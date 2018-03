Incertidumbre alrededor de la política pública de incentivos y promoción del transporte eléctrico

Desde el pasado 22 de febrero del año en curso, empezó a regir en el país, la Ley 9518: Incentivos y promoción para el Transporte Eléctrico, en la cual se plasma un programa de gobierno que tiene como objetivo estimular el consumo del precitado medio de transporte en los consumidores y productores de vehículos eléctricos, por medio de un paquete de incentivos fiscales, de circulación y de accesibilidad a los créditos para su adquisición.

Dentro de los principales incentivos, se pueden mencionar: la exoneración regresiva (según el valor CIF del vehículo) del impuesto general sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto sobre el valor aduanero, exoneración de repuestos, ensamblaje y producción de vehículos eléctricos; exoneración de la restricción vehicular, pago de parquímetros, así como el uso de los denominados “parqueos azules”.

Incentivos sumamente atractivos a todas luces, máxime considerando que en Costa Rica, por ejemplo para el caso específico de los automóviles de combustión se paga aproximadamente un 52% en impuestos aduaneros sobre su valor CIF, y más atractivo aún si consideramos el efecto positivo al medio ambiente que generaría la disminución en el consumo de vehículos de combustión. Entonces ¿por qué no soñar con alcanzar niveles de consumo de vehículos eléctricos similares a los alcanzados por Noruega?, país en el cual -según datos de la Norwegian Road Federation- durante el año 2017 se alcanzaron niveles de ventas superiores al 50% en vehículos eléctricos o híbridos; o en otras palabras ¿qué nos puede impedir como país tener éxito en dicha política?, y es en este punto donde surge la relevancia de una adecuada articulación para posibilitar la eficiencia, equidad y resultados tangibles de dicha política.

Es claro que la ley ofrece un paquete de incentivos para afectar el precio de un determinado bien (vehículos eléctricos), intentando modificar las conductas de gasto; pero tal y como mencionó el economista Stigliz, es momento de plantearnos las siguientes interrogantes ¿Cómo afectará esta política al sector privado? ¿Quién gana y quién pierde como consecuencia de la implementación de este programa? ¿Cuáles son las razones que impiden introducir este programa?

Si bien la precitada ley, menciona algunos de los organismos e instituciones que deberán trabajar en conjunto para que se pueda implementar con eficiencia y eficacia dicha política –dentro de las que se mencionan I.C.E, I.N.A., MINAE, MOPT, ARESEP, MEIC- es necesario tener presente que el estado posee un control limitado de la economía y por lo tanto se deberán evaluar oportunamente las respuestas del sector privado ante esta intervención estatal, y aún más importante, la conducta que adopten los consumidores ante dicha intervención, máxime cuando se percibe aún en los ciudadanos un sentimiento de que no se cuenta con la información suficiente sobre los vehículos eléctricos, saltando interrogantes como: ¿se instalarán oportunamente las electrolineras para poder transportarnos en recorridos largos?, ¿Qué ha pasado con la energía biocombustible? ¿El INA capacitará y formará profesionales oportunamente que sustenten la demanda de forma oportuna?, ¿Cómo se financiará el gobierno si un alto porcentaje del presupuesto de Hacienda proviene de los impuestos a los combustibles? ¿Qué pasará con el reciclaje de las baterías usadas de los carros eléctricos? ¿Cuáles serán los precios de las baterías cuando se deban reemplazar? ¿Cuál será el precio del marchamo de estos vehículos? ¿Existirá un servicio eléctrico confiable para realizar las recargas de los vehículos eléctricos? ¿Seguirá existiendo una desigualdad en la implementación de las políticas a niveles regionales del país? ¿La política terminará beneficiando a grupos económicos que no eran los destinatarios originales? entre otras; interrogantes que deberán ser resueltas oportunamente por el gobierno; ya que de ello depende que el consumidor pierda el “temor” e incertidumbre de modificar su patrón de consumo.

Lo cierto del caso, es que el éxito dependerá de la articulación que exista en el gobierno central, instituciones descentralizadas, autónomas y el sector privado; la política pública claramente tendrá sus detractores que intentarán ejercer presión para que no se implemente al ritmo deseado por el estado, de ahí es necesario que el gobierno sea agresivo en la implementación articulada para alcanzar la eficiencia; dejando de lado la realización de diagnósticos y propuestas que no se lleven a la práctica, ó de las cuales no se evalúan resultados; es necesario que se gestione, se alcancen resultados, se replanteen estrategias, se incorporen nuevos agentes y aliados.

Ante este panorama, es inminente una campaña de información al ciudadano que le permita minimizar su incertidumbre sobre aspectos relevantes para modificar su conducta de consumo -no solamente el ofrecimiento de un paquete de beneficios-, así como la consecución de acciones articuladas entre los diferentes tomadores de decisión pertenecientes a las instituciones públicas, del sector privado, y que sea una prioridad en la agenda del nuevo gobierno entrante; de tal manera que podamos alcanzar la añorada eficiencia en la implementación de esta política microeconómica, y por qué no? Ser la Noruega de América en la promoción de carros eléctricos.

(*) Rubén Lévano Calvo, Lic. en Administración Financiera