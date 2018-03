Una enfermedad psicosocial: La homofobia

En 1972, el psicólogo George Weinberg publicó el libro “La Sociedad y el Homosexual Saludable”, cuyo primer capítulo plasmaba la siguiente afirmación: “Yo nunca consideraría a un paciente saludable al menos que hubiera superado su prejuicio en contra de la homosexualidad. Incluso si es heterosexual, su repugnancia hacia la homosexualidad es, ciertamente, dañina para él mismo”. En su obra, Weinberg introdujo por primera vez el término homofobia para referirse a aquellos individuos heterosexuales cuya conducta denota una profunda aversión hacia los homosexuales, aversión que, según Weinberg, sitúa su origen en un intenso temor de estar en estrecho contacto con hombres y mujeres homosexuales, así como miedo irracional, odio e intolerancia hacia ellos.

La homosexualidad se consideró un desorden de salud mental hasta 1973, cuando la Asociación de Psiquiatría Americana la removió definitivamente del DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales). La Asociación de Psicología Americana (APA) apoyó este movimiento dos años más tarde, en 1975, cuando también descartó la homosexualidad como desorden mental y reconoció públicamente que esta no implica ningún impedimento en el juicio, la confiabilidad o las capacidades sociales y vocacionales en general. Adicionalmente, la APA hizo énfasis en que los profesionales de la salud mental debían tomar la iniciativa en la eliminación del estigma de la enfermedad mental asociada con la orientación homosexual.

A pesar de estas y otras adecuaciones en las principales organizaciones de salud y derechos humanos a nivel mundial, la implementación de políticas públicas y leyes de protección e igualdad y de programas de educación sexual y valores, la homofobia sigue siendo una de las principales causas de suicidio por acoso y crímenes de odio en el mundo.

La homofobia es considerada hoy día en los medios científicos como una enfermedad psicosocial que pertenece al mismo grupo que otras enfermedades parecidas, como el racismo, la xenofobia o el machismo. Este grupo de enfermedades se fundamenta en el odio/miedo al otro, entendido éste como una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y extraños, amenazadores para la sociedad y -lo que es peor- contagiosos.

Lo grave es que esta enfermedad -más bien una epidemia arraigada en nuestra sociedad- puede llevar a quien la padece a hacer cualquier barbaridad.

Esta problemática social se está volviendo cada vez más grave, pues se atenta contra la integridad física con resultados mortales, como sucede en algunos países. Siendo esto un foco de alarma para los grupos homosexuales, que a su vez están conformando grandes comunidades en pro de la defensa de sus derechos así como reformas a las leyes ya existentes, pretendiendo la igualdad ante los demás grupos sociales.

El término homofobia se utiliza hoy para designar a aquellas personas que sienten rechazo y discriminan a hombres y mujeres que se definen como homosexuales. Todos hemos escuchado alguna vez la barbaridad de que “la homosexualidad es una enfermedad” por parte de los que sienten una aversión irracional hacia los gays. Pues bien, una nueva investigación le da la vuelta a la tortilla y sugiere que la enfermedad real que hay que estudiar es la homofobia.

Un nuevo estudio revela que aquellas personas que tienen opiniones muy negativas de los homosexuales también tienen mayores niveles de psicoticismo que aquellos que son tolerantes. Esto no quiere decir que las personas homofóbicas sean psicóticas. El psicoticismo es un rasgo de la personalidad que padecen algunas personas que son vulnerables a conductas impulsivas, hostiles, agresivas, a la ira o que tienen la misma empatía que una botella de plástico.

Según Emmanuele Jannini, investigador principal y endocrino y sexólogo de la Universidad de Roma Tor Vergata, “el estudio sobre las manifestaciones homofóbicas abre una nueva vía de investigación, donde la enfermedad real para estudiar es la homofobia”.

La investigación sobre la enfermedad de la homofobia resulta un tema complejo. Algunos estudios han sugerido que las personas con una actitud negativa y visceral hacia los gays y lesbianas son frecuentemente homosexuales ocultos. Otros estudios, sin embargo, cuestionan esa idea y plantean lo contrario. Otros factores, como la religión, la hipermasculinidad y la misoginia, parecen jugar un papel crucial en las actitudes homófobas según narran Jannini y sus colegas en un artículo publicado en The Journal of Sexual Medicine.

Según los investigadores, cuanto mejor es la salud mental de una persona, es menos probable que sea homofóbica. Aquellas personas que viven sus relaciones de forma poco saludable, fueron significativamente más homófobas que los que tenían mayor inteligencia emocional. Lo mismo ocurrió con aquellos que enfrentaban situaciones desagradables de forma inmadura: mostraban un mayor rechazo visceral e irracional hacia los gays y lesbianas.

