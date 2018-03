San José, 14 mar (Elpaís.cr).- David Campos se convirtió esta semana en el primer ingeniero no vidente graduado en Costa Rica.

Este joven oriundo de Las Musas de San Ramón de Alajuela, hijo de agricultores y el quinto de siete hermanos subió al escenario de la graduación del Tecnológico de Costa Rica (TEC), acompañado por su padre, Rodrigo Campos de 67 años, según informó la institución en un comunicado de prensa.

“Me siento tan orgulloso de mi hijo. Aún recuerdo cuando me dijo que quería entrar al TEC. Con mucho esfuerzo le conseguimos un apartamento. Yo vine, lo dejé y, en todo el regreso hasta San Ramón lloré. Mi esposa y yo estábamos muy asustados”, recordó su padre un agricultor de café y de caña de india.

La pasión de David por la tecnología inició a los 10 años, cuando tras recibir clases de computación pidió a sus padres una computadora portátil para ir a la escuela.

Según relata, la regleta y la máquina braille eran muy pesadas para un niño de tercer grado.

“Ese mismo día nos fuimos para San José. No teníamos mucho presupuesto y en una venta de computadoras usadas conseguimos una. Claro, cuando llegué al aula era la novedad, mis compañeros hacían rueda”, señaló entre risas.

“Cuándo entré a la Universidad algunas personas ciegas me decían `¿Cómo va a ser ingeniero? Antes que usted otros ciegos ya lo han intentado y no lo han logrado. La carrera es inaccesible. Pero, no los escuchaba. Yo quería volar”, agregó.

Hoy, David trabaja en el Tecnológico de Costa Rica creando programas especiales que ayuden a otras personas en su condición.

Junto a David se graduaron 547 personas. Las graduaciones se llevaron a cabo durante dos días en cuatro actos de graduación. Todas ellas, en el auditorio del Centro de las Artes en la sede central del TEC, en Cartago.