VAMOS rechaza intenciones de discriminación del PRN hacia la población LGTBI

San José, 27 Feb (ElPaís.cr).- Ante las declaraciones del candidato a la segunda vicepresidencia por el Partido Restauración Nacional (PRN), Francisco Prendas Rodríguez, el partido VAMOS rechazó públicamente las muestras de discriminación hechas contra la población LGTBI.

Prendas Rodríguez dijo en un programa radial que en un eventual gobierno del PRN no se contratarían personas con orientaciones sexuales diversas, ya que el criterio de ‘idoneidad heterosexual’ sería fundamental.

Este representante de Restauración se retractó pocas horas después y a su vez también el candidato presidencial Fabricio Alvarado, quien ofreció una disculpa si alguien se sintió ofendido por su compañero.

Margarita Salas, Presidenta de VAMOS afirmó que: “Es una vergüenza que quienes aspiran a gobernar Costa Rica ni siquiera se tomen la molestia de conocer la legislación vigente y lo que traigan a la mesa sean propuestas para retroceder: eliminar decretos contra la discriminación, eliminar la educación en sexualidad y ¿ahora eliminar la igualdad ante la ley en el trabajo? ”

Salas dejó en firme que VAMOS rechaza esas aseveraciones y denuncia que desde dicho partido se constituya una apología del odio en contra de los derechos humanos y laborales de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, trans e intersex.

“Exigimos que el candidato a vicepresidente de Restauración Nacional se retracte y ofrezca disculpas públicas por estas odiosas declaraciones. La orientación sexual de una persona no puede NUNCA ser motivo para excluirla de oportunidades laborales o de ninguna otra índole”, comentó Salas.

A través de un comunicado de prensa, la agrupación recordó que la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 33, establece la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación. En caso de que esta indicación sea muy genérica, la Reforma Procesal Laboral prohíbe explícitamente la discriminación por orientación sexual en el ámbito de lo laboral.

Aún más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias están por encima de la propia Constitución de Costa Rica, en el caso Atala Riffo vs. Chile (2012) en el párrafo 133 recalcó que: el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de ser homosexual, en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas.