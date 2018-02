Rony Chaves y la guerra religiosa

Rony Chaves, el guía religioso de Fabricio Alvarado, hizo una publicación llamada Las Líneas Ley ¿Realidad o Ficción? Manual de Guerra Espiritual Estratégica sobre Los Alineamientos Satánicos. El autor dice haber sido inspirado por el Señor para luchar contra las obras del diablo.

Formalmente, lo que él llama libro es un folleto de unas 80 páginas, dividido en capítulos, que puede ser de una sola página cada capítulo, entre los cuales va intercalando citas de la Biblia que no comenta, tampoco le aclara al lector la relación entre la cita bíblica y sus ideas. Su pensamiento discurre sin relación con las mencionadas citas. Parece muy extraño, tratándose de un predicador que se dice apóstol y profeta. Como mi materia no es la teología, dejo las citas bíblicas, me dedico a sus argumentos.

Considera que hay un misterio, aún no revelado por Dios, en las líneas ley, pero Satanás ha ido descubriendo esos misterios para edificar su reino de tinieblas. Las líneas ley son espacios o avenidas entre la naturaleza, donde se mueven libremente los poderes demoníacos, están causando estragos e influencias negativas al pueblo de Dios. Satán y sus aliados operan a través de estas líneas. Su tarea. De Rony Chaves, consiste en descubrir las estrategias de Satán y destruirlas.

El primer grupo “maléfico” al que se refiere, está compuesto por la gente de la Nueva Era, la Meditación trascendental y quienes practican yoga (ocultismo prohibido por Dios). Estos practicantes buscan una piedra que esté firme y en pie, observan y buscan otra piedra, les sirve de guía para trazar intersecciones o puntos de convergencia entre líneas del terreno para definirlos como centros de poder energético que, además, son bases de concentración, dominio y actividad demoníaca.

Según Chaves, El Señor establece en las mismas líneas abiertas o avenidas espirituales a ministerios o iglesias con poder. (…) El poder y unción apostólico-profético sobre ellas es tan fuerte que detienen las fuerzas satánicas. Dentro de sus preferencias en el “estudio” de la guerra espiritual, se encuentra la Geometría Mágica: Esta trata con (sic) la forma en que satanás (sic) alinea monumentos, ruinas de piedras, templos, cementerios, obeliscos y templos idolátricos (no solo católico-romanos) en las ciudades para afectar e influenciar negativamente a la gente. El propósito del estudio es destruir esos poderes con una intercesión agresiva y específica.

El campo de batalla es todo el planeta; afirma haber hecho una comprobación de las líneas satánicas y de las limpiezas logradas ya por el Señor en Inglaterra; sin embargo, me centro en lo que se refiere a Costa Rica. Si se coloca un compás sobre el mapa de nuestro país y se traza un círculo, el centro es Cartago; lo sabe Satanás y Dios también. Pues el demonio utiliza un principio de dominio territorial porque quien controla el centro de un círculo, controla toda el área que este círculo envuelve. El demonio ha dividido los territorios en pequeños y grandes círculos, sobre estos planta una base de control que puede ser un templo o un cementerio, en ellos se realizan acciones para fortalecer el dominio satánico. Las líneas-ley han marcado el desarrollo urbanístico y ubican los centros de gobierno.

Para Costa Rica, el autor establece muchos lugares, sobre todo altos, y las batallas que han dado los ministerios apostólico-proféticos como los que él lidera. La principal es la Basílica de los Ángeles en Cartago porque es de vital importancia para Satán, por estar en el centro del país. El punto más relevante en el alineamiento religioso-ocultista del país, es Cartago y su templo. Pero, además, define un alineamiento que parte de la Catedral en San José, toma la Avenida Segunda hacia el Este, se transita por zonas de gobierno, las iglesias de La Soledad, San Pedro, Tres Ríos (por la carretera vieja) y se llega hasta la Basílica; concluye que el alineamiento es claro.

De esta forma de concebir la geografía, provienen los epítetos tan “elocuentes” con que se refiere a La Negrita. Para él, el 2 de agosto postra al gran parte del país ante los poderes del infierno y lo que es más peligroso, pacta a la gente y al territorio con el diablo. De ahí que entre más romerías, más corrupción, maldad y violencia tenemos en nuestra patria.

Podría cansar a quien lee con los comentarios que pueden ir desde el sarcasmo más ácido, pasar por un llamado a quienes ejercen la psicología social y clínica, para cerrar con un acto de compasión y misericordia para con nuestro país y la Madre Tierra porque estas elucubraciones postran a millones de seres humanos porque el viejo del saco lleva dentro los poderes de Satán.

¡Ni los surrealistas con su genialidad se imaginaron esta narrativa!

(*) Isabel Ducca Durán.