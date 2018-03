Hampa agradecida con medios y autoridades

En Estados Unidos de América se ha suspendido a un profesor por revelar ante sus alumnos en clase detalles clave sobre las medidas de seguridad de su escuela.

Supongo que aquí eso sería visto como acoso, agresión y crueldad contra un abnegado educador. ¿Qué me hace pensar esto? Bueno, lo que he venido viendo en los noticiarios y otros programas de televisión así como en medios impresos y digitales por años ya.

Lo que los medios llaman “sucesos” son especialmente homicidios, accidentes, robos, asaltos, riñas y esas cosas. Pues bien, en cuanto sucede una de esas cosas, que antes era en decenas por año y ahora por hora obedeciendo a la consigna sobre todo económica de nuestra sociedad de crecimiento y desarrollo, aparece en los medios, así como aparecen las autoridades y los comunicadores con todos los detalles.

Si se trata de un asalto y robo en un local comercial informan muy minuciosamente cómo entraron y todas las demás formas en las que los delincuentes podrían haber ingresado, cuáles son los puntos vulnerables del sitio, a qué horas está más solitario, cómo no se ve presencia policial en el sitio, cuánto dinero tienen ahí normalmente, cuántas vías de acceso hay para escapar del sitio, dónde están las cámaras de seguridad, dónde está la caja fuerte, cuántos empleados hay de turno en cada ocasión y muchos otros detalles.

Las autoridades nos cuentan con todo lujo de detalles cómo es la capacitación que están dando a sus efectivos, cuántos tienen, cuántos hacen falta para lograr la efectividad mínima, dónde los van a colocar, por dónde van a circular las patrullas y a qué horas y con cuántos efectivos, con qué tipo de armamento, en ocasiones hasta con cuántos cartuchos y siempre recalcando que no les alcanza ni el equipo ni el personal para cubrir todo el territorio, pero mencionando también cuáles sitios tendrán que quedarse sin vigilancia por estas razones.

También muestran dónde hay cámaras de vigilancia en cada sitio público, cuántas hacen falta y dónde y cuántas tienen pensado instalar. Si se trata de retenes informan con la debida anticipación dónde y a qué horas, con cuántos efectivos, dónde van a tener radares y otros muchos detalles estratégicos y tácticos propios de su trabajo.

Cuando entrevistan a testigos con el cuentazo de “identidad protegida” sólo les ocultan la cara, pero muestran todo lo demás por lo cual, yo, al menos, podría muy fácilmente encontrarlos e identificarlos. Puesto que esto puede poner a más de uno en peligro de muerte yo le recomendaría a la ciudadanía entera que no se crea lo de “identidad protegida” y no se exponga. No protegen nada; exponen a las personas, que es distinto: no sólo muestran su vestimenta, sus adornos, sus manos, sus pies, el calzado, la nuca, los hombros, tatuajes, cicatrices, el cabello, el perfil medio disimulado (incluso mediante acercamientos de cámara) y detalles del sitio que es muy fácil identificar, sino que también muchas veces muestran a la persona de cuerpo entero por detrás caminando (como ví que lo hacían con una jovencita que era la víctima denunciante recientemente); así ya conocemos su estilo de movimiento y qué edad y tipo de anatomía tiene; para hacerla entera durante toda la entrevista la escuchamos con su voz, su acento y su vocabulario; nos han presentado un retrato completísimo de la persona, faltándonos sólo verle la cara.

Esto es infantil, carente de profesionalismo, imprudente o una broma. Protección de identidad es una silueta totalmente negra de la persona en una penumbra que no permite distinguir ningún detalle de su anatomía ni gestos que la delaten, alterando su voz en tono y frecuencia, tachando palabras que sólo esa persona usa para que no se la pueda identificar por su habla y a veces reproduciendo en subtítulos lo que dice si no se entiende mucho su dicción alterada (como mandan hacerlo los capos o los terroristas cuando aceptan conceder una entrevista).

Para cerrar revelan planes: a qué personas tienen en la mira, en qué lugares y cuáles allanamientos y medidas policiales y judiciales están preparándose para un próximo futuro, que los vehículos blindados que donó EUA no pasaron Riteve, etc. A la ciudadanía esta minuciosidad y estas revelaciones no le valen más que para el chismorreo, pero para el hampa son todo un regalo y de gran valor estratégico.

(*) Orlando García Valverde es Traductor