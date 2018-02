Celso Gamboa exije a diputados no interferir en proceso judicial en su contra

“No vengo a pedir clemencia, no vengo a pedir indulgencia, vengo a exigir respeto como ciudadano”, inició Gamboa sus alegatos en el Congreso (…) Tampoco vengo a defender a nadie, ni a ningún partido político, simplemente vengo a decir que he cumplido fielmente con mi cargo y si cumplir con mi cargo me traerá consecuencias legales estoy con la mejor y mayor disposición de enfrentarlo”, expresó durante su discurso ante el Pleno.