debemos tener claro la función que ha desempeñado la religión a lo largo de la historia de la humanidad. Los seres humanos, tradicionalmente, hemos requerido de una deidad para tratar de explicar una serie de fenómenos de la realidad o, simplemente, para buscar en la divinidad un consuelo para las desgracias a que hemos sido sometidos a lo largo de la historia.

El problema de esta tendencia humana ha sido el surgimiento de los intermediarios entre las deidades y las personas. Como lo hemos dicha varias veces, se trata de un poder ideológico y no de un poder político; sin embargo, en muchos tramos de la historia, siempre ha existido la tentación de tener también poder político y económico.

Esa es la situación en que estamos en Costa Rica en este momento. Lo demás, incluyendo los insultos es: “peccata minuta”.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com