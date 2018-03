¿Quién da más?

De cal y de arena

Fabricio Alvarado en el primer lugar; Carlos Alvarado en el segundo. La voluntad mayoritaria del electorado este 4 de febrero no quiso, sin embargo, ser determinante del rumbo y los contenidos del próximo gobierno. Por un lado, a ninguno le concedió el 40% de los sufragios válidos; les será necesario dirimir la contienda en el proceso que el 1 de abril dirá quién de ellos va a ser el Presidente de la República para el cuatrienio 2018/2022. Por otro, les escatimó la confianza en el punto del número de diputados. Fabricio y su partido Restauración Nacional podrán contar con 14 diputados. Y Carlos Alvarado y su partido Acción Ciudadana tendrán el respaldo de 10 legisladores. La incógnita, pues, está no solo en el nombre del próximo gobernante; también en la conformación de la fuerza parlamentaria con la que él va a gestionar su visión de gobierno.

Otra incógnita surge por lo que respecta a las afectaciones que podría sufrir el plan de gobierno de uno y de otro a consecuencia de los compromisos que los Alvarado en cada caso, lleguen a amarrar con las fuerzas políticas y con los poderes fácticos (cámaras, sindicatos, grupos empresariales que se mueven independientes, académicos, por ejemplo) con que se cruzan guiños para sumar respaldos. En pocas semanas los hechos demostrarán que los compromisos en este rocambolesco proceso político no serán panacea. Visto el desafecto de los ciudadanos respecto a los partidos y evidenciada como está la crisis de liderazgos que vive el país, queda por ver cuán efectivos serán los arreglos entre el candidato y los dirigentes de partido y de gremios a los efectos de inducir al ciudadano a concurrir a las urnas a avalar tales entendimientos. ¿Y si hay una motivación religiosa de por medio? ¿O un asunto de afinidad partidaria? En un evento así los arreglos políticos serían inertes pero suficientes para dejar en paños menores a quienes pujaron en la subasta a la que concurren -en toma y daca- unos candidatos, unos políticos, unos empresarios, a ver qué se llevan.

Institucionalmente es mucho lo que se juega en estas canchas políticas. El 4 de febrero vimos la decapitación de partidos y de políticos decidida por un electorado receloso, desconfiado, harto al máximo. No se crea que ese día el elector puso el candado a la guillotina. Aquellos partidos y aquellos políticos que se consideren sobrevivientes de la repulsa ciudadana, bien podrían provocar la implacable sentencia condenatoria con efectos en el proceso electoral del 2022 si es que reinciden en conductas impúdicas que esta sociedad está demostrando no tolerar.

Los comicios del 4 de febrero no lograron disipar los nubarrones. Solo se sabe el apellido del próximo mandatario; no su nombre. Uno de ellos, montado en una plataforma de gobierno bastante disipada, vacía en cruciales cuestiones como las fiscales y económicas. El otro, con el cúmulo de vasos comunicantes que le hermanan con la administración Solís y su inocultable inri de cuestionamientos provocados por tantas torpezas políticas. Ninguno de los dos con la fuerza parlamentaria indispensable para acometer los retos que acuñan montones de expedientes. Ambos evidencian vivir un desconcertante estado de sorpresa, como si no hubieran esperado el resultado, inseguros, titubeantes en su relación con el público, asidos a una plataforma de gobierno con mil hendijas y carencias, tantas como que por allí se pasa una amplia gama de presiones, sugerencias y condicionamientos en algo parecido a un cruce de cartas que les hace caer –para peores- en incoherencias y contradicciones. No se les ve el fuste ni la definición de posición que las circunstancias demandan; de ahí la incesante presión para que den a conocer cuál es la orquesta con que se harán acompañar.

Más aún: subsiste la duda de la verdadera configuración del poder, cuáles son las fuerzas que están atrás del candidato, cuáles fuentes inspiran con sentido determinante al próximo presidente de Costa Rica. Se pregunta hasta dónde llega la autonomía de Fabricio Alvarado respecto a los anillos del poder religioso sobre el cual se construyó y se catapultó su sorprendente ascenso al primer puesto, cuál es el motivo real de los giros de sus posiciones primarias habidos tras el brote de las críticas y los temores por lo que ellas pudieran significar para tradiciones y valores muy arraigados en la sociedad costarricense. Y así también respecto a Carlos Alvarado, de sorprendente mutación en el enfoque que ahora da sobre conductas, decisiones y posiciones de la administración Solís Rivera mal digeridas por la opinión pública; ahora él trata de desmarcarse. Qué papel tiene el dirigente sindical que le acompaña como candidato a vicepresidente -quien da la sensación de haber sido relegado atrás de las bambalinas, posiblemente por oportunismo- y qué giro está dispuesto a aceptar –al menos en esta etapa del proceso- respecto de sus posiciones originales sobre el saneamiento de las depauperadas finanzas públicas, tal y como se le pide desde las trincheras del empresariado.

¿Serán sinceros estos giros, serán maniobras calculadas? De repente quien concede formalmente ante las presiones está con la mano adentro del bolsillo haciendo la señal del mudo.

Está a la vista el corre/corre de las cúpulas empresariales tratando de arrinconar al candidato que presumen más manipulable para que se comprometa a materializar determinados nombramientos y a adoptar un listado de tareas de gobierno de su predilección. Pero cuidado si no les dan “culo vuelto”. Cuidado si el pastor que va por lana, sale trasquilado. Como sucedió con las esperanzas y los buenos augurios con que recibieron –esas mismas cúpulas- el ascenso al poder de Luis Guillermo Solís. Y con la “delegación de confianza” que les hizo el presidente Abel Pacheco para que empresarios de bombín y coturno le seleccionaran importantes nombres para la función pública. Todo fue ¡mirala!.

Indiscutiblemente, el próximo presidente –por lógica consecuencia de la composición de fuerzas adentro y afuera del Parlamento- tendrá que dedicarse de lleno a construir acuerdos de amplia base política con los cuales abordar la agenda de problemas graves. Pero ese emprendimiento –creo- debe darse después del 1 de abril y una vez registrado el cambio de mando en la Presidencia de la República, ya con hechos y resultados concretos. Los arreglos que hoy se podrían cocer son tan frágiles como que pueden estallar en mil pedazos a la hora de las verdades.

Hubo un general sudamericano que confesó su propósito de traer a un hijo suyo a Costa Rica para coronar su formación. Ante lo cual el general Tomás Guardia le dijo a viva voz –como para no dejar dudas-: “¡Tráigalo a Costa Rica para que aprenda mañas!”. Así fue y así es el país del Pura Vida.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista