Decisiones complicadas

Columna “Tertulia y ensayismo”

El Gobierno es un ejercicio que se basa en decisiones y -no pocas veces- unas cuya necesidad es inversamente proporcional a su simpleza y aclamación. No en vano Churchill nos mostró que hay una gran diferencia entre políticos y estadistas. Un oneroso déficit tributario ronda por el foro nacional desde hace un tiempo y, me atrevería a decir, es el reto principal de cara al próximo cuatrienio. Por ello, aun desde mi humilde ojo inexperto, me di a la tarea de ofrecer a su cavilación, respetable lector o lectora, un decálogo de posibles soluciones a esta ominosa coyuntura:

Luchar contra la corrupción: Siempre he dicho que intentar sanear las finanzas de un aparato estatal corrupto, es como querer llenar un saco horadado. El método más eficiente para que los recursos puedan dar abasto a las necesidades, es evitando que estos desaparezcan por arte de magia. Según calcula la ONU, la corruptela le roba a la humanidad unos 2.6 billones de dólares anualmente.

Para evitar esta clase de barbaridades hay mucho que hacer, reformar la Ley 8422 y el Código Penal para imponer penas carcelaria y de inhabilitación más duras contra quienes pretendan incurrir en malversación. Fortalecer a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Fiscalía, para que no haya ladrones impunes. Crear un sistema de concesión de obra pública similar al alemán y al danés, donde el tráfico de influencias sea prevenido y atacado con tenacidad. O hacer vinculantes las resoluciones de la Procuraduría de la Ética. El enriquecimiento ilícito en la función pública no debe ser tomado como un problema menor, quien roba un colón del erario, lo roba a 5 millones de costarricenses.

Subir impuestos: Crear el IVA (con la tasa del actual ISV o a un 16% como propone el congresista Solís Fallas), aumentar el porcentaje de cobro a productos como el alcohol y eliminar la exención a las cooperativas, son ideas que resuenan en nuestro acontecer desde un antaño bastante considerable. Bajar impuestos: Situándose en las antípodas del plano ideológico, respecto a quienes apoyan la medida anterior. Hay quienes arguyen que reducir las tasas impositivas a la renta empresarial (30%) y a las ventas (13%), reactivaría la producción a un punto en el cual el carácter deficitario desaparecería a largo plazo. Generar empleo: Se deduce con una fórmula sencilla: más empleo = más consumidores = variación de inventarios positiva = mayor contribución al Fisco. No a la evasión: Leyes como a la que la diputada Paulina Ramírez dio impulso y sustento (9416, mejora en la lucha contra la evasión) se vuelven cada vez más pertinentes. Empoderar a la policía hacendaria y los medios de facturación y pago electrónicos, pueden ser parte de esa nuestra clave tan anhelada. Optimizar el gasto: La urgencia de esta es aún más simple de comprender: según los estándares del Foro de Davos, nuestra nación se ubica en el puesto 101 de 136 que son analizadas en su lista sobre aprovechamiento presupuestario. Y no parece una sorpresa, entre 1994 y 2014 más de la mitad de las leyes fueron aprobadas sin contar asegurados sus fondos. Se requieren cambios de palmaria notoriedad (válgase el uso del pleonasmo), como evitar que el 62% de los dineros destinados a la atención de la pobreza se inviertan en salarios y burocracia. Reforma constitucional: La Carta Magna podría ser la pilastra que sostenga la estabilidad financiera del aparato estatal. Verbigracia, con acciones tan concretas como una norma que ponga un límite al déficit -como la impulsada en Brasil- junto a un transitorio para casos de recesión; y otra que permita una participación “co-protagónica” público-privada en el manejo de las pensiones (claro, acompañada de una constatación de que las recibidas fuera del régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social no podrán ser inferiores a las que se encuentren bajo su dominio, como se implementó en el sistema australiano). Recorte al gasto: Quienes defienden este inciso –y podría incluirme- esgrimen un argumento revelador: “durante la administración vigente la recaudación mejoró en 0,2% y aun así el déficit se amplió en cerca de un 0,7% (ambos datos, respecto del PIB): por consiguiente el problema no está solo en cuánto se recauda”, pero indiferentemente de este dato, nos estaríamos engañando a nosotros mismos si no admitiéremos que el Estado costarricense ya no es lo que era, el estupor de la CEPAL de Prebisch ya fue desmontado. Entre las propuestas que de este bando emanan están: unificar las superintendencias, cerrar el CNP e Infocoop, privatizar BICSA y lanzar una Oferta Pública de Venta de RECOPE. Batalla contra las desigualdades: A mi parecer, la más sencilla de entender de todas; los privilegios no son lo mismo que derechos. En materia económica, si se mejora el poder adquisitivo del 20% más pobre de la población, este podrá tener acceso a la compra de bienes que se encuentran gravados. En materia laboral, se presentan datos que son aciagos en demasía: algunos jerarcas públicos se encuentran ya entre los dos quintiles más adinerados. También se puede citar que la brecha de promedio salarial entre el presente sector y el privado linda los trescientos mil colones. Lo cual no hace más que evitar que se obtenga un aprovechamiento óptimo de la cuestación y la deuda. Cambiar el gasto: Sí, justo como lo lee; también hay quienes consideran que el mejor modo de salir adelante no es recortar el presupuesto, sino reasignar (e incluso ampliar) sus recursos. Trasladarlos de ámbitos menos productivos a otros como la investigación y el desarrollo y la infraestructura; en los cuales Costa Rica invierte exiguos puntos porcentuales. Bajo esta tesis, en unos años el impulso que tendría la macroeconomía, podría ser tal que aumente la recaudación y con ello se supere el déficit.

Es apodíctico, resulta imposible concordar con todas las medidas propuestas en el artículo que tiene en sus manos en este instante (es más, ni siquiera yo mismo lo hago, pues algunas hasta se contradicen entre sí; como lo habrá notado). Pero también es irrefutable que hay un consenso generalizado en que de no adoptar ninguna de ellas, la crisis “nos explotaría en la cara”.

Ya se acabó el tiempo para buscar culpables, llegó la hora de buscar soluciones, indiferentemente de la doctrina de la cual procedan. Cada quien tiene su modo de “matar las moscas”, ya no podemos dejar que nos sigan revoloteando por toda la casa. En la pluralidad ideológica está la democracia y en esta ocasión también estarán las respuestas a las mayores interrogantes sobre nuestro futuro.

(*) Marco Vinicio Monge Mora es Bachiller por el Colegio Salesiano Don Bosco