El déficit fiscal es importante pero…

Columna Poliédrica

El déficit fiscal no es un problema nuevo en la sociedad costarricense. Siempre ha sido lo mismo, “expertos” y sobretodo políticos, asumen una retórica catastrófista y plantean la necesidad imperiosa de adoptar medidas impostergables, resultado: aprueban leyes que afectan, principalmente, a los sector más débiles.

Una situación similar a la que se está planteando actualmente se vivió en tiempos de la administración 1994-1998. En aquella época de la presidencia de Figueres Olsen, bajo un discurso apocalíptico, se propuso una serie de proyectos para cerrar instituciones autónomas, reformar los regímenes de pensiones y aprobar una serie de impuestos de carácter regresivo.

Y es que esa ha sido la tónica siempre, la aprobación de impuestos que no tiene en cuenta las diferencias de ingreso entre las personas. Se suele aumentar el impuesto sobre las ventas porque se dice que el impacto en las finanzas públicas es relevante, situación que no acontece, al decir de los “expertos”, con el impuesto sobre la renta porque su impacto en la globalidad del déficit es muy escaso.

El problema real es que la estructura tributaria costarricense es total y completamente regresiva. Los que pagamos impuestos somos los trabajadores que no podemos acudir a un contador para que nos haga un balance que permita declarar pérdidas o utilidades sumamente bajas, es decir, no estamos diciendo que eso esté bien, sino que un trabajador no puede hacer esas estratagemas que sí hacen muchos empresarios de todo nivel.

Desgraciadamente esto que sí es importante, no concita la organización y la oposición de los costarricenses. Probablemente la mayoría de las personas no entienden cuando se habla de la diferencia entre impuestos regresivos o progresivos, no entienden que ello tiene un impacto más grande que si una persona contrae matrimonio con otra del mismo sexo.

Nosotros desde esta columna ya hemos escrito sobre esta temática, sin embargo, mientras no haya una organización real de la ciudadanía, la estructura tributaria costarricense no cambiará. No podemos esperar que los diputados que están en la Asamblea Legislativa se atrevan a ponerle el cascabel al gato, ya que mucho de ellos tampoco entienden de estos temas; lamentablemente, esta realidad tiende a no mejorar con los nuevos diputados que han sido electos el primer domingo de febrero, donde la falta de conocimiento de estos parece no importar a nadie. ¡Estamos bien jodidos!

El pesimismo de la razón, como muchas veces hemos dicho, le genera a uno un desasosiego terrible. No es un pesimismo de la voluntad como la mayoría de la gente suele entender este término, sino se trata de una especie de tristeza debido a que se vuelve a confirmar que los seres humanos volvemos a reincidir, una y otra vez, en los mismos errores.

El problema fiscal es importante pero no supone la crisis que quieren hacernos creer. La verdadera crisis es de personas, es la desesperanza que se ha ido apoderando de nuestra sociedad por la ausencia de tomadores de decisiones competentes y, sobretodo, que tengan altura de miras.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com