La oposición posterga para este jueves el pedido de destitución a Kuczynski

Lima, 7 mar (EFE).- Los legisladores opositores que promueven una nueva moción de vacancia (destitución) contra el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, anunciaron que el pedido será presentado este jueves, porque aún no han alcanzado el mínimo de 26 firmas de apoyo.

La moción fue anunciada por las bancadas izquierdistas del Frente Amplio y Nuevo Perú, pero cuenta con el apoyo de otros partidos opositores de diferente tendencia política, ante la nueva información que ha surgido sobre los vínculos del mandatario con la empresa brasileña Odebrecht.

El legislador César Villanueva, de la Alianza Para el Progreso, explicó hoy que la presentación se hará “con las firmas completas, que son 26”, dado que hasta el momento solo han llegado a 24 rúbricas de apoyo.

Villanueva dijo que uno de los legisladores que aún debe firmar la moción es Jorge Castro, del Frente Amplio, quien cumple un viaje de trabajo en la región sureña de Tacna y retornará a Lima en las próximas horas.

“No hay apuro de presentarlo hoy día”, añadió a pesar de que habían anunciado en la víspera que la moción sería oficializada este miércoles en una rueda de prensa.

La moción cuenta, hasta el momento, con el apoyo de las bancadas del Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza para el Progreso, el Partido Aprista y de dos legisladores no agrupados.

Villanueva sostuvo que la vacancia “es la salida” que busca la oposición para que Kuczynski deje el poder, “tras la primera salida, que sería la renuncia”.

“Pero no hay voluntad de renuncia”, remarcó.

La bancada del partido fujimorista Fuerza Popular, que tiene la mayoría en el Congreso, aún no ha firmado la moción, pero su líder, Keiko Fujimori, le pidió el martes a Kuczynski que renuncie al cargo por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

Kuczynski asesoró a Odebrecht tras dejar el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y una de sus compañías, Westfield Capital, también brindó asesoría financiera a la empresa mientras formaba parte del gabinete de Toledo, denunciado por supuestamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares de la constructora.

Además, el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró la semana pasada a fiscales peruanos que la compañía entregó 300.000 dólares para la campaña presidencial de Kuczynski en 2011, comicios en los que salió elegido Ollanta Humala.

En una entrevista televisada, Fujimori dijo el martes que hay consenso entre las bancadas en el Parlamento para apoyar la moción de destitución del presidente, aunque dijo que su partido tomará una posición oficial sobre el tema en las próximas horas.

Fujimori afirmó que Fuerza Popular respeta el orden constitucional y está a favor de que el vicepresidente Martín Vizcarra asuma el cargo, porque “tiene mayor experiencia política”.

En respuesta a estas declaraciones, Kuczynski afirmó hoy que no renunciará al cargo y que “no existe ninguna razón para un nuevo pedido de vacancia”, tras lo cual dijo que no se va a dejar forzar “por declaraciones que no tienen justificación alguna”.

Kuczynski se salvó el pasado 21 de diciembre de un pedido de destitución similar gracias a la abstención de un grupo de 10 legisladores fujimoristas, encabezados por Kenji Fujimori, y tres días después indultó al exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko y Kenji, quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Una encuesta nacional de la empresa Datum reveló hoy que el 63 % de entrevistados está a favor de que Kuczynski renuncie al cargo, mientras que 51 % considera que no terminará su mandato (2016-2021).

Asimismo, la popularidad de Kuczynski ha caído a 17 % , tras las declaraciones de Barata, que han salpicado igualmente a Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García, entre otros líderes políticos.EFE