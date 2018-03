Señoras/es del MEP y CSE: ¿Existe o no alguna relación entre “Educación para la afectividad y sexualidad integral” y la eugenesia?

“De la misma forma, hemos ubicado toda labor de renovación y cambio dentro del MEP en el contexto de las tendencias internacionales del presente en el ámbito educativo. La transformación curricular no es una excepción: de ahí la importancia de que los nuevos programas se ubiquen en el marco de parámetros internacionales de calidad y pertinencia”.

“Propiciamos un aprendizaje más dinámico, más creativo, más desafiante”.

“Buscamos un ser humano conocedor profundo de su contexto y de su historicidad, capaz de interiorizar las necesidades de los demás, de ser respetuoso de la diferencia, colaborador, activo, socialmente responsable, que asuma compromisos, que participe activamente en la búsqueda de soluciones, que piense por sí mismo, que establezca conexiones y que genere cambios; una persona capaz de trabajar con otras, con pensamiento holístico, que se reconecte con el arte, la cultura y las tradiciones, que piense y contextualice lo local y lo global, conocedora de los grandes desafíos de nuestro tiempo, que valore la naturaleza y contribuya a reproducirla; una persona con inteligencia emocional y espiritual, que piense integralmente”.

Lo anterior se encuentra en la página 3 del documento “Programa De Estudios De La Educación Para La Afectividad Y Sexualidad Integral. Educación Diversificada. 2017”, publicado por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

He aceptado la oferta pública hecha por el MEP a la ciudadanía, para que esta participe democráticamente en la discusión sobre temas relacionados con la educación nacional.

Mediante, por ejemplo, “‘Educación para la afectividad y sexualidad integral’ y la ¿transparencia? de algunos en el MEP…” y “‘Educación para la afectividad y sexualidad integral’… ¿O sobre cómo hacer negocio con sus hijas e hijos?”, he ejercido mi derecho y obligación de participación en la discusión nacional generada por la imposición del MEP y el Consejo Superior de Educación (CSE).

“…en el contexto de las tendencias internacionales”, contexto que incluye además la presentación, venta e imposición de “productos educativos”, los consumidores directos o indirectos de esos productos por los cuales nos obligan a pagar, también tenemos el derecho de revisar, entre otros aspectos, su calidad y pertinencia.

¿Existe o no alguna relación entre “Educación para la afectividad y sexualidad integral” y la eugenesia?

En esta tercera nota, dirijo la pregunta –y otras más adelante- a las señoras y señores del MEP y CSE, en cuanto a la posible existencia de una relación, pero más bien de tipo pasiva o solapada, entre el “Programa De Estudios De La Educación Para La Afectividad Y Sexualidad Integral” y la eugenesia.

Y digo “pasiva” o “solapada”, no solo por la inexistente o poca transparencia de los encargados de la confección y aprobación de estos programas, sino también porque dentro de las constantes de ese grupo “olímpico”, se encuentra la de debatir solamente entre ellos, no responder a nosotros los legos, indicar que los programas son nacionales y elaborados sobre la base de la investigación científica –donde sucede todo lo contrario, aportando aquella evidencia que soporte la política educativa impuesta (La maldición de la evidencia basada en la formulación de la política).

Como ejemplo, desde hace décadas se ha estado privatizando la educación pública a espaldas del ciudadano, en lenguaje de ellos, “promedio”, o bien, “caracol”… El proceso de privatización iniciado fue impulsado durante las dos últimas “administraciones” del Partido Liberación Nacional (PLN) (¿Subrepticia privatización en y de la educación pública costarricense?), a pesar de que el ministro “reformador” de la cartera durante 8 años, manifestó al inicio de su gestión:

“… Si alguien… me sostiene que… el camino de la educación es el de la privatización yo le diría que está loco”

…sucediendo todo lo contrario. Con el actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) el proceso de privatización fue, más bien, continuado, entreguista.

Habiendo explicado, según mi criterio, la razón por la que utilizo los adjetivos “pasiva” y “solapada”, procedo a presentar algunos extractos de documentos que me han motivado a preguntar a las señoras y señores del MEP y CSE, sobre la posible relación entre el “Programa De Estudios De La Educación Para La Afectividad Y Sexualidad Integral” y la eugenesia.

Cada uno de los extractos presenta el documento y su “link” de donde fueron obtenidos. Sírvanse los interesados leer los documentos completos, incluidos aquellos apasionados en decir que los “extractos” podrían estar “descontextualizados”, no ser “relevantes”, o tratar de desacreditarlos como provenientes de fuentes no confiables… pueden contextualizarlos, valorarlos, interpretarlos, y ofrecer las fuentes que estimen confiables pero independientes, que, según el criterio de cada quien las complementen o refuten. Aclaro: me limito solamente a presentar las informaciones, sin valorarlas, interpretarlas, analizarlas, sin que reconozca que de manera tácita o expresa estoy de acuerdo o no con el contenido de los extractos o los documentos de donde estos fueron obtenidos.

Al haber utilizado recurrentemente en el discurso, entre otros, “derechos humanos” y “fundamento científico”, es imprescindible que en una eventual respuesta, el MEP y CSE no distraigan la pregunta planteada con, por ejemplo, “mito”, “ignorancia”, “desinformación”, “teoría conspiratoria”, “visión apocalíptica”, “documentos desactualizados e irrelevantes”, “fuentes cuestionables” (como las que utiliza el MEP y CSE para aprobar programas), “una golondrina no hace verano” (ya sabemos lo que pasó con las golondrinas…), o cualquiera otra con la que buscan desacreditar los cuestionamientos planteados por otros sectores de la población y los de este humilde servidor.

Se espera, por el contrario, una respuesta fundada, científica e independiente, que erradique toda duda y no genere otras, que es lo que ha producido el silencio reiterado de las señoras y señores del MEP y CSE –a no ser, como dije, que solamente busquen contestar o debatir con los allegados o en escenarios sesgados como los ofrecidos por ciertos medios de (des)información –o información a medias, que les permiten continuar adelante con programas que, hasta el momento, han demostrado no solamente poseer serias falencias, sino que, al parecer, son una cortina de humo con implicaciones más serias y más allá de lo que presentan…

Eugenesia.

“La palabra eugenesia designa al concepto de origen decimonónico, de obtener crías sanas, vigorosas y genéticamente bien dotadas con la finalidad de mejorar o perfeccionar la especie humana. Ahora (2017) se considera un término desafortunado, por promover ideas racistas discriminatorias.

La palabra fue acuñada en inglés, eugenics, eugenesis, formado por los siguientes elementos griegos:

El prefijo ευ- = eu-, que nos da el significado de ‘bueno’, ‘bien’, ‘normal’, como lo vemos en los vocablos eutanasia, eutocia, eufótico y eubiosis.

La palabra γένεσις = génesis, que significa ‘origen, ‘fuente’, según Homero (circa s. VIII a.C.), también ‘producción’, ‘generación’, ‘creación’, ‘todo lo creado’, ‘raza de animales’, en los escritos de Platón (ss. V-IV a.C.), etc.; a su vez derivado del verbo γίγνεσθαι = gignesthai, ‘nacer’, ‘originarse’, términos asociados a la raíz indoeuropea *gen- (parir, dar a luz) también vinculada en latín a genus (linaje), genius (genio) y otras.

Entonces eugenesia es ‘la producción o creación (génesis) de familias o personas con características genéticas buenas o superiores (eu-)’…” (Diccionario etimológico español en línea).

“…la ‘eugenesia’, … [es un] movimiento fundado por el inglés Francis Galton quien consideraba, por ejemplo, que las sociedades debían planificar, promover y aumentar la reproducción de los ‘inteligentes’ y, por el contrario, evitar la reproducción de los ‘no inteligentes’.

En 1912, las ideas de Galton son consolidadas en los Estados Unidos de América por Henry H. Goddard, en su libro ‘The Kallikak Family: A Study in the Heredity of Feeble-Mindedness’ (La Familia Kallikak: Un estudio sobre la herencia de la debilidad mental). La categorización ‘alto grado imbécil’, ‘mediano imbécil’, ‘bajo imbécil’, ‘tonto’, ‘idiota’, es fácilmente visualizada en el ‘Cuadro de debilidad mental de Goddard’.

Los estudios por Goddard, entre otros, propiciaron el señalamiento de personas como ‘enfermos hereditarios’, aprobándose leyes y programas mediante los que ejercían la esterilización masiva de esos ‘enfermos’. Dentro de los países que pusieron en práctica esas leyes y programas están los Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia y los escandinavos como Finlandia y Dinamarca”. (¿Política educativa eugenésica?).

Eugenesia y Nazis.

“La deuda de Hitler con los Estados Unidos de América.

El programa de exterminio de los nazis se llevó a cabo en nombre de la eugenesia, pero de ninguna manera fueron los únicos defensores de la purificación racial. En este extracto de su extraordinario nuevo libro, Edwin Black describe cómo el odio racial de Adolf Hitler se basaba en el trabajo de los eugenistas estadounidenses”. (Hitler’s debt to America).

“La homogeneidad racial que deseaban solo podía crearse negativamente, a través de la discriminación, la exclusión y la erradicación, y finalmente matando a aquellos que no encajaban en su sociedad ‘aria’ perfecta.

Estos incluían, por un lado, miembros de su propia ‘raza aria’ a los que consideraban débiles o caprichosos (como los ‘congénitamente enfermos’, los ‘asociales’ y los homosexuales), y por el otro los que se definían como pertenecientes a ‘razas extranjeras’”. (The Nazi Racial State).

International population establishment/ “Establishment” sobre la población internacional.

“El ‘establishment’ sobre la población internacional consiste en agencias privadas, fundaciones, firmas consultoras y centros académicos. Muchos tienen direcciones interconectadas para coordinar sus esfuerzos. US Agency for International Development (USAID), UN Fund for Population Activities (UNFPA), World Bank, International Planned Parenthood Federation (IPPF), Population Council, y Population Crisis Center son las agencias más activas involucradas en actividades de control de la población”. (NOTA: De acuerdo con el sitio web de International Planned Parenthood Federation (IPPF), su socio en Costa Rica es la Asociación Demográfica Costarricense- ADC).

“La concentración de las políticas de control de la población en el ‘Tercer Mundo’ y entre las poblaciones del ‘Tercer Mundo’ en el ‘Primer Mundo’ está bien documentada. Hay una marcada diferencia en los enfoques de planificación familiar hacia las personas de color en el mundo. En general, se fomenta la fertilidad de las poblaciones del Primer Mundo, mientras que se desaconseja a las poblaciones del Tercer Mundo que se reproduzcan”.

“Tanto en el continente africano como en países como Estados Unidos de América, Brasil y Puerto Rico, los vientres de las mujeres de color, en general, y de las mujeres afro descendientes, específicamente, se han convertido en la primera línea de una lucha mundial. Las condiciones deprimidas de las mujeres africanas las hacen vulnerables a las suposiciones de inspiración maltusiana, que lógicamente concluyen que son culpables de su propia pobreza y subdesarrollo como resultado del crecimiento de su población”.

“La integración del movimiento de control de la natalidad y la eugenesia tomó una expresión organizativa en entidades como Birth Control Federation of America, Population Reference Bureau, Population Reference Bureau y Planned Parenthood Federation. En sus comienzos, todas estas organizaciones tenían como misión declarada el ‘control de la natalidad como medio para reducir la población de inmigrantes y negros’. También tenían un liderazgo entrelazado con colectivos racistas como American Eugenics Society y Race Betterment Conference”. (NOTA: En 1972, American Eugenics Society cambió su nombre a Society for the Study of Social Biology). (Perpetuating Neo-Colonialism through Population Control: South Africa and the United States).

Nuevo informe de las Naciones Unidas muestra que los esfuerzos eugenistas de control de la población pueden no funcionar en todo el mundo. (New report by the United Nations shows EUGENIC population control efforts may not be working worldwide).

“El 10 de diciembre de 1974, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América promulgó el Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200 (NSSM-200), también llamado Informe Kissinger. Este documento expuso explícitamente una estrategia detallada por la cual los Estados Unidos de América promoverían agresivamente el control de la población en las naciones en desarrollo a fin de regular (o tener un mejor acceso a) los recursos naturales de estos países”.

“Para proteger los intereses comerciales de los EE. UU., el NSSM-200 citó una serie de factores que podrían interrumpir el flujo fluido de materiales de los países menos desarrollados, los PMD como los llamaba, a los Estados Unidos, incluida una gran población de jóvenes antimperialistas, que debe, de acuerdo con el NSSM-200, estar limitado por el control de la población. El documento identificó 13 naciones por su nombre que serían los principales objetivos de los esfuerzos de control de la población financiados por los EE. UU.”.

“De acuerdo con el NSSM-200, los elementos de la implementación de los programas de control de la población podrían incluir: a) la legalización del aborto; b) incentivos financieros para que los países aumenten sus tasas de aborto, esterilización y uso de anticonceptivos; c) adoctrinamiento de niños; y d) control obligatorio de la población y coerción de otras formas, como la retención de ayuda alimentaria y de desastres a menos que un PMD implemente programas de control de la población”.

