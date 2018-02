¿Qué pensamos los latinoamericanos sobre el cambio climático?

El Banco Interamericano de Desarrollo y Latinobarómetro realizaron un estudio para saber si los ciclones tropicales, las oleadas de calor y otros desastres naturales son percibidos como consecuencia del cambio climático o, por el contrario, como fenómenos que siempre estuvieron presentes en la naturaleza pero a veces azotan con mayor frecuencia.

“La conciencia social ambiental emerge como un capital fundamental para organizar esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático, dando lugar a una gobernanza ambiental en la región”, se lee en el informe.

Los datos revelan que sólo el 32% de la población de la región piensa que no existe el cambio climático, mientras 62% piensa que sí. Los países que más rechazan la existencia del cambio climático son los países de Centroamérica y Ecuador, donde el 55% dice que no existe el fenómeno.

Por otra parte, al consultar por la responsabilidad humana en el asunto, y sobre quiénes serán los más afectados por sus efectos, existe un alto nivel de consenso sobre la afirmación “los humanos son los principales responsables del cambio climático” (83% de respuestas de acuerdo y muy de acuerdo). Este resultado es independiente de la condición de género, edad o nivel socioeconómico de los encuestados.

Al analizar las respuestas por países, tenemos en un extremo a Uruguay y Costa Rica con 91% de respuestas afirmativas, y en el opuesto, a República Dominicana y Guatemala con 73% y 75% de respuestas afirmativas respectivamente.

En el Cono Sur la situación es la opuesta; es la región que más acepta la existencia de este fenómeno, siendo Uruguay el país donde hay menos ciudadanos que dicen que no creen en el cambio climático (11%).

Más allá de la creencia si existe o no, está la percepción de quién es el responsable. El informe se señala que “curiosamente” incluso los que niegan la existencia del fenómeno, identifican quién es responsable.

El 83% de los latinoamericanos dicen que los humanos son los responsables. “El sentido de culpa inunda el imaginario colectivo de la región, de que somos nosotros los que hemos infringido este mal”, cita el informe.

A su vez, 69% de los habitantes de América Latina opinan que es un “problema urgente” que hay que enfrentar de inmediato. Es más, el 71% considera que hay que darle prioridad a la lucha contra el cambio climático, sin importar sus consecuencias negativas en el crecimiento económico.

No obstante, se aclara que “como la población no se siente la beneficiaria del crecimiento económico, el costo de esta posición no es tan grande, en su percepción. En otras palabras, no se trata realmente de asumir una pérdida conocida, sino más bien un posible beneficio incierto como fruto del desarrollo económico”.

El informe concluye que la posición medioambiental de cada país está determinada por la experiencia de lo que le ha pasado en su entorno inmediato con el agua, el aire, el mar, la flora y la fauna.

También se señala que las actitudes de América Latina se contradicen “de manera bastante tajante” con la nueva política de Estados Unidos sobre la materia, con su retiro del acuerdo de París.

“No ha sido frecuente en la historia de la opinión pública encontrar este grado de contradicción con una postura de Estados Unidos respecto de una política pública mundial como esta. Es probablemente la primera vez que la contradicción es tan visible e importante, en una materia que atraviesa todas las regiones y países del mundo”, se lee en el informe.