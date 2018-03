De ratones sin libros. (Dei topi senza libri), 35

Viajes por mi ex-biblioteca, 35 (I)

De lectura exclusiva para juristas (es broma)

He decidido regalar mi biblioteca a la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente (San Ramón). Creo alcancé el punto en que debo iniciar discretamente mi spogliarello (mi streep-tease), para terminar quedándome ‘con lo puesto’. Pero ocurrió que después de llegar a conocimiento de las autoridades universitarias, aquella decisión tomada con esfuerzo y dolor regresó y rebotó en mí, sacudiendo fuertemente todo mi ser: trato de imaginar las estancias sin las góndolas y las paredes rebosantes de libros; trato de imaginarlas escasamente amuebladas, las paredes vacías, algunos cuadros colgados; sentado yo en medio, con la mente vacía como un personaje de Azorín. ¡Desde la adolescencia había estado siempre, siempre rodeado de mis libros!

Ahora bien ¡qué riqueza incalculable me han deparado los libros! Porque, en el fondo, he sido más ambicioso que los ricos, quienes en su extrema avaricia, logran acumular dinero y cosas materiales; mientras que yo, en un sentido distinto que Chichikov (el personaje de Gogol), he aspirado a poseer las almas de los que han sido sin duda la flor de la Humanidad.

La biblioteca entera pasará a las manos de la Universidad de Costa Rica, para uso y disfrute de estudiantes y profesores. Sin embargo, más previsor que el Rey Lear, tengo decidido conservar hasta el íltimo de mis días, una selección de entre quinientos y mil libros que representen lo que más he amado y admirado en la literatura, la filosofía, el arte, la ciencia.

¿Cuáles serían esos mil? Me viene a la mente el nombre del intelectual y musicólogo español Luis NUEDA (1883-1952), quien recluido, según lo cuenta él mismo, en su casa de Madrid, durante los años del levantamiento franquista contra la República Española (1936-1939), reunió, ordenó y completó las notas de sus variadas y vastas lecturas, y en 1940 las hizo publicar en orden alfabético de autor, bajo el nombre de MIL LIBROS, a los cincuenta y siete años de su edad.

Dicho sea de paso, supe de la existencia de esa obra y de su autor Luis Nueda como a mediados de los años cincuenta, porque el padre Florentino Idoate, jesuita amigo de mi familia, con el propósito de sacarme del ateísmo, me recomendó leer el Prólogo donde Nueda relata cómo volvió a la fe católica después de haber sido un descreído. Leí el prólogo, incluidas las páginas que contenían los argumentos apologéticos de Nueda, y me pareció inconsistente; pero en cambio me encantó cómo resumía algunas obras que están entre mis favoritas de literatura y filosofía; y terminé comprando el libro. Después comprobé que el señor Nueda no había sido, durante el dilatado tiempo en que escribió los comentarios a sus lecturas, el católico un poco obtuso y reaccionario que mostraba ser en el Prólogo de 1940, posiblemente porque este preciso año era el primero y más cruento de la larga dictadura de Franco, con todas las implicaciones que esto tenía.

¿Cuáles son los mil libros de Nueda? Obviamente no sería cosa de enumerarlos aquí; pero ojeando y leyendo en los dos tomos de la obra, uno se da cuenta de que allí está todo lo que un asiduo lector español de clase acomodada, fascistoide y católico autocensurado, podía leer entre 1900 y 1940: realmente una enormidad de libros, entre los cuales los de literatura española clásica y moderna constituyen una abrumadora mayoría.

Ahora bien, tratándose de la biblioteca de un leguleyo ¿cuáles serán los que compongan aquel millar que permanecerá en mis manos hasta el fin? Como se comprende, habrá un fuerte componente de libros jurídicos: unos 200 volúmenes entre textos normativos (constituciones, códigos, etc.), manuales, monografías, tratados y ensayos de doctrina. ¡Qué difícil seleccionar, elegir y, sobre todo, desechar! Siento que los amo a todos; pero la decisión está tomada y la escogencia va, y la pérdida y el duelo van. La inminente definitiva selección podría reflejarse en la muestra siguiente, con la que llenaré las páginas sucesivas de este ratón:

1.- En primer lugar voy a asegurarme de que siempre estén a mi alcance aquellos libros que contienen las fuentes, la historia y la doctrina del Derecho Romano en sus fases clásica, medieval y moderna. Así entonces: el gran Mommsen, Vittorio Scialoja, Ferrini, Bonfante, Rudolf Sohm, Riccobono, Koschacker, Arangio-Ruiz, todo lo de Fritz Schultz; y mis recordados Orestano, Pugliese, Feliciano Serrao y otros coetáneos: Catalano, Schipani, Brutti, Cardilli, nuestro querido Sebastiano Tafaro. Y evoco, por ejemplo, a Mommsen: cuántos períodos de placentero y fecunda lectura me han deparado las obras de ese gigante Theodor Mommsen, Premio Nobel de Literatura (1902), nacido danés en 1817, en la Región de Schleswig-Holstein, y muerto alemán en Berlín, en 1903. Mommsen fue jurista, filósofo, arqueólogo, historiador, filólogo y político: director de la más importante edición del Corpus Iuris Civilis de Justiniano (Weidmann, Berlin, 1868-70) y autor de, entre muchas otras obras, un Derecho Público Romano (1871) y un Derecho Penal Romano (1899); pero sobre todo de aquella monumental Historia de Roma (1854/56) que es, a la vez, un ejemplo de rigor historiográfico y una joya literaria.

