Rodolfo Méndez Mata del PUSC anuncia su adhesión a Carlos Alvarado

San José, 19 Feb (ElPaís.cr).- Rodolfo Méndez Mata, reconocido exministro de Obras Públicas (1978-1982), de la Presidencia (1990-1992) y de Hacienda (1992-1994) durante las administraciones de Rodrigo Carazo Odio, Calderón Fournier y Rodríguez Echeverría, anunció este lunes su adhesión al candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado Quesada.

El político e ingeniero hizo pública su decisión a través de la red social Facebook, en la que explicó porque considera que votar por el PAC es lo más responsable en la segunda ronda que se llevará a cabo el 1 de abril.

El socialcristiano le pidió a Carlos Alvarado conformar un gobierno de unidad nacional que trabaje con seriedad, honestidad, eficiencia y transparencia.

(Link para ver el post de Facebook).

“He reflexionado lo más rigurosamente posible para definir, con tiempo y razones claras, el sentido de mi voto. En mi reflexión, descarté a Fabricio Alvarado por una razón para mi muy poderosa: un gobierno del Partido Restauración Nacional puede causar un daño irreparable a nuestra convivencia en paz, respeto mutuo y democracia. No, no y no, no es de recibo considerar siquiera el retiro de Costa Rica del Sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, escribió.

Méndez Mata indicó que el candidato del PAC tiene la necesidad de abrir líneas de diálogo como nunca antes ningún otro político ha tenido que hacerlo, esto a causa del contexto sociopolítico que está enfrentando Costa Rica.

Asimismo, declaró que no es válido que mientras el país requiere de soluciones a problemas estructurales, “un partido pretenda gobernar para entretenerse en un referéndum que paralizaría la agenda nacional y separaría a la gran familia costarricense. Esa no es propuesta de un estadista”.

El militante de la Unidad Social Cristiana le destacó al candidato del PAC que se tienen que abordar una serie de asuntos relevantes de la agenda nacional, como déficit púlico, seguridad, competitividad, infraestructura, refoma del Estado, combate a la corrupción, entre otros.

“Desconfío y adverso la participación de partidos políticos constituidos con el propósito, evidente o disfrazado, de promover dogmas y/o la afiliación a una religión. Al igual que el Papa Francisco, temo por el desenlace de aventuras confesionales de esa naturaleza. No puedo respaldar una alternativa electoral que funda su visión del mundo, del país y del gobierno en las fobias de sus dirigentes”, menciona Mata en su texto.

El socialcristiano aseguró que su voto es para el PAC por un motivo que tiene muy claro. “Porque confío en que Carlos Alvarado cumpla su compromiso de constituir ese gobierno responsable, que opere dentro de una atmósfera de democracia humanista e inclusiva, mi voto es para él”.

Por su parte, el candidato presidencial del PAC agradeció la adhesión de Méndez Mata y reiteró su compromiso de conformar un Gobierno de unidad nacional que atienda los retos que tiene Costa Rica de cara al bicentenario de la independencia y las futuras generaciones.