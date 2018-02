Otto Guevara da la adhesión pública a Fabricio Alvarado

San José, 27 Feb (ElPaís.cr).- El excandidato presidencial del Partido Movimiento Libertario (ML), Otto Guevara Guth, anunció su adhesión política al candidato de Restauración Nacional (PRN); Fabricio Alvarado.

El libertario hizo pública su decisión la noche de este lunes a través de su perfil de Facebook, en el cual también hizo su primer llamado oficial a votar por el PRN en la segunda ronda electoral que se realizará el próximo 1 de abril.

Guevara tuvo una extensa reunión con Alvarado, luego de la cual concluyeron que lo mejor era trabajar juntos, al lado de otros políticos como Sergio Mena, Mario Redondo, Abelino Esquivel, Gonzalo Ramírez Zamora, entre otros.

Entre los principales objetivos comunes, están: promover las concesiones para la construcción de las carreteras más importantes del país, promover el tren eléctrico y un sistema de metro en el área urbana, promover la apertura del mercado eléctrico, reactivar la economía a través del apoyo a los proyectos de flexibilidad laboral (jornada 4/3), teletrabajo, cotización a la CCSS por el tiempo real trabajado, incentivos en cargas sociales e impuestos para Mipymes.

Guevara dijo que también está interesado en que se eliminen todas las regulaciones innecesarias para simplificar los trámites, aplicando la ley de protección del administrado frente al exceso de trámites. Así también, buscarán controlar el gasto público y reducir el déficit fiscal.

Luego de su anuncio, el excandidato presidencial del ML se convirtió en un Trending Topic en Twitter y fue vapuleado de críticas en Facebook, sin embargo según dijo, eso no le afecta.

“Por esas razones, y porque además he tenido la oportunidad de tenerlo de compañero en la Asamblea Legislativa por casi 4 años, lo que me ha permitido conocer su compromiso con el país, he decidido respaldarle en esta contienda electoral que culmina el próximo 1 de abril. Estoy seguro que Fabricio podrá estructurar un equipo de trabajo de lujo para gobernar nuestro país en los tiempos complicados en los que estamos”, señaló Guevara al unirse al hashtag ‘HagámosloJuntos’.

Contexto político del ML. El Movimiento Libertario está atravesando un momento difícil en la historia política costarricense, mismo que se viene generando desde el 2014, cuando el partido solicitó un préstamo de ¢2.500 millones al Banco Lafise con el fin de financiar la cuarta candidatura de Otto Guevara para ese entonces.

En ese momento, el Libertario se endeudó con un fideicomiso del Banco, pero solo tuvo derecho a cobrar ¢1.830 millones de deuda política al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ya que obtuvo un 11% de los votos para presidente y un 8% que les aseguró cuatro curules.

Para estas elecciones el panorama cambió sustancialmente debido a que el partido no logró alcanzar ni una sola diputación y recibió menos del 4% de los votos para presidente; es decir, se quedó sin la posibilidad de recibir el aporte Estatal por concepto de deuda política.

Ahora, esta agrupación enfrenta deudas por aproximadamente ¢500 millones, que responden a los gastos electorales de las dos últimas campañas y al costo de la condena civil que le impuso el TSE a causa de una estafa cometida por militantes libertarios.

El tesorero del Movimiento Libertario, Carlos Herrera, declaró ante la prensa hace varias semanas que la situación económica interna es crítica y que podría significar el inicio del fin. Según detalló, le deben ¢120 millones al Banco Lafise por el préstamo que solicitaron hace cuatro años, cerca de ¢150 millones al Banco Promérica, ¢20 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y aun está pendiente de pagar los ¢209 millones que cobró el TSE por la estafa cometida.

“No veo el panorama muy optimista para que podamos seguir, pero habrá que determinarlo después de la reunión (…) El partido técnicamente va muy encaminado hacia su cierre”, declaró Herrera a la prensa hace poco.