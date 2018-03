Denuncian que Yankelewitz utilizó dinero de empleados de Yanber para pagar su salario

San José, 14 Mar (ElPaís.cr).- Mario Gómez, el abogado de los Bancos acreedores de la Corporación Yanber, dijo este miércoles ante la Comisión Legislativa Investigadora de Créditos Bancarios, que el expropietario de la empresa, Samuel Yankelewitz, utilizó $40 mil de las prestaciones de sus empleados para pagar su salario y el de su hijo en julio del 2015.

Según explicó Gómez ante los y las diputadas, los empleados de la Corporación dieron como capital de trabajo, $1 millón de su fondo de cesantía para que la empresa siguiera operando, pero a diferencia de lo acordado, Yankelewitz usó ese dinero para pagar el sueldo familiar e iniciar con un proceso de quiebra empresarial ante los Tribunales.

“Los trabajadores de la empresa pusieron dinero de sus prestaciones para que la compañía pudiera caminar en julio del 2015, cuando no se había aprobado la línea de crédito por parte de los bancos para que la empresa funcionara (…) En ese mes de julio, según me dijo Ronald Soto (exgerente de Yanber), Samuel Yankelewitz llegó a la empresa y tomó $40 mil para pagarse el salario de él y el salario de Andrés (su hijo)”, señaló el compareciente.

El Ministerio Público y la Asamblea Legislativa, atualmente están investigando al expropietario de Yanber y a otros cuatro exgerentes por supuesto fraude fiscal. Además, les dictaron cinco meses de prisión preventiva mientras se estudia el caso.

Los acusados son, el exgerente general de apellidos Soto Bolaños, el exgerente financiero Sandí Sandí, el también exgerente financiero Paniagua Moya y el exdirector financiero, Brenes Chaves.

Cabe recordar que Yanber es acusada de haber simulado exportaciones ficticias que ascienden a los $29 millones entre el 2015 y el 2016.

El abogado Gómez hizo un recuento de los hechos y manifestó que en algún momento se determinó que la inyección de fondos de los bancos no iba ser suficiente ya que algunos pagos obligatorios por ley, estaban agravando el escenario al que se estaba enfrentando la corporación.

“Yo lo voy a decir con toda claridad. Alguien me dijo en principio que intentara no decir más de lo que me preguntaban, pero creo que mi consciencia hace que no pueda evitar lo que voy a decir. Yo creo que el Fideicomiso que hicieron los señores Vargas es un acto irregular y posiblemente un delito. Porque fue un acto hecho para evitar la ejecución de embargos, que son actos dictados por jueces de la República y adicionalmente como el lo señaló, fue un acto simulado”; declaró el abogado de los Bancos acreedores.

Gómez explicó los dos fideicomisos que se crearon en el caso de Yanber. Uno fue el que hicieron Luis Alberto Vargas y Francisco Luis Vargas en mayo del 2015, cuando la corporación estaba cursando un proceso judicial para evitar su quiebra.

El compareciente dijo ante la comisión que ellos hicieron una solicitud a los Vargas para que presentaran una liquidación de ese fideicomiso, pero nunca se entregó la documentación respectiva.