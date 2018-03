Detenido exdueño de firma Yanber por millonaria estafa a bancos

San José, 1 mar (Elpaís.cr/EFE).- El Ministerio Público de Costa Rica confirmó hoy la detención del exdueño de la compañía fabricante de plásticos Yanber, Samuel Yankelewitz, como parte de una investigación por una presunta estafa de al menos 37 millones de dólares de la empresa a entidades financieras estatales y privadas.

La Fiscalía de Delitos Económicos confirmó a Efe que esta mañana tomó la declaración indagatoria a Yankelewitz, como sospechoso de cometer el delito de estafa.

“El imputado se encuentra detenido en celdas del OIJ (Organismo de Investigación Judicial), a la espera de que se realice una audiencia en la cual se solicitarán medidas cautelares. Hasta el momento en que inicie esa audiencia, cuya hora, de momento, es desconocida, se dará a conocer la solicitud del Ministerio Público”, indicó la oficina de prensa a Efe.

El pasado 14 de febrero las autoridades de Costa Rica detuvieron a cuatro personas, tras una serie de allanamientos, por el supuesto delito de “estafa contra entidades financieras”.

Yankelewitz, también figuraba como imputado en la causa, pero como se encontraba recién operado del corazón, no fue detenido.

Los cuatro imputados fueron identificados como de apellidos Paniagua Moya, Soto Bolaños, Sandí Sandí y Brenes Chaves, todos de la Corporación Yanber.

Soto Bolaños es ex gerente general de la empresa; Paniagua Moya, ex gerente financiero; Sandí Sandí, ex gerente financiero; y Brenes Chaves, ex director financiero.

Al parecer la empresa fabricante de plásticos habría falseado sus estados financieros desde 2011 para acceder a préstamos de la banca estatal y privada y en 2015 entró en un proceso de quiebra. En 2016 la empresa dio el 100 por ciento de sus acciones a 50 acreedores.

En la actualidad la compañía es administrada por otros empresarios.

Entre los acreedores figuran 11 bancos, de los cuales cuatro son estatales, así como otras entidades financieras, personas físicas y jurídicas. EFE