“Si bien la CIA y los Departamentos de Estado y Defensa emitieron cientos de documentos sobre control de la población y seguridad nacional, el gobierno de los EE. UU. nunca ha renunciado al NSSM-200, pero solo ha modificado ciertas partes de su política. NSSM-200, por lo tanto, sigue siendo el documento fundamental sobre el control de la población emitido por el gobierno de los Estados Unidos de América”.

“Entonces… en 1969, Alan Guttmacher, como entonces Presidente de Planned Parenthood-World Population y ex Vicepresidente de la American Eugenics Society, dijo esto:

‘Me gustaría dar a nuestros medios voluntarios de control de la población plena oportunidad en los próximos 10 a 12 años. Entonces, si no tienen éxito, es posible que tengamos que tomar algún tipo de coacción, no en todo el mundo, pero posiblemente en lugares como India, Pakistán e Indonesia, donde las presiones son mayores… No hay duda de que las tasas de natalidad pueden reducirse en todo el mundo si se introduce el aborto legal…’ (FUENTE: Planificación familiar: The needs and the Methods, por: Alan F. Guttmacher, The American Journal of Nursing, Vol. 69, No. 6. (Junio de 1969) PP. 1229-1234)”.

“Seguido por esta declaración, hecha por Planned Parenthood y Alan Guttmacher de American Eugenics Society en una entrevista en 1970 con la revista Baltimore Magazine,

‘Nuestra tasa de natalidad ha bajado desde la última vez que hablamos… Creo que hemos llegado a un punto crítico: no es probable que la cifra caiga mucho más a menos que haya más abortos legales, o aborto bajo petición, como lo llamamos… Mi propio sentimiento es que tenemos que sacar todas las interrupciones e involucrar a las Naciones Unidas… Si vas a frenar a la población, es extremadamente importante que no lo hagan los malditos Yankees, sino la ONU. Porque de esa manera, entonces no se considera genocidio. Si los Estados Unidos se dirige al hombre negro o al hombre amarillo y les dice que disminuya su tasa de reproducción, inmediatamente se sospecha que tenemos motivos ocultos para mantener al hombre blanco dominante en el mundo. Si puedes enviar una colorida fuerza de la ONU, tienes un apalancamiento mucho mejor’”.

“Después de años de ‘Enviar una colorida Fuerza de las Naciones Unidas’ y de la ‘Implementación de NSSM200’, el plan maestro eugenista parece estar fallando. En la mira están las naciones africanas. Según un informe reciente de las Naciones Unidas: el New York Times está mostrando los ‘números espeluznantes’”.

NOTAS: Los siguientes documentos pueden ser consultados en:

National Security Study Memorandum. NSSM 200. Implications of Worldwide Population Growth. For U.S. Security and Overseas Interests.(THE KISSINGER REPORT).

Family Planning: The Needs and the Methods.

Who was Alan Guttmacher? (from the Guttmacher Institute).

Margaret Sanger — Our Founder – Planned Parenthood.

The Eugenic Value of Birth Control Propaganda. Margaret Sanger.

U.S. Program: To Sterilize Millions/ Programa de los Estados Unidos: Esterilizar millones.

“Estados Unidos de América busca proporcionar los medios para esterilizar a la cuarta parte de las mujeres fértiles del mundo, dijo ayer el director de la Oficina de Población del Gobierno Federal”.

“Unos 100.000.000 (cien millones) de mujeres de todo el mundo podrían ser esterilizadas si se cumplen las metas de los EE. UU., dijo el Dr. R. T. Ravenholt, el director de la Oficina de Población del Gobierno Federal”.

“Uno de los programas que Estados Unidos está utilizando para tratar de alcanzar esta meta, dijo el Dr. Ravenholt, es un programa de capacitación financiado con fondos federales para médicos extranjeros en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington”.

“El objetivo principal del programa es capacitar a los médicos en ‘técnicas avanzadas de gestión de la fertilidad’, incluida la esterilización, dijo el Dr. Ravenholt”.

“La Universidad Johns Hopkins en Baltimore también participa en el programa, llamado PIEGO (Programa de educación internacional en ginecología y obstetricia)”

“El Dr. Ravenholt enumeró cuatro razones, incluida la protección de los intereses económicos de los EE. UU., por las cuales EE. UU. debe liderar los esfuerzos de control de la población mundial”.

