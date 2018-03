Moscú: May no tiene pruebas de que Rusia esté detrás del envenenamiento de Skripal

La primera ministra británica, Theresa May. EFE

Moscú, 13 mar (Sputnik).- Reino Unido no acudió a ningún mecanismo internacional legal para investigar el envenenamiento del ex coronel ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia, señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

A la vez, Zajárova indicó que Londres no tiene pruebas de que Moscú esté detrás de la intoxicación de Skripal.”Nadie sabe qué veneno era, hablemos de manera honesta, incluso Theresa May, que no tiene datos reales”, dijo.

“Ahora, después del ‘show’ de ayer en el Parlamento británico, todos tienen que tenerlo muy claro. Tras las declaraciones del presidente Vladímir Putin ante la Asamblea Federal, nadie puede anunciar en el Parlamento de su país: ‘Doy a Rusia 24 horas’. Hablo de Londres, la capital de una potencia nuclear. ¿Qué tipo de declaraciones son esas? ¿A quién dan esas 24 horas?”, declaró Zajárova.

El 4 de marzo la Policía británica encontró a dos personas inconscientes en un centro comercial en Salisbury, en el condado británico de Wiltshire, aparentemente envenenadas con un agente nervioso.

Skripal fue reclutado por la agencia británica MI6 cuando servía en el Ejército ruso en los años 1990.En 2006 una corte rusa le condenó a 13 años de cárcel por espiar a favor de un Estado extranjero.

Cuatro años después fue canjeado junto con otros dos individuos condenados por espionaje por diez personas detenidas en Estados Unidos.

En el mismo condado en que fueron envenenadas las dos personas se ubica uno de los laboratorios más secretos del Reino Unido en el que se desarrollaron agentes tóxicos durante la Guerra Fría.

El 12 de marzo, la primera ministra británica, Theresa May, calificó de altamente probable que Moscú esté detrás del envenenamiento de los Skripal y dio de plazo hasta el miércoles para que la parte rusa presente una explicación.

Si no se ofrece una respuesta “creíble”, advirtió, habrá “medidas mucho más amplias” contra Rusia que el paquete de sanciones vigentes.La Cancillería de Rusia tachó de “circo” la declaración de May y afirmó que marca el inicio de una nueva campaña basada en una provocación.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó con anterioridad que Londres no ha proporcionado ninguna evidencia que apunte a la implicación de Moscú en el caso de Skripal, y que tampoco ha enviado solicitudes oficiales al respecto.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sugirió a Londres aclarar el intento de envenenamiento sobre el terreno antes de abordar el incidente con Moscú. (Sputnik)