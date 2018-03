22 diputados envían reclamo a la CIDH por criterio sobre matrimonio igualitario

San José, 1 Mar (ElPaís.cr).- 22 diputados de diferentes fracciones políticas enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra de la opinión consultiva sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los legisladores ofrecieron una conferencia de prensa esta tarde, en la que explicaron los motivos de su molestia. En su mayoría coinciden en que la Corte no respeta la soberanía de los países, aunque estos al ser parte de este organismo internacional aceptaran la vinculancia de sus fallos.

No obstante, estos 22 diputados consideran que la CIDH no debe pasarle por encima a la ley e interferir en la toma de decisiones a lo interno; además increparon al Gobierno de la República por el supuesto ‘secretismo’ con el que fue manejada la consulta.

“Nosotros(as) diputados(as) de la República de Costa Rica manifestamos enérgicamente nuestra posición contraria a la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de noviembre del 2017 ante las consultas hechas por el país, la cual se pretende acoger como de acatamiento obligatorio”, indica la nota.

Los funcionarios legislativos que firmaron esta nota son: José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario (ML), Rosibel Ramos, Luis Vásquez, William Alvarado, Gerardo Vargas Rojas, Rafael Ortiz y Johnny Leiva de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

También los oficialistas Marco Vinicio Redondo y Nidia Jiménez, Gonzalo Ramírez y Abelino Esquivel de Renovación Costarricense (PRC), la suplente de Fabricio Alvarado en el Plenario, Alezandra Loría y los liberacionistas; Ronald Calvo, Marta Arauz, Danny Hayling, Olivier Jiménez, Lorelly Trejos, Juan Luis Jiménez Succar, Julio Rojas, Aracelly Segura y Maren Fallas.

La carta de rechazo señala además que: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva emitida como consecuencia de la solicitud de Costa Rica, se refirió al matrimonio entre personas del mismo sexo avalando su existencia y estimulando su aceptación en los Estados miembros, cuando este criterio no corresponde a la consulta que se le había formulado, y además lo hace contradiciendo los argumentos y fundamentos de la Convención Americana de los Derechos Humanos donde, no existe ningún artículo que haga mención o aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Los congresistas aclararon que esta manifiestación no es más que una protesta sobre el criterio emitido y que no es un acto irrespetuoso. Afirmaron estar claros en que esto no es ningún tipo de pronunciamiento legal, pero dejaron en firme que mantendrán su posición al respecto.

Durante la conferencia, comentaron que la interpretación que permitiría el matrimonio homosexual en el país, violenta “la interpretación etimológica del término matrimonio”.

A inicios de enero de este año, la Corte IDH le exigió a Costa Rica garantizar el respeto a las parejas del mismo sexo en todos los derechos existentes en la legislación; lo abarca derecho al matrimonio o unión civil, sin discriminación alguna.

Este informe es la respuesta a la consulta que había solicitado el país meses atrás sobre el tema, en vista de la división de ideas que se afronta y por ello el 18 de mayo del 2016, la vicepresidenta Ana Helena Chacón pidió a la CorteIDH que emitiera un criterio sobre la situación de la población LGBT (lesbiana-gay-bisexual y trans) en Costa Rica.