“En primer lugar, dijo, una disminución en la tasa de crecimiento en los países pobres aumentará el nivel de vida de esas naciones. ‘Los recursos divididos por población equivalen a bienestar’”.

“Dr. Ravenholt. ‘Estamos tratando de reducir el denominador en esa ecuación’”.

“En segundo lugar, los EE. UU. tiene una ‘responsabilidad moral de asumir el liderazgo’ porque fueron en gran medida los avances médicos estadounidenses los que generaron la explosión demográfica al reducir la tasa de mortalidad mundial. ‘Estaremos en una posición reprensible a menos que ayudemos a estos países pobres a equilibrar sus nacimientos y muertes’, dijo”.

“Tercero, el control de la población es necesario para mantener ‘el funcionamiento normal de los intereses comerciales de EE. UU. Alrededor del mundo’: ‘Sin intentar ayudar a estos países con su desarrollo económico y social, el mundo se rebelaría contra la fuerte presencia comercial de Estados Unidos’, dijo. ‘Lo de propio interés es un elemento convincente’”.

“En cuarto lugar, la continuación de la explosión demográfica daría como resultado una situación socio-económica tan terrible en el extranjero que produciría revoluciones. Estas revoluciones podrían ser perjudiciales para los EE. UU., sugirió el Dr. Ravenholt”. (U.S. Program: To Sterilize Millions).

Don’t Fund UNFPA Population Control/ No Financien el Control de Población de UNFPA.

“Dentro de la próxima semana, aproximadamente, el Congreso votará si se restablecen $60 millones de los fondos de los contribuyentes estadounidenses en los próximos dos años para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Durante al menos 30 años, el UNFPA ha sido un socio cómplice en algunos de los programas de control de población más indescriptiblemente brutales del mundo, incluida la política genocida de una pareja china y un solo hijo. Casi universalmente, las mujeres y los niños –al menos cientos de miles de ellos- han sido víctimas de esta fanática cruzada. UNFPA no debe ser refinanciado. Debe ser condenado universalmente por los actos malvados en los que ha participado”.

“Pero dentro del Departamento de Estado de Clinton-Gore, florece el malthusianismo. La administración Clinton todavía asigna casi $300 millones al año al control internacional de la población, o lo que eufemísticamente se describe actualmente como ‘planificación familiar’. En países que van desde India a México, Nigeria y Brasil, el derecho humano básico de las parejas a controlar su propia fertilidad y determinar el tamaño de su propia familia ha sido pisoteada por el estado, gracias en gran parte a los flujos de dólares y los diluvios de la propaganda falsa de los límites al crecimiento proporcionada por el gobierno estadounidense”.

“UNFPA, sin embargo, ha tenido una presencia particularmente demoníaca en las naciones en desarrollo. En los años de Reagan, el Congreso se retiró sensiblemente de UNFPA debido a su complicidad en algunas de las formas más inhumanas de contención de la población. Hoy, UNFPA mantiene absurdamente la ficción de que la agencia ha luchado contra las políticas coercitivas. ¿Cómo se puede explicar entonces, que UNFPA alguna vez otorgara un premio al gobierno chino por la efectividad de su política genocida sobre un niño por pareja?”. (NOTA: UNFPA es reiteradamente citada por el MEP en el documento “Programa De Estudios De La Educación Para La Afectividad Y Sexualidad Integral. Educación Diversificada. 2017”). (Don’t Fund UNFPA Population Control | Cato Institute).

Science Meets UN Agenda 21, Eugenics And Population Control/ La ciencia cumple con la Agenda 21 de la ONU, eugenesia y control de la población.

“Los científicos, al igual que otros profesionales, son cada vez más conscientes de que la ONU, el calentamiento global provocado por el hombre y la esterilización humana masiva forzada han sido agrupados en nombre del ‘desarrollo sostenible’. Que existe una preocupación creciente por esto no puede descartarse como una mera conspiración teórica: está basado en hechos. De hecho, no menos de 178 naciones se reunieron en 1992 en Río de Janeiro en la primera Conferencia de la ONU sobre Sustentabilidad y Medio Ambiente y aprobaron las propuestas de la ONU al respecto”.

