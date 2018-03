Granada renueva la confianza en su primer ministro para 5 años más

San Juan, 13 mar (EFE).- El actual primer ministro de Granada, Keith Mitchell, se alzó hoy con la victoria y renovó la mayoría de su Nuevo Partido Nacional (NNP, por su sigla en inglés) en el Parlamento.

Los habitantes de Granada acudieron a las urnas para elegir su Gobierno para los próximos cinco años, tras una campaña electoral de cuatro meses.

Los centros de votación abrieron a las 06.00 hora local (10.00 GMT) y cerraron a las 17.00 (21.00 GMT).

Los dos principales partidos, del total de siete que acudieron a la contienda fueron el gobernante NNP, que con esta ya gana tres elecciones seguidas, y el Congreso Democrático Nacional (NDC, en inglés).

La jornada transcurrió sin incidentes y, según la Policía, no se reportó ningún suceso extraordinario en las 264 estaciones de voto habilitadas.

“Se siente uno bien por el hecho de que la gente de mi país haya mostrado de esta manera la confianza que tienen en mi forma de gobernar. Es una experiencia humilde”, dijo Mitchell en sus primeras palabras tras conocer los resultados oficiales, según los cuales ha ganado los 15 escaños en el Parlamento.

Tras dar gracias a Dios y a los ciudadanos por esta victoria, dijo que la elección había sido la “más libre de estrés” en sus “34 años en la política”.

“No me siento presionado como años atrás que no sabía a lo que me enfrentaba, ahora se que esperar. Me siento confiado que cumpliré las expectativas de la población. A quien mucho se le da, de él mucho se espera”, agregó.

Por otro lado, invitó a la oposición a trabajar mano con mano, reveló que el líder del NDC, el exministro de finanzas Nazim Burke, no le había felicitado aún, y recomendó que cambien la dirección del partido debido a sus tres derrotas consecutivas en las urnas.

Por último, anunció que este miércoles el partido celebrará un mitin para celebrar la victoria.

De las 78.294 personas convocadas a votar, depositaron su voto 57.357, informó la Oficina Electoral, que agregó que 261 votos fueron declarados nulos.

El pasado 29 de enero el primer ministro de Granada, de 71 años, anunció la convocatoria de elecciones para hoy.

Mitchell gobierna desde 2013, año cuando el NNP arrasó y entonces también ganó los 15 escaños en el Parlamento, sustituyendo a Tillman Thomas, del Congreso Democrático Nacional.

Granada, con una superficie de 344 kilómetros cuadrados y con el sector turístico y la producción de especias como pilares de su economía, es miembro de la Comunidad y el Caribe y de la Organización de Estados Americanos.

Antigua colonia británica, esta pequeña nación caribeña está situada al norte de Trinidad y Tobago y Venezuela y al sur de San Vicente y las Granadinas. EFE