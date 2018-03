¿No queda otra?

“…comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona, sólo para alcanzar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o que la persona no está preparada… se llama respeto” Charles Chaplin

De acuerdo con las más recientes encuestas es mucha la gente que se manifiesta contra lo que considera una grave ofensa a sus creencias y tradiciones. Es tal es ese sentimiento que partiendo de nada, los apoyos al candidato que representa la intolerancia de un fundamentalismo religioso que amenaza ser gobierno aumentó como espuma en apenas unas semanas debido a que le sirvieron en bandeja de plata las motivaciones para ese inusitado crecimiento electoral. Todo por no preverse las consecuencias que podrían acarrear en este proceso, el no considerar y hasta menoscabar esas creencias, tradiciones y sentimientos de una gran mayoría del pueblo costarricense. Las que, al menos, hay que respetar.

Nos queda la impresión que esta temida realidad no se está entendiendo ¿o no se quiere entender? y se carga la culpa de un posible resultado no deseado a un pueblo “conservador”, “inculto”, “ignorante”, “pendejo” y demás ofensivos epítetos que, con suprema arrogancia, utilizan los responsables de este probable descalabro; repetidos por incautos que con sus intervenciones monotemáticas, utilizadas casi como principal estandarte en esta contienda, defienden a ultranza los reclamos de una minoría, a contrapelo de lo que es costumbre en esa práctica democrática de los costarricenses, que es pausa, mesura, común aceptación y no imposición. Lo que caracteriza a toda una sociedad, y se ha convertido con el tiempo en un atributo individual y colectivo de todo un pueblo. ¿Se ha caído en una trampa deliberadamente montada?

La historia nos dirá a quiénes habrá que cobrarles lo que muy probablemente vendrá si Costa Rica pasa de ser un país pacífico y tolerante a algo diferente y pernicioso que pisotee aún más sus grandes logros políticos y sociales, y en materia de derechos humanos sobre los cuales aún hay mucho por hacer pero estableciendo las justas prioridades que el conjunto reclama y la sociedad requiere.

(*) José Luis Callaci