“En 2009, como reveló Lord Christopher Monckton, la ciencia del calentamiento global se convirtió en el vehículo elegido para obligar a las naciones a ceder su soberanía democrática a la ONU. Monckton advirtió que en ninguna parte la ONU se refiere a las palabras ‘elección’ o ‘democracia’ o ‘voto’ o ‘votación’ y los científicos independientes vieron poco, si hubo, mérito en los argumentos científicos que fueron promocionados como el catalizador de las reformas al por mayor de nuestro estilo de vida industrial moderno”.

“Los científicos del gobierno (politizados) argumentaron que la medida adecuada para el ‘desarrollo sostenible’ no es la cantidad de personas que viven, sino la cantidad de dióxido de carbono que cada individuo podrá agregar ‘antinaturalmente’ al medio ambiente. Implícito en todo esto está la suposición de que los humanos son de alguna manera agentes ‘antinaturales’ en la liberación de CO2 a la atmósfera. Es por medio de la sofistería que adquieres la ‘antinaturalidad’ humana y te vendes con la propuesta de que agregar más CO2 por medio de emisiones industriales provocará, a su vez, que las temperaturas globales aumenten peligrosamente. Pero a medida que se filtraron las decenas de miles de correos electrónicos durante el escándalo de Climategate, la preponderancia de la ciencia del gobierno no es necesariamente confiable. La mayoría, si no todos, se llevan a cabo a puertas cerradas, son revisados ​​en secreto por funcionarios de revistas sin rostro y desconfían profundamente de científicos independientes que se adhieren al método científico tradicional que exige apertura y transparencia sobre afirmaciones audaces y científicas”.

“Los miedos de la esterilización masiva volvieron a asomar su horrible cabeza en el informe de política de la División de Población de la ONU de marzo de 2009 en el que la gran pregunta para la ONU era:

“¿Qué se necesitaría para acelerar el declive de la fecundidad en los países menos desarrollados? El documento establece un vínculo inextricable entre la ciencia (desacreditada) del calentamiento por el CO2 (también conocida como la teoría de los gases de efecto invernadero) y el control de la población. Vemos esto detallado en el Informe anual del estado de la población mundial del Fondo de Población de las Naciones Unidas para 2009 titulado ‘Enfrentando un mundo cambiante: mujeres, población y clima’ y nos dice:

‘Cada nacimiento da como resultado no solo las emisiones atribuibles a esa persona durante su vida, sino también las emisiones de todos sus descendientes. Por lo tanto, los ahorros de emisiones de nacimientos previstos o planificados se multiplican con el tiempo’.

‘Ningún humano es genuinamente carbono neutral’, especialmente cuando todos los gases de efecto invernadero se incluyen en la ecuación. Por lo tanto, todos son parte del problema, por lo que todos deben ser parte de la solución de alguna manera’.

‘Los programas de planificación familiar enérgicos son de interés para todos los países, por las preocupaciones relacionadas con los gases de efecto invernadero, así como por preocupaciones más amplias en materia de bienestar’”.

“El papel de los asesores científicos del gobierno.

Desde la década de 1980, el aumento de la ciencia ‘posnormal’ ha traído consigo la afirmación de que cuando la ciencia no es clara, esta es la autoridad científica (es decir, la ciencia del gobierno) en la que debemos confiar. En este sentido, un importante vocero del movimiento ecologista, James Lovelock (creador de la hipótesis Gaia), presionó mucho por esa causa. Lovelock dejó en claro que para que la ONU logre sus objetivos, entonces ‘la democracia debe quedar en suspenso’ y la gente se doblega ante la regla de unos pocos elegidos”.

“Hoy en día, pocos dudarían de que la autoridad máxima está en el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Obama designó a John P. Holdren, como su asesor de ciencia ficción, y Holdren se ha dedicado a seguir una política científica que se ajusta al plan de la Agenda 21 que detalló en su libro de texto coautor titulado ‘Ecoscience’ (1977). El plan se establece como esterilización masiva, aborto obligatorio, un gobierno mundial y una fuerza de policía global para hacer cumplir el control de la población”.

“En la página 837 de Ecoscience, el aborto obligatorio será legal según la Constitución de los Estados Unidos…”

“De hecho, se ha llegado a la conclusión de que las leyes obligatorias de control de la población, incluidas las leyes que exigen el aborto obligatorio, podrían mantenerse en virtud de la Constitución vigente si la crisis de la población se hiciera lo suficientemente grave como para poner en peligro a la sociedad”.

