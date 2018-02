No solo los partidos; los medios también

De cal y arena

Libertad de expresión y libertad de prensa articulados por el derecho a la información, hacen la tríada imprescindible para corroborar la existencia de una democracia. Son, y así lo han reiterado las cortes internacionales que amparan los Derechos Humanos, piedra angular en la existencia de una sociedad democrática, conditio sine qua non para que todas las manifestaciones del conglomerado social en forma de sociedades científicas, culturales, políticas, gremiales, puedan recibir, conocer, examinar y verter pensamientos que testimonien que, de verdad, esa sociedad está apropiadamente informada.

Hay una diversidad de vías para que la información se canalice. Indudablemente, los medios de comunicación colectiva en sus diferentes modalidades, hacen la pieza principal al lado de las redes sociales que con toda la informalidad que les acompaña en su caudalosa presencia, resultan de imprescindible valoración también.

Los medios formales y las redes sociales, con su formalidad y su informalidad, están ocupando el sitio de un actor determinante en la suerte de esta democracia costarricense, hoy precisamente atrapada y desequilibrada por los efectos de la carencia de liderazgos políticos, por la devaluación de la estima del ciudadano respecto a los partidos y por el desencanto de la gestión administrativa de quienes hacen parte del gobierno, en un cuatrienio y en otro, con fracasos y torpezas que empañan los éxitos, cuando los hay.

En este escenario brotan desafiantes los medios de comunicación. Y si ayer lucían los partidos como dominantes, hoy son los medios. Lo hemos vivido en esta campaña electoral con connotaciones que nos llevan a preguntar si la gestión mediática está a la altura de la importancia que es preciso reconocer a la institucionalidad democrática. Las dudas surgen por el manejo que dan a los espacios dedicados a la política electoral, la improvisación con que se conducen, la deformación del sentido de la democracia a la hora de convocar a los actores (como si la democracia no reclama también amparar los contenidos cualitativos), la parcialización proveniente del empleo de fuentes informativas comprometidas y sesgadas, la virtual proscripción del principio de equidad (fairness), la interferencia de los intereses empresariales. Era Presidente de Costa Rica el Dr. Oscar Arias cuando tocó estos temas con tono admonitorio ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (noviembre de 2006): “La democracia necesita no sólo una prensa libre, sino una prensa independiente; e independiente no sólo frente al poder político sino también –y acaso sobre todo- frente al poder económico… Seamos francos –siguió diciendo-: de poco sirve un marco normativo ejemplar de tutela de la libertad de prensa si los medios de comunicación que se rigen por él están monopolizados, son unicolores en sus opiniones o, peor aún, actúan en franca colusión con quienes ejercen el poder. Esta es, tristemente, la situación en muchos países de América Latina…. Despleguemos la desconfianza del genuino pensador liberal frente a toda forma de concentración excesiva de poder, y no únicamente frente a aquella que ejerce el Estado”.

No se equivocó el ex presidente Arias con esta otra observación a la asamblea de la SIP: “…es urgente que entendamos que debemos ser muy cuidadosos con la pretensión de algunos medios de comunicación, de arrogarse la representación del interés público y de sustituir en esa función a los partidos políticos. La relación entre medios de comunicación y partidos no es, ni debe ser, una relación de suma cero, en la que el debilitamiento de un polo de la relación conduce por necesidad al fortalecimiento del otro. Por el contrario, la democracia requiere de medios de comunicación fuertes y de partidos políticos fuertes. Como he dicho anteriormente –sigue la puntualización del entonces presidente de Costa Rica- la debilidad de la prensa conduce a una democracia de mala calidad cundida por la corrupción y el cinismo. Pero, por otro lado, la debilidad de los partidos conduce a una atrofia del sistema político y a la proliferación de liderazgos mesiánicos, que rara vez muestran paciencia con las limitaciones del Estado de Derecho. Que no se nos olvide: el populismo, casi siempre fermentado en las miasmas del colapso de los partidos, es un camino con pocas victorias para las libertades públicas, en especial para la libertad de prensa”.

Y algo más que yo vengo subrayando preocupado por sus secuelas y que igualmente figura en los expedientes de la CIDH así dicho: la circunstancia de que los medios de comunicación estén concentrados en pocas manos distorsiona el derecho a la información, permite a quienes tienen el control de esos medios manipular y moldear la opinión pública en favor de sus intereses, e impide que el público pueda contribuir de manera significativa al debate político. Es una realidad presente en nuestro país y en el vecindario también.

Este proceso político elocuentemente habló a los partidos. A unos, con sentencia fatal; a otros, con suficiente advertencia de lo que puede sobrevenirles si no practican una transformación de fondo y de forma. Pero igual lo ha hecho con los medios de comunicación sobre lo que puede pasarles si trabajan socavando la democracia y no procurando su fortalecimiento. Los medios formales y en la medida en que las redes sociales tengan sentido de formalidad, tiene que poner la barba en remojo. Las urnas hablaron no solamente a los partidos; también a los medios de comunicación colectiva.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista