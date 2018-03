Figueres Olsen advierte sobre mezcla de política y religión

San José, 12 mar (Elpaís.cr).- El expresidente de Costa Rica (1994-1998), José María Figueres Olsen, advirtió que no conoce ningún país “donde combinar acervo religioso con política haya salido bien”.

En un vídeo divulgado por Columbia Noticias el ex mandatario se refirió a la campaña electoral en Costa Rica durante una reunión con seguidores en Pérez Zeledón.

“Cada quién toma su voto, dependiendo de su conciencia, porque aquí ninguno, ¿verdad? promulga por ninguno de los dos, hay que votar por el menos peor, pero yo sí termino diciéndoles que yo no conozco ningún país del mundo, y créame, he caminado por algunos. Yo no conozco ningún país del mundo donde combinar acervo religioso, que es otra cosa que espiritualidad, que es otra cosa que ser creyente, yo no conozco un país donde combinar acervo religioso con política haya salido bien”, dijo Figueres.