Y tendré también a Savigny, a Windscheid, a Rudolf Ihering y otros civilistas tudescos como Paul Oertmann, Enneccerus, Heinrich Lehmann, Fischer, Larenz, Andreas von Tuhr. Y estarán los franceses Domat, Pothier, Portalis y los exégetas: Marcadé, Laurent, Aubry y Rau, Baudry Lacantinerie, Beudant; y luego François Gény, Saleilles, Planiol, Capitant, Louis Josserand, Carbonnier, hasta André-Jean Arnauld. Y los brasileños Clovis Bevilacqua y Francisco Pontes de Miranda. Y los españoles Sánchez Román, Azcárate, don Demófilo de Buen, Federico de Castro, Puig Brutau, Albaladejo y Díez Picazo. Y los italianos Ferrara, Bruggi, Giuseppe Messina, De Rugiero, Venezian, los Coviello, Francesco Messineo, Rubino, Pugliatti, Santoro Passarelli, Natoli, Falzea y el siempre recordado Stefano Rodotà.

2.- De los historiadores del Derecho querría continuar estudiando los libros de Salvioli, Esmein, Gioele Solari, Eberhard Schmidt, Francesco Calasso, Tarello, Mario Talamanca, Tomás y Valiente, Paolo Grossi, Clavero y Pietro Costa. De entre ellos me emociona el recuerdo de Francisco Tomás y Valiente (1933-1996), profesor en Salamanca, Valencia y Madrid, autor de valiosas investigaciones sobre la tortura y el absolutismo, y de un paradigmático Manual de Historia del Derecho Español; a quien su bonhomía y su prestigio académico llevaron a la Presidencia del Tribunal Constitucional de España, pero también, y con ocasión del cumplimiento de sus altas funciones, a una prematura muerte por mano de un mal andado etarra (1996).

3.- En tercer lugar querría contar con los libros principales de muchos filósofos y teóricos del Derecho a partir de Wolff, Kant, Hegel y Waechter; los ingleses Jeremy Bentham y John Austin; el neokantiano Rudolf Stammler y los positivistas Merkel, Thon, Max Ernst Mayer, Leon Duguit). Y del Siglo XX no podría prescindir de Capograssi, Hans Kelsen, Radbruch, Helmut Coing, Alf Ross, Kauffmann, y los amigos Ernesto Garzón Valdés, Bergalli, Sandro Baratta, Pedro Haba, Michel Miaille, Winfried Hassemer, Eligio Resta, Arnaldo Córdova, Luigi Ferrajoli, Tamar Pitch y Antonio Carlos Wolkmer.

Sabía de Roberto Bergalli porque había leído su libro pionero La Recaída en el Delito (1980), pero lo conocí personalmente en Nicaragua hasta 1984, con Rosa del Olmo, Lola Aniyar de Castro y el grupo de Criminología Crítica. Roberto, hoy doblegado por el mal de Alzheimer, fue una de las cabezas más eruditas, brillantes y controversiales de nuestra generación; con estudios doctorales en Buenos Aires, Salamanca, Roma, Colonia y Cambridge. Preso y desaparecido por la Dictadura Militar Argentina, luego rescatado con fondos de su alma mater la Alexander von Humboldt Stiftung, pudo a fin de cuentas realizar en los últimos treinta años una fecunda labor científica, didáctica y divulgativa en los campos de la Criminología, la Filosofía, la Sociología, la Politología y el Derecho Judicial, la Historia y la Sociología Criminal, en la Universidad de Barcelona.

4.- En fin, este ratón alcanzaría proporciones elefantinas si enumero con algún detalle las obras que quedarán conmigo, pertenecientes a materias como el Derecho Constitucional y la Teoría del Estado, el Derecho Penal y la Criminología, el Derecho Procesal, el Derecho Internacional, y el Administrativo, Mercantil, Laboral, etc.

Un jurista que quiera llegar al fondo de las cosas no puede ignorar a los grandes precursores del Derecho y la Teoría Políticas de hoy, como Platón, Aristóteles, Polibio, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Tocqueville. Pero debe dominar necesariamente el pensamiento contemporáneo, desde Georg Jellinek a Michel Miaille, pasando por Laband, Santi Romano, Hauriou, Hermann Heller, Duverger, Hans Kelsen, Biscaretti di Rufia, Carl Schmitt, Pizzorusso, Peter Haberle y Maurizio Fioravanti.

