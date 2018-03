Exviceministro de gobernación liberacionista apoyará a Carlos Alvarado

San José, 12 Mar (ElPaís.cr).- El exviceministro de Gobernación y Policía (1994-1998) y actual regidor de San José, Jorge Vargas Espinoza, anunció su adhesión pública al candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado Quesada.

“Después de 30 años de estar en la Administración Pública he aprendido que a la administración se llega a servir y no a servirse”, afirmó Vargas, quien también fue exdirector de la Imprenta Nacional.

El exviceministro manifestó su posición en un encuentro ciudadano que tuvo el candidato oficialista el sábado en San José centro, específicamente en las inmediaciones del Liceo de Costa Rica.

Vargas destacó que Carlos Alvarado tiene una alta capacidad de liderazgo, el don de gentes, amabilidad, vocación de gestor, educación y un gran equipo.

“Me siento complacido, extremadamente complacido de estar con nuestro futuro presidente y nuestra futura Primera Dama”, dijo Vargas ante decenas de personas.

El liberacionista destacó la inteligencia y preparación del candidato del PAC y de su esposa, por lo que se comprometió a trabajar para que ambos ocupen la silla presidencial a partir del 8 de mayo.

El candidato del PAC agradeció el apoyo del liberacionista y reiteró su compromiso de construir un Gobierno Nacional para todas y todos los costarricenses, sin distinción de ningún tipo.

“Esto va más allá de los partidos, esto es por el futuro del país, por nuestros hijos, para ir adelante en la Historia”, afirmó Alvarado.