Asimismo, los investigadores encontraron una alta vinculación de los homófobos con las personalidades más disfuncionales que mostraban actitudes de hostilidad, ira o psicotisicismo. Según Jannini, “la homofobia es una enfermedad inducida por la cultura”.

Las personas homofóbicas pueden presentar características muy diversas.

Aunque la homofobia virulenta puede llegar a manifestarse en reacciones de extrema violencia contra las lesbianas y los homosexuales, existen personas que aparentemente se muestran abiertas, compresivas y liberales, y son, en el fondo, profundamente homofóbicas. Incluso se han observado algunos casos de individuos que parecen capaces de manifestar sentimientos de afecto o conmiseración hacia las personas homosexuales, esto nos muestra que las personas reaccionan ante la presencia de un homosexual de diferentes maneras: pueden llegar a ser muy violentas y extremistas o simplemente tolerar y no decir algo.

La persecución y discriminación a los homosexuales se ha desarrollado desde tiempos antiguos hasta la actualidad, basándose en prejuicios y creencias más que todo de índole religiosa. Un ejemplo de eso existe en la creencia cristiana fundamentalista, y mayormente en países islámicos y en los Estados Unidos, donde se manifiesta notablemente el rechazo hacia la homosexualidad como identidad, de forma directa o prohibiendo actitudes afectivas o sexuales definidas.

La homosexualidad según las creencias religiosas no es aceptada como una condición natural de la persona, sino más bien como un comportamiento inadecuado e incoherente que debe ser corregido. Apoyar o consentir actos sexuales de esa índole es considerado como un pecado según las religiones. Ahora bien, los religiosos alegan que el rechazo a esta condición sexual no se considera homofobia, debido a que no es basada en prejuicios sino en una actitud fundamentada en sus creencias y en sus escrituras sagradas.

Las mismas tradiciones han sido adoptadas por la Iglesia Ortodoxa y también las religiones que han seguido a partir de ella, como en el caso de los llamados cristianos evangélicos. En los países donde se practica la religión islámica han creado leyes que condenan la homosexualidad, como hay otros países no la penalizan. Con respecto a la Iglesia católica, la homosexualidad fue condenada desde los tiempos de la Edad Media, y en la actualidad continúa el rechazo a esta condición sexual de manera evidente y rotunda.

Investigaciones realizadas por centros de estudio en Estados Unidos y Europa han extraído los siguientes datos de valor para una mejor comprensión de las causas que motivan el odio hacia los hombres y mujeres homosexuales.

Según un estudio publicado por la revista científica Journal of Personality and Social Psychology, la homofobia podría tratarse de un prejuicio de auto-reflejo motivado por una crianza bajo figuras paternas autoritarias donde no se promueve la autonomía, en especial si la homofobia ya constituye un prejuicio asentado entre los padres.

Al crecer en un ambiente donde se frustra la autonomía de los hijos, estos se privan de explorar internamente valores e identidades que perciben como inaceptables, adoptando en cambio una conducta defensiva de formación reactiva (que consiste en enmascarar un motivo o emoción haciéndolo pasar por su opuesto).

Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Rochester, la Universidad de Essex y la Universidad de California sugiere que la homofobia es más pronunciada en aquellas personas que desconocen en un plano consciente la atracción que ellos mismos experimentan hacia personas del mismo sexo, una supresión que se ve acentuada por crecer en un ambiente de autoritarismo y estigma.

Un estudio publicado en la revista The Journal of Sexual Medicine y realizado en Italia (como se mencionó arriba) indica que las actitudes vinculadas con la homofobia podrían guardar relación con altos niveles de psicoticismo (hostilidad, impulsividad, agresividad y baja empatía). Esto no quiere decir que las personas homófobas sean psicóticas, ya que se habla del psicoticismo como un rasgo de la personalidad y no como una categoría de trastornos mentales, pero sí sugiere que la homofobia se relaciona con una salud mental deficiente en comparación con las personas que no son homófobas.

La investigación también detectó un vínculo entre los altos niveles de mecanismos de defensa inmaduros (proyección, introyección, conducta agresiva-pasiva…) en algunas personas y su alta propensión a la homofobia, así como factores de inducción cultural a la homofobia, entre ellos: la religión, el machismo, la hipermasculinidad y la misoginia.

Resulta, pues, absurdamente anticientífico, homofóbico y hasta sospechoso, que un candidato a la presidencia de la república declare públicamente que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar, yendo en contra de toda la evidencia científica recabada durante decenios, basándose solamente en su particular interpretación religiosa de una realidad social indiscutible. Más bien, conforme lo expuesto anteriormente, se tiende a dudar de su sanidad psicosocial, lo cual le descalificaría total y absolutamente para ocupar la primera magistratura del Estado.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría