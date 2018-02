Rony Chaves y el mercado de la fe

Rony Chaves es el guía religioso de Fabricio Alvarado actual candidato a la presidencia de la República por Restauración Nacional. La siguiente descripción resume diferentes vídeos consultados en Internet.

El pastor Claudio G. Saucedo[i] realiza una caracterización de Rony Chaves porque dice haber sido su mano derecha y haber participado juntos en la predicación. Según él, Rony Chaves le ayudaba a un pastor evangélico estadounidense Larry, quien incluso le daba una ayuda mensual a Rony para que pudiera predicar. Larry cayó enfermo, tuvo que ausentarse durante seis meses para reponer la salud en San Antonio Texas, le dejó, mientras se recuperaba, la iglesia a Rony donde estaban los primeros riquillos de Costa Rica que se habían convertido a Cristo. Seis meses después cuando regresó a Costa Rica, Larry se quedó sin iglesia. Saucedo afirma con ironía “¡esos son los apóstoles que tenemos hoy día!”.

En 1989, Rony Chaves pasó tres semanas en Estados Unidos con Kenneth Copeland, el primero de los grandes apóstatas, fue uno de los que inició en los años ochenta el Reino Ahora; una doctrina que dice que Cristo no puede venir a su Iglesia mientras esta no haya conquistado todos los poderes. Hasta que la Iglesia no haya instalado el Reino; ese reino no puede erigirse mientras no se haya dado una restauración apostólica. Son los actuales apóstoles que vienen con la nueva unción para instalar los reinos de Dios sobre la tierra. A pesar de lo bonito que suena no es bíblico. De buen predicador que era pasó a ser un apóstata. Dejó de oír palabra de fe para oír la prédica de los falsos apóstoles que hablan de construir el Reino; se sienten como Dios y se hacen pasar por el Espíritu Santo.

Saucedo considera que miles y miles de mujeres que ven el Canal Enlace son arrastradas por esta televisora a ser poseídas por el demonio de la apostasía. Son falsos ungidos que demuestran poder, tienen poder, poseen manifestación de autoridad, por eso se ven tan prepotentes y la gente les teme. Hay un poder detrás de los falsos profetas. Pero, él y otros evangélicos conciben ese pensamiento como herejía puesto que no puede haber renovación ni restauración apostólica desde la Biblia. Están contradiciendo la Biblia. Se llama apostasía porque se ubican como nuevos apóstoles o profetas autonombrados por sí mismos y quieren desplazar a los apóstoles de Jesús. Ellos reemplazan también al Espíritu Santo. Se auto nombran en lugar del Espíritu Santo. Para los pastores contrarios a esta corriente, se trata de una blasfemia y una herejía pues desconocen en realidad la palabra sagrada de la Biblia.

Rony Chaves se convierte en apóstata desde el momento en que entra en contacto con Kenneth Copeland, fundador o difusor de la “Teología de la Prosperidad”. Greivin Moya[ii], en Canal 7, le ha dado seguimiento en diferentes momentos a Rony Chaves y su empresa teológica. Según Moya, los críticos de la Teología de la Prosperidad le llaman la Teología de la Codicia porque piden ofrendas y diezmos a cambio de redimir pecados, honrar a Dios para lograr a cambio prosperidad económica. El Canal 23, conocido también como Enlace, es un ministerio mediático que organiza, sin ningún pudor, campañas de sanidad. Con la metáfora de la cosecha, se establece un trueque, a cambio de dinero median frente a Dios. Jonás González, del Canal Enlace, expresa, claramente, la ley: “primero el dinero, después las cosas, si da una semilla de siete dólares al mes por tres meses, 70 dólares al mes por tres meses, yo no sé el tamaño de su deuda, yo solo sé que si usted tiene una deuda grande tiene que poner una semilla grande, si una deuda pequeña, una semilla pequeña, porque dice la Biblia el que escasamente siembra, escasamente cosecha”.

Evidentemente, como lo interpreta Greivin Moya se trata de una lectura manipulada de la Biblia ya que el favor de Dios no es un pacto comercial.

Rony Chaves se presenta como apóstol y profeta para predecir, sobre todo, riqueza y prosperidad. Como buen empresario, modelo de emprendimiento, su marca Prophetic Kingdom se ha posicionado con un gran éxito en el mercado de la fe; además de productos que vende en la tienda, cobra por la formación de apóstoles, da charlas internacionales y cobraba, en el 2013, de acuerdo con una tarifa que podía ser de 100 o 50 dólares por persona para interceder frente a Dios. Ofrece la promesa de prosperidad en una época de crisis, explotación y miseria para jugar con la buena voluntad e ingenuidad de sus seguidores. Si la promesa no se cumple, siempre está la amenaza de la posesión satánica. El penitente no ha dado lo suficiente en dinero, joyas o bienes y por eso la profecía no se cumple.

Como en la Edad Media, jugando con la fe bajo el círculo de la promesa y la amenaza.

Ahora profetiza que su discípulo ejemplar será presidente para emprender juntos la guerra espiritual. La primera víctima de esa guerra espiritual es La Negrita que fue definida espíritu babilónico, inmundo y ellos, Fabricio Alvarado y Rony Chaves, deben reprender el poder de ese demonio.

Si la Virgen de los Ángeles ya fue declarada como poder de Satán, ¿cómo seremos vistos todos los demás simples mortales?

A lo largo de la historia, podemos dar múltiples ejemplos de cómo los autoconsagrados como emisarios y elegidos de Dios han producido notables etnocidios y genocidios con campañas de exterminio. Los Caínes sempiternos así justifican sus empresas de dominación.

(*) Isabel Ducca Durán

