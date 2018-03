Contraloría: Regulador General deberá devolver ¢55 millones al ICE

San José, 2 Mar (ElPaís.cr).- La Contralora General de la República, Marta Acosta, sostuvo ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que el Regulador General, Roberto Jiménez, deberá devolver al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), un total de ¢55 millones por concepto de cesantía.

Acosta compareció este jueves ante la comisión para referirse a la situación de Jiménez, quien según la Contraloría no tenía derecho a recibir esa cifra por concepto de cesantía, ya que se acogió a un programa de retiro voluntario del ICE para trasladarse a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El caso del actual regulador trascendió tras una denuncia hecha por el diputado libertario, Otto Guevara Guth, al revelar la presunta irregularidad ante la Procuraduría de la Ética Pública el 8 de febrero del año anterior.

Cuando Jiménez se acogió al retiro voluntario, su única condición según la Procuraduría era que que el funcionario no podía ocupar cargos públicos, y si no cumplía con ese requisito no podía recibir el pago de la cesantía. No obstante, luego de presentar su renuncia oficial ante el ICE el 8 de mayo del 2016, aceptó un puesto en la Aresep que cumple su plazo el 8 de mayo del 2022.

“El Señor Jiménez ingresó a laborar en el ICE el 15 de abril de 1995, es nombrado el 8 de marzo del 2016 por el Consejo de Gobierno como Regulador General y un mes después es confirmado su nombramiento en la Asamblea Legislativa. Renunció al ICE el 9 de abril del 2016 al amparo del numeral 37-2 del Estatuto de personal del ICE en la modalidad de retiro voluntario. El 3 de mayo siguiente recibe su liquidación de derechos laborales y el 8 de mayo de ese mismo año, es decir cinco días después, inicia labores como Regulador en la Aresep”, detalló Acosta.

La reguladora indicó que el numeral permite que un funcionario que haya prestado servicios al Instituto Costarricense de Electricidad durante 10 o más años de forma initerrumpida, puede recibir el respectivo pago de cesantía; en el caso de Jiménez tenía derecho a un 100% si no asumía ningún otro cargo remunerado en la función pública.

“El artículo 586, inciso b de nuestro Código de Trabajo refiriéndose al pago de cesantía, establece que los servidores públicas que reciban ese beneficio, no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna instancia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida”, añadió la Contralora.

Por su parte, Jiménez argumentó ante los diputados que el efectuó una consulta legal al respecto y se le confirmó que tenía el derecho a cobrar la cesantía.

“Antes de que me depositaran el dinero, hice la consulta. Y una vez que algunas personas pudieran cuestionar, volví a mandar una nota y la institución me respondió y me dijo que el dinero era mío. Y tengo que anotar además, que debido al puesto que yo asumí, yo liquidé todas las relaciones contractuales que tenía de préstamos con el ICE; los pagué con mis ahorros y con este retiro”, dijo el Regulador en su defensa.

En el ICE, consideran que no tienen una norma jurídica para cobrar el dinero, por lo que, aunque conocen lo que establece el Código de Trabajo, la responsabilidad recae única y exclusivamente sobre Jiménez.

“La argumentación del ICE, es que fundamentalmente no podemos proceder a cobrarle a Roberto Jiménez porque no tenemos una norma jurídica que le permita hacer eso. De acuerdo con el artículo 585, al que le corresponde es al trabajador”, comentó el Presidente Ejecutivo del ICE, Manuel Obregón.

Jiménez agregó que el envió un correo a la Contraloría consultando sobre la situación y nunca recibió respuesta, y toda la información que ha recopilado hasta la fecha le ha llegado por los medios de comunicación y no de forma directa.

La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público, le dará seguimiento a este tema hasta que se determine que es lo que va a suceder.