En el campo penal ocurre lo mismo: el libro de Beccaria rompe con la tradición inquisidora del Antiguo Régimen, y entonces, de ahí en adelante es imprescindible la lectura de Feuerbach, de Romagnosi, de Carrara, pasando por Manzini, Bettiol, Antolisei, Franco Briccola, Filippo Sgubbi, Musco, Francesco Palazzo, hasta llegar a Derecho y Razón, de Luigi Ferrajoli, entre el pasado y el futuro de las ciencias penales. También es preciso seguir el hilo del penalismo alemán, de Karl Binding a Winfried Hassemer, pasando por Liszt, Radbruch, Gallas, Wessels, los Kaufmann, Gunther Arzt, Tidemann y Klaus Roxin: por sí mismo, y por su a veces desproporcionada influencia sobre la doctrina española e hispanoamericana. Tengo presentes los libros de los argentinos Eusebio Gómez y Sebastián Soler, que estaban a mi cabecera cuando era juez penal. Me viene ahora a la memoria el nombre y la figura de don Luis Jiménez de Asúa dando una charla en el patio del viejo plantel de nuestra Facultad, en el Barrio González Lahmann: conservo su espléndido Tratado como uno de mis tesoros. Más cercana en el tiempo, tengo la obra de los españoles Enrique Gimbernat, Muñoz Conde, Ignacio Berdugo, Vives Antón, Luzón Peña y Laura Zúñiga; la de los chilenos Novoa Monreal, Ormazábal y Juan Bustos Ramírez, amigo inolvidable; la de los argentinos Jorge Frías Caballero, David Baigún, Tozzini, Creus, Maximiliano Rusconi y Eugenio Raúl Zaffaroni, que ahora está tan cerca; la de los brasileños Batista, Geraldo Prado y Juárez Tabares; la de los colombianos Luis Carlos Pérez, Fernando Velázquez y Pérez Pinzón; la del malogrado y muy recordado cubano Danilo Rivero. Y naturalmente que estaré rodeado de los tratados y monografías del ya imponente grupo de los penalistas costarricenses que, hoy por hoy, no le cede nada a los mejores en Latinoamérica.

Y con la mayor de las razones tendré a mi alcance las obras de los procesalistas que han guiado o compartido mis pasos en los últimos sesenta años: Bülow, Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei; James Goldschmidt, Leo Rosenberg, Salvatore Satta, Gian Antonio Micheli, Víctor Fairén, Elio Fazzalari, Hugo Alsina, Eduardo Couture, Alfredo Vélez Mariconde, Giandomenico Pisapia, Giovanni Conso, Franco Cordero, Nicola Picardi, Peter Gilles, Perfecto Andrés Ibáñez y Michele Taruffo.

Y el Derecho Administrativo que escribieron Gaston Jèze, Adolf Merkl, Massimo Severo Giannini, Sabino Casese y sus discípulos Mozzarelli, Stefano Nespor, etc. ; y el Derecho Laboral que escribieron Ludovico Barassi, Mario de la Cueva, Gino Giugni y Néstor de Buen; y el Derecho Tributario que escribieron Blumenstein, Hensel, Benvenuto Grizziotti y su Escuela (Pesenti, Jarach, Pugliese, Vannoni, Micheli), los Berliri, Alfredo Augusto Becker, Carlos Giuliani Fonrouge, Ataliba, Valdés Costa y Fernando Sáenz de Bujanda; y el Derecho Internacional que escribieron Martens, Story, François Laurent, Andrés Bello, Sumner Maine, Carlos Calvo, Dionisio Anzilotti, Sánchez de Bustamante, Oppenheim, Hans Kelsen, Hildebrando Accioly, Verdross, Charles Rousseau, Giorgio Balladore Pallieri, Antonio Casese. Y un largo etcétera.

Me muevo ahora en dirección de los 86 años ¿no sería el momento de dejar de estudiar? No. Es preciso prolongar el esfuerzo por comprender mejor, para tratar de explicar mejor las bases del Derecho, que son las bases de la justa convivencia y, por ende, las bases de toda posible futura democracia. El jurista de hoy tiene a su alcance una obra que consigue como ninguna antes, conducirlo desde las premisas teóricas y epistemológicas del Derecho, hasta la configuración de la Democracia, por la vía del Estado Constitucional. Se trata del libro de Luigi Ferrajoli: Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia (Trotta, Madrid, 2011).

¿Y de las obras no jurídicas que también me acompañarán? De esas, que será la mayoría, hablaré en el próximo ‘De Ratones sin Libros’, que llevará el número 36 (II).

Y sigue.

(*) Walter Antillon Montealegre es Abogado y Catedrático Emérito de la Universidad de Costa Rica.