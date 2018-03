¿Son las iglesias y los políticos conservadores cómplices y reproductores del Capitalismo Patriarcal?

Aunque hay posiciones encontradas acerca de los orígenes del Patriarcado en el mundo; teóricos afirman que en el Paleolítico no existían roles de género, la economía era de subsistencia y la toma de decisiones era colectiva. En el Neolítico, con la aparición de la ganadería y la agricultura, se pasa de una economía de subsistencia a una economía productiva; y es cuando se inicia la subordinación de las mujeres, pues se subvaloraba su trabajo, pese a ser fundamental para la vida. Posteriormente, surge la propiedad privada, y las mujeres se convierten a los ojos de los hombres como bienes intercambiables. De manera que conforme se complejiza el sistema socioeconómico, el Patriarcado va cobrando fuerza. Durante el feudalismo se les persigue y caza a las mujeres acusadas de brujas; pues se temía el hecho de que las mujeres tuvieran ciertos conocimientos y prácticas, que implicaban un poder que los hombres no tenían. En el siglo XVI, en la época feudal, los y las campesinas son desplazados hacia la ciudad, ahí las mujeres no encontraban trabajo asalariado, y debían dedicarse al trabajo doméstico y otras al trabajo sexual. No obstante, se habla de Capitalismo Patriarcal, porque el momento histórico en que se produce la acumulación original del capital y la economía de las sociedades occidentales se estructura como capitalista; es cuando el Patriarcado se asienta con una violencia devastadora para las mujeres. El Patriarcado pese a ser más antiguo que el Capitalismo, le viene muy bien al sistema; la explotación de las mujeres (con el trabajo doméstico no pagado) supone una inyección de mano de obra, que no representa ningún costo, y que hace posible la reproducción del sistema económico. El sistema capitalista explota a millones de trabajadores en el mundo, y le es fundamental mantener los roles de género patriarcales para poder perpetuarse. En esta primera fase del sistema capitalista y pese al escaso poder que tenían las mujeres, éstas logran insertarse en el sistema económico haciendo trabajos remunerados, pero en condiciones precarias e infrahumanas; lo que supuso el inicio de la doble jornada, es decir, las mujeres siguen hasta el día de hoy teniendo la responsabilidad del trabajo reproductivo (cuido de niños y niñas, de enfermos y de personas mayores, así como el trabajo doméstico) y del trabajo remunerado. Al otro lado del mundo, en América Latina la violencia contra las mujeres fue aún mayor, ya que los colonizadores violaban primero a las mujeres indígenas, luego a las negras, y las hacían sus esclavas o asesinaban. De manera que la violencia de género no es algo nuevo, pues desde los comienzos del capitalismo, se ha dado violencia, colonización, esclavismo contra el género femenino. Aunque a los hombres también se les ha explotado, con las mujeres hay una explotación más específica, es más cruda. Pero, por otra parte las mujeres han resistido, tanto en Europa como en el “nuevo mundo”, las mujeres iniciaron sus primeras luchas.

El 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer, ya que en esta fecha se recuerda la lucha de las costureras de una fábrica, que en 1857 en Nueva York hicieron una protesta, exigiendo igualdad de salarios y jornadas de diez horas; como resultado, los dueños de las fábricas incendiaron las instalaciones, y así provocaron la muerte de 140 mujeres. Es a partir de esta fecha que el Movimiento Feminista se va gestando. El Feminismo se puede definir como la lucha histórica que han llevado a cabo las mujeres por sus derechos. Conforme el paso de la historia el Movimiento fue ganando pequeñas batallas; hasta que en el año 1993 se celebra en Viena la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, y se reconoce que los derechos de las mujeres son también humanos. Pareciera una vil mentira que hace tan poco tiempo, a las mujeres se nos reconozca como sujetas de derecho.

No obstante, se venía avanzando lentamente y las demandas de las mujeres empezaron a ser escuchadas, muchas tomamos consciencia de nuestra condición y muchos hombres también se sensibilizaron al respecto; en esta nueva fase del capitalismo, o sea, en el neoliberalismo, hay una tendencia a una dirección precisa del sistema económico, en el sentido de controlar los recursos más básicos, como la tierra, el agua, los mares, etc. y de esta forma controlan también el nivel de explotación. Se controla la economía global y el trabajo humano. Así mismo, en las últimas tres décadas se ha dado un incremento enorme en la violencia contra las mujeres. En los últimos años se ha aumentado cualitativa y cuantitativamente la violencia contra las mujeres, es decir, se da en mayor número y es más brutal. Con el neoliberalismo, la violencia hacia las mujeres ha alcanzado iguales proporciones que en los inicios del capitalismo. Para terminar con la violencia contra las mujeres, no se debe únicamente luchar por cambiar la mentalidad de los hombres, sino por cambiar todo el sistema. La violencia contra las mujeres no es resultado de patologías psicológicas, sino de una estructura socioeconómica que les considera ciudadanas de segunda categoría.