“En las páginas 942 y 943, Holdren pide un ‘régimen planetario’ que controle toda la economía global. Holdren declaró: ‘El Régimen también podría ser una agencia central lógica para regular todo el comercio internacional’”. (Science Meets UN Agenda 21, Eugenics And Population Control).

White Supremacists Held Secret Eugenics Conference at Prominent London University for Years/ Supremacistas Blancos Celebraron Conferencia Secreta de la Eugenesia en la Universidad de Londres durante años.

“Un profesor de una destacada universidad londinense ha organizado durante años una conferencia de eugenesia con supremacistas blancos en el campus, según un informe”

“La Conferencia de Londres sobre Inteligencia, que se celebra anualmente desde 2014 en el University College de Londres, se centró en la investigación sobre cómo las diferencias genéticas y raciales supuestamente afectan la inteligencia de diferentes grupos demográficos, entre otros temas. El periódico escolar London Student informó por primera vez sobre la conferencia encubierta de esta semana”.

“La conferencia incluyó solamente la invitación a 24 asistentes, incluido el nacionalista blanco Richard Lynn, que respalda la ‘eliminación progresiva’ de las ‘poblaciones de culturas incompetentes’”. (White Supremacists Held Secret Eugenics Conference at Prominent London University for Years).

Entonces, señoras/es del MEP y CSE:

¿Podríamos decir que “Educación para la afectividad y sexualidad integral”, constituye un programa que mantiene una agenda digamos oculta, de origen eugenista, que establece innovadoras formas de control de las poblaciones para salvaguardar los intereses comerciales de las élites de los países del primer mundo y así los del tercer mundo no les agoten los recursos naturales?

¿Realmente interesan por sí mismos los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, el embarazo adolescente, y todo lo demás en el discurso “benevolente”, “preocupado”, dirigido a las poblaciones de los países menos desarrollados, empobrecidos?

¿Nos encontramos ante una estrategia más “humana”, sin coerción, sin guerra, adoctrinadora, exenta de problemas legales como el genocidio, para el control, disminución, envejecimiento y extinción de las poblaciones de las –en palabras de la “eminencia” emérita Richard Lynn- “culturas incompetentes”, en el tanto la inteligencia artificial avanza y vuelve innecesaria la fuerza laboral humana?

El oxímoron “capitalismo inclusivo” (“Capitalismo inclusivo”: ¿Seguros de que nos llevan por buen camino?) sugiere que la riqueza se encuentra en la base de la pirámide capitalista, es decir, los países pobres, a quienes se les “empoderó” para explorarlos para poder venderles las tecnologías de hace más de una década. Más de una década después, las tecnologías avanzaron, al punto que permiten y permitirán, entre otros, la reproducción “humana” de los grupos élites y la sustitución de los pobres, incluidos aquellos “blancos” vallecentristas y los grupos discriminados que han sido blanco fácil de las campañas de marketing sobre “derechos humanos” –pero aquellos derechos que interesan a los países ricos- sin haberse percatado, al parecer, que siguen siendo parte del subdesarrollo también controlado.

Esto no se trata de la “humana” y “preocupada” posición hacia las mujeres, sectores LGTBI, y otros de importancia, que al final de cuentas son sectores de los países del subdesarrollo que en décadas, curiosamente, no se desarrollan o se desarrollan lo mínimo necesario y al ritmo que imponen otros.

Esto no es la “guerra de los sexos” o la “guerra de los géneros” en las que las campañas de marketing han sido exitosas en colocarnos, para que les coadyuvemos a lo interno de los países con el plan de desaparecernos: “pónganlos a pelear entre ellos, que se la crean y se maten los unos a los otros, al fin de cuentas, siguen siendo los descartables de los países pobres… Y ven qué bien, todo es legal, constitucional, apegado al ordenamiento jurídico… eso sí, mientras nos hacen el trabajo, que paguen y caro”.

Esto, al parecer, ¿es exterminio solapado, “humano”, “legal”, “empoderador”, lento pero constante, de las “culturas incompetentes”, pero ricas en recursos naturales que deben preservarse para las élites de los países ricos?

Señoras/es del MEP y CSE, ¿existe o no alguna relación entre “Educación para la afectividad y sexualidad integral” y la eugenesia, más allá de la inmediatez del “humano” y “benevolente” discurso sobre “derechos humanos”?

Tienen ustedes, una vez más, la palabra.

(*) Gerardo Barboza, Educador

https://independent.academia.edu/EnglishLanguageEdPolicy