Se van conociendo las realidades

Las noticias que nos vienen a diario por los medios de comunicación dejan en los ciudadanos un amargo sabor a decepción, cuando se nos dice en ellos que exfuncionarios del Partido Liberación Nacional (incluyendo a uno de los candidatos a la vicepresidencia por dicho partido en la primera vuelta) se integraron al equipo económico del candidato Fabricio Alvarado, de la misma forma que un grupo del Partido Unidad Social Cristiana le dan su apoyo. Y esto merece un poco de análisis.

Hace ya varios días, en otro artículo publicado aquí mismo, señalaba que en la reunión entre Álvarez Desanti y Fabricio Alvarado, según las declaraciones del propio Alvarado, se había llegado a un acuerdo, que luego Álvarez desmintió, pero todos creímos que efectivamente algo se tramaba. Y vea Usted, unos pocos días después resulta que casi la totalidad de lo que el candidato del Partido Restauración Nacional llama su equipo económico, está constituido por liberacionistas, de la rama más neoliberal posible, y para peor de males, de la línea de los Arias Sánchez.

Lo que mencionaba en dicho artículo era que Liberación Nacional aprovecharía la inopia casi absoluta de Restauración Nacional de personas adecuadas para los más altos cargos públicos (si no vean Ustedes el tipo de diputados que lleva a la Asamblea Legislativa, que dan vergüenza), para penetrar su posible gobierno con el fin de gobernar sin haber sido elegido, y mantener los postulados neoliberales en el accionar de un futuro gobierno, que han causado tanto daño al país.

Siguiendo el ejemplo de quienes siempre han llamado su contrincante, pero que en realidad han sido siempre socios para repartirse el país, y manejarlo como si fuera una finca, algunos miembros de la Unidad Social Cristiana, se alían en banda con este candidato, en espera que los beneficios que se deriven de la posible repartidera de puestos les arrope parcialmente a ellos, también.

Ambos ejemplos, ambas realidades, nos retratan claramente la forma de ser de los que tradicionalmente han sido político de carrera en nuestro país. Sanguijuelas repugnantes, rémoras destructoras, sin ideología, sino con la ambición de permanecer siempre pegados a la teta del Estado, a través de algún cargo público, con sus beneficios colaterales.

Por otro lado, algo que mencionamos también anteriormente, es la estrecha relación del movimiento evangélico criollo con todas sus particulares características, con la teoría neoliberal impulsada desde hace ya bastantes años en nuestro país por quienes abandonaron su pensamiento social demócrata y se convirtieron en mercaderes políticos. Y es que ambas corrientes provienen, más o menos por las mismas fechas, del imperio norteamericano, siendo la segunda un complemento de la primera.

Lo que estamos viendo no es más que una muestra descarada de oportunismo político. Vergonzoso, que muestra una vez más que quienes se alían de esta manera no buscan otra cosa que su propio beneficio y el de su gremio.

Pienso que no existe persona alguna en nuestro país que no tenga una noción del significado del vocablo oportunista político. Mas para que exista una mejor comprensión del significado de esa palabra, veamos cómo define esa acepción la Real Academia española: “Actitud que aprovecha las circunstancias momentáneas para el propio interés”. De esa definición se desprende que oportunista es toda persona voluble, cambiante en cuanto a criterio y posiciones políticas. Hay dos factores que inciden en la metamorfosis del oportunista; primero las circunstancias adversas, luego están de por medio los intereses personales. Algunos oportunistas del mundo de la política han querido confundir y mezclar el oportunismo con el pragmatismo. Ambas concepciones son completamente opuestas. El pragmático flexibiliza su posición para no perder la batalla o la guerra, no renuncia a sus valores, por el contrario, los mantiene y los defiende, mientras que el oportunista por unas cuantas lentejas se vende y se pasa al bando contrario.

El oportunista es una especie de Judas, traidor y mercenario político, en el proceso de lucha, es un ardiente defensor de su trinchera; por ejemplo, si es partidario de ideas liberales, democráticas, del libre mercado, se declara furibundo enemigo de concepciones políticas de izquierda, a las que ataca de totalitarias y enemigas de la libertad individual. Nuestros personajes aparecen así, por circunstancias en las que su partido político no han logrado llegar el poder, situación que los beneficia, en cierto modo, porque penetrarían un eventual gobierno de Restauración Nacional, como quinta columna, sin quemarse políticamente como partido, ya que las responsabilidades últimas recaerían sobre el señor F. Alvarado. Pero mientras tanto tiene un cargo público importante en el Estado, goza de buen salario, tiene una buena posición social, vehículo, combustible, por ende, tiene una cuota de poder, lo cual sin dudas se lo debe al partido político del cual se supone es simpatizante.

Sin embargo, por lo general nuestro oportunista político de la noche a la mañana sufre un desdoblamiento, acontece que el partido político en el cual milita es desalojado del poder, en esas circunstancias, revisa y sopesa sus intereses personales, empieza a coquetear con el partido que salió victorioso, agrupación que en el pasado era su oponente y adversario, de manera que las barreras y las razones políticas-ideológicas que antes lo enfrentaban, las hace a un lado, pues ahora lo que cabe es mantener el status quo, del cual ha venido gozando plenamente.

Tenemos, pues, una razón más para repudiar en esta segunda vuelta, la mezcla peligrosísima que nace de un fundamentalismo retrógrado e ignorante con la postura neoliberal de esa rama de Liberación Nacional que obedece solamente a sus ambiciones gremiales.

Es así como se van conociendo las realidades, para beneficio de los ciudadanos, pues nos damos cuenta de la forma y manera en que se manejan las cosas en nuestro país. Y ello nos lleva a otra noticia, cual es que un pequeño grupo de afiliados al PAC están renegando de su candidato y se alían con el oponente. Y me pregunto: ¿será que no les estaban dando la importancia y la preeminencia que esperaban en su propio partido? Este es un tema que amerita un poco más de reflexión.

Estas realidades son las que nos obligan a pensar muy seriamente en la próxima elección. Son dos posturas antagónicas absolutamente y somos nosotros, los ciudadanos, los que decidiremos cuál es el futuro que queremos para Costa Rica, y según nuestra elección no tendremos derecho, posteriormente, a quejarnos por nada.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría