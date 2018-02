Columna Poliédrica

El fin de semana estuve en la provincia de Limón. En concreto, tuve ocasión de visitar el cantón central y algunos de los pueblos del sur de la provincia del Caribe; la idea fue observar, de primera mano, las condiciones en que viven las personas y tener una muestra, ínfima, del contexto en que se desarrollan los limonenses.

La carretera que va al puerto del Caribe, cada vez más, está saturada de vehículos. Se trata, en realidad, de una calle de dos vías en que coexisten vehículos de carga junto con motos y vehículos de transporte público y privado; en palabras sencillas, se trata de una calle en que las posibilidades de un accidente son altas.

La calle tiene una demarcación sumamente deficiente. Probablemente por estar a la espera de que se haga su ampliación, las autoridades correspondientes han dejado de repintar la demarcación; a ello se une la posibilidad de ser multado por inspectores de tránsito que suelen estar escondidos, cuyo propósito es servir como recaudadores y no regular el tránsito.

Al llegar al centro de Limón el único cambio que se nota es lo que no está. Se trata de un lugar en que las personas transitan sin mayor preocupación, sin embargo, habría que estar en el día a día para tener una idea exacta de cómo es la dinámica social en el cantón central y si lo que se observa en las noticias es tal y como lo presentan.

En el lugar en que tuve la oportunidad de almorzar el ambiente fue muy ameno y amigable. Los propietarios afroamericanos del restaurante donde comimos el Rice and Beans de rigor, atienden su negocio con gran amabilidad y allí nos fusionamos a comer diferentes etnias en un ambiente de gran camaradería; no cabe duda que es cierto lo que se dice: “lo mejor de Limón es su gente”.

No obstante, cuando decimos que todo se observa igual, lo que estamos diciendo es que no se observan progresos de infraestructura importantes. Alguien podría decir que sí existen y nos señalaría el nuevo puerto de AM Terminals o las nuevas grúas instaladas en el viejo puerto, sin embargo, nos referimos a obras de infraestructura para los ciudadanos limonenses y no para los exportadores que residen en la capital o para las transnacionales radicadas en nuestro país.

Para ir al sur de la provincia de Limón hay que pasar por el barrio de Cieneguita y allí tampoco se observa cambios. Sigue siendo el mismo barrio de toda la vida, con un lenguaje de tensión importante y con ciudadanos que hacen su vida cotidiana como si nada de esto existiera; las casas, en su mayoría, continúan siendo de madera pintada con los colores característicos de las casas limonenses.

La ruta sur que va a Sixaola va desplegando un paisaje contrastante. Por un lado el mar Caribe y por otro una serie de casas incrustadas en el follaje, casi siempre, de madera, pequeñas, en un nivel más bajo que el de la calle, propensas para inundarse y con vecinos de características similares.

El sur de la provincia de Limón tiene un contraste importante en la playas que van desde Puerto Viejo hasta Manzanillo. Allí convive la pobreza que hemos destacado y algunos desarrollos turísticos que se han venido dando en la zona, ello aporta fuentes de empleo y también pequeños emprendimientos turísticos; empero, el problema es que ello, probablemente, impide escalar la infraestructura turística y así lograr un crecimiento económico de la zona.

La paradoja es que estos contrastes, pareciera, han permitido que se mantenga la belleza escénica de sus playas y parques nacionales. En efecto, la inexistencia de grandes hoteles, no solo permite que los lugareños desarrollen y se beneficien de la actividad quedándose los beneficios en el país, sino que el entorno natural no es deteriorado como sí lo ha sido en los lugares donde existen grandes desarrollos hoteleros.

Lo cierto es que la situación económica de esta parte de la provincia no es suficiente para lograr que la mayoría de sus habitantes vivan mejor. No estoy diciendo que no viven felices, a fin de cuentas la felicidad es un estado mental; nos referimos al bienestar material, al acceso a los bienes básicos, a aquellos que nos permiten acompañar a la felicidad espiritual.

Por cierto, por cada lugar donde pasé, había muchas iglesias. Por cada iglesia católica se podían contar dos o tres de otras de denominaciones religiosas, es decir, mucha de la infraestructura que falta es llenada por estas otras que pretenden sustanciar la carencia material existente.

Para los que creen que lo narrado es pura retórica, les invito a dar una vuelta y comprobarlo. Quizás así se aclaren los pensamientos en relación con la política electoral y dejen de creer en “expertos” citadinos y de escritorio.

(*) Andi MIrom es Filósofo