De acuerdo con Silvia Federici, hay varios factores que hoy impulsan la violencia contra las mujeres. La política de despojo de las tierras o su envenenamiento, la tala del bosque, la privatización de las fuentes de agua, que pone en peligro la seguridad y sobrevivencia de las mujeres, sus familias y comunidades. También están otros factores, como la crisis de los salarios, la precarización del trabajo, que obliga a las mujeres a trabajar en nuevos espacios, un ejemplo de ello es la migración y los refugiados, muchas durante su viaje son violadas y miles desaparecidas. Muchas mujeres deben trabajar en la calle, muchas de las cuales se confrontan con la policía, quienes les quitan las mercancías. Otro factor es el institucional, cuando se habla de la violencia contra la mujer, no se debe olvidar la violencia de la misma institución. Los recortes en los presupuestos de las instituciones que les brindan atención, como es el caso de la salud; lo que pone en peligro a los cuerpos de las mujeres, que no tienen salarios que les permitan una atención pronta y de calidad. La violencia no implica solamente el asesinato, sino también a través de políticas que les afecta negativamente, como puede ser la aprobación del uso de pesticidas. En América Latina, los Estados actuales – con algunas excepciones – reproducen el discurso de Adam Smith, según el cual se libera a los grandes empresarios del pago de impuestos, porque en teoría son ellos los que generan riqueza, la cual llegará a derramarse sobre los más pobres; pero en realidad lo que sucede es que se pierden los límites entre lo político y el mundo de los negocios, pues cada vez son más los políticos que forman parte de multinacionales o tienen intereses directos sobre ciertos negocios. En América Latina, pese a que hubo un corto periodo en que se avanzó hacia la igualdad de géneros; en los últimos años viene surgiendo una política patriarcal, que implica el sometimiento de las mujeres. En Brasil por ejemplo vienen aprobándose leyes contra lo que ellos llaman “ideología de género”. Los dueños del mundo, de la riqueza, saben muy bien que el Patriarcado es central para el mantenimiento de todas las desigualdades. Por el contrario, las mujeres requieren de la creación de políticas, que les proteja dentro y fuera del hogar; esto se puede lograr con la aprobación de políticas transversales, que terminen con esas desigualdades. Frente a la desarticulación del tejido social y la ruptura de los lazos de solidaridad en las comunidades que genera el sistema socioeconómico, queda pendiente movilizarnos en sentido contrario.

Como mencioné quienes elaboran leyes y políticas, es decir, los Estados, son clave en la protección de los derechos de las mujeres; pero también existen otros espacios clave, como son las iglesias. Las religiones son el más eficiente bastión del patriarcado. En nuestro país las iglesias judeocristianas son las que predominan, y son justamente las iglesias quienes reproducen ese discurso discriminatorio para las mujeres. En estas iglesias existen leyes explícitas que excluyen a las mujeres, por ejemplo en el lenguaje o cuando se les incluye en el lenguaje es para discriminarlas. Una de las peores repercusiones de las estas iglesias es que su ideología machista controla totalmente las conciencias de las mujeres y de los hombres, lo que desemboca en un reforzamiento de toda la estructura patriarcal; y de esta manera las iglesias terminan teniendo una gran influencia en el espacio público. Las iglesias colonizan el cuerpo de las mujeres, prohibiendo el divorcio, la interrupción del embarazo, las relaciones prematrimoniales, el matrimonio entre personas del mismo sexo; en síntesis las mujeres religiosas no pueden decidir sobre su cuerpo y sexualidad. Es por esto, tan importante que en nuestro país haya un Estado Laico, y también por estas razones es tan peligroso que un partido neopentecostal llegue a la Casa Presidencial basándose en la moral cristiana. Como se afirma, mediante el llamamiento a la defensa de la “familia”, como sostén de los vínculos sociales, la iglesia continúa defendiendo el papel sumiso de las mujeres. La ideología cristiana, presenta a las mujeres como peligrosos objetos para los hombres, y causa de su perversión. La mujer es concebida como incitación al pecado, a la decadencia. Y para empeorar el asunto, los partidos políticos, en su mayoría, liderados por hombres, no intentan dar solución a las desigualdades entre hombres y mujeres.

Por todo lo anterior, hago un llamado a que todas las mujeres y hombres sensibles al tema salgan a la calle este ocho de marzo, a demandar los derechos que nos corresponden, a defender al INAMU, y que continuemos fortaleciendo la lucha por Estado Laico, y reflexionemos muy bien por cuál de los partidos debemos inclinarnos en estas elecciones.

Fuentes: Silvia Federici

(*) Elena Arce S. es Antropóloga