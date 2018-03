La democracia ante la amenaza del dogma social, económico y religioso

La ciudadanía costarricense a lo largo de su historia ha enfrentado contradicciones en aras de la conquista de nuevos derechos y ante dilemas que comprometían su futuro. En gran parte de los casos, el voto ciudadano ha dirimido las controversias en favor del bienestar y los derechos humanos con el amparo de gobiernos gestados socialmente. Es esta democracia la que nos ha permitido diferenciarnos de otros contextos, donde les fue arrebatada, destruida o limitada por autocracias y tiranías en el poder estatal.

El voto en Costa Rica es el arma para el progreso ciudadano y el desarrollo nacional, así como lo será, ante la nueva amenaza dogmática de las próximas elecciones. Regularmente, en los medios y las encuestas, se acusan a los ticos de ser indiferentes, indolentes y sin opinión, pero nada más alejado de la realidad, está sociedad ha mostrado su compromiso para resolver y defender democráticamente sus derechos y conquistas históricas, como lo expresaremos con el voto, otra vez, que no somos corderos de falsos profetas, ni de ningún intento regresivo, ajeno y extraño contra la familia, la ciencia, la cultura, valores y nuestras tradiciones. La vuelta al pasado, como pretende un candidato, que cree ser dios, esclaviza nuestras creencias y destruye los logros alcanzados.

Creer que es posible reeditar la prehistoria de la democracia y el Estado Social en Costa Rica, revela la profunda ignorancia de ese candidato, que, sin consistentes ideas, propósitos ni política expresa, pretende sumirnos en el caos, en una desenfrenada privatización de la institucionalidad pública, así como la liquidación del Estado Social.

La desarticulación y anarquismo sectorial que pregona ese candidato, está alejada de toda planificación para el desarrollo, es el preludio del caos y la corrupción, así como, el mensaje anticipado de la devaluación de nuestra moneda que encarecerá el costo de vida, depreciará el valor del trabajo y provocará gratuitas y mayores ganancias a los exportadores y poseedores de dólares. Estos anuncios son un atentado contra el bienestar colectivo, a la vez que insulta nuestra democracia, al creerse ganador de una elección no efectuada.

El anuncio del apoyo de un grupo de economistas liberacionistas, para disponer sobre la economía y las finanzas públicas, de ninguna manera garantiza la estabilidad económica ni el desarrollo, pues el neoliberalismo siempre ha beneficiado el enriquecimiento de los propietarios privados en contra de las mayorías y el interés nacional. Asimismo, esos economistas representan a los exportadores y a los empresarios globalizados, luego, sus anticipadas propuestas no son para garantizar la estabilidad laboral, el salario real, la seguridad social, ni en general, el desarrollo nacional. Tampoco constituyen equipo ni sus consideraciones son científicas, por el contrario, sus análisis, recomendaciones y valoraciones, son políticas e ideológicas, como absolutas y dogmáticas son las posiciones a las que apoyan servilmente. No es distinto el apoyo de otros políticos conservadores, que quieren asegurarse de un espacio de poder para usurpar de la función pública y la institucionalidad estatal. El apoyo a un candidato que quiere convertir absurdamente la política en religión, no solo muestra el oportunismo y banalidad de pseudos políticos, también evidencia de la precaria calidad, idoneidad y ética del candidato.

Es un vil engaño, suponer que hacer más ricos a los ricos, es un designio divino, como también es infame creer, que la miseria, el hambre, la enfermedad o el desempleo es obra de los pobres en demoniaca condena. La predestinación en la religión, la política o la economía, es un absurdo científico e histórico, que impide y niega toda acción humana para transformar el destino individual y colectivo en las sociedades.

El voto del ciudadano costarricense el próximo 1º de abril, derrotará el conservadurismo del empresariado nacional, a sus aliados internacionales y pondrá al desnudo, ojalá para siempre, el oportunismo servil de individuos y partidos políticos, que unidos atentan contra la sociedad y su Estado. La democracia es adversaria contra quienes creen que todos deben servir a intereses privativos, exclusivos y excluyentes.

La religiosidad del pueblo costarricense está siendo apropiada por la ambición autocrática de un anodino personaje que distorsiona, engaña y falsifica nuestras creencias, para imponer un dogma religioso sobre la pluralidad de religiones, así como, imponer la dictadura neoliberal contra la heterogeneidad de intereses, la mayoría nacional y los trabajadores.

(*) Juan Huaylupo Alcázar Catedrático. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.