Una es la decisión: democracia o autoritarismo

Una nación -y pienso particularmente en la nuestra- necesita largos periodos de estabilidad para repensarse y renovarse. 30 años de malas políticas sociales y espirituales han enajenado nuestras virtudes creadoras como pueblo, forzando una caída en picada hacia la servidumbre y poniendo en exilio su vigor.

Hoy dicha debacle material y moral ha encontrado su cauce en la purulencia de una religiosidad banal, fanática e irracional y que aspira a ser gobierno. No me cabe duda que cuando menguan los atributos que la ciudadanía confiere, el ciudadano parece menos un ciudadano y empieza a exhibir la errática conducta de un lobo solitario que en su nihilismo oye la voz intransigente de la intolerancia y de la proclividad autoritaria.

No me tiembla la voz para decir que en Restauracion Nacional yace virulento el germen del neofascismo y temo que no exagero. El lente con el que debe observarse la actual coyuntura electoral es otro, uno radicalmente diferente al de la primera vuelta y que nació como pesadilla con los infaustos resultados de febrero.

El populismo autoritario del fabricismo nace no solamente de los criterios políticos discriminatorios expresados por su candidato, sino que también aflora de la continua violación del artículo 28 constitucional que prohíbe a los clérigos o seglares hacer propaganda política “invocando motivos de religión o valiéndose como medio, de creencias religiosas”.

No voy a andar con paños tibios: la elección es entre autoritarismo y democracia. Esta disyuntiva cambió, a mi juicio, la ecuación y los términos del tablero político. El acto electoral que va a culminar en abril ya trascendió al partido Acción Ciudadana y al propio Carlos Alvarado Quesada. Lo que se juega no es el destino de un candidato o el de un partido político, sino la ventura de toda una nación. Para el demócrata esta elección se ubica en un trance donde hay que decidir entre un asalto político “a mano armada” en contra del Estado y sus valores civiles, y la defensa de los principios de una república democrática.

Nunca en la historia política de la II República tuvo la ciudadanía, como ahora, una encrucijada tan punzante y atosigada donde tenga que decidir entre una visión tiránica de la ley y de las relaciones sociales, y otra que jura fidelidad al espíritu y a la letra de nuestra Constitución Política. La actual elección tiene una trascendencia histórica gravísima e igual en solemnidad como si se tratase de haber convocado a una asamblea nacional constituyente.

No hay que esperar a que la bacteria autoritaria de Restauración Nacional sea más grande e insidiosa para advertir su presencia, y la de su posible gobierno. No hay que esperar a que el engendro del neofascismo en ciernes crezca, tome forma y hunda sus garras en la epidermis democrática de la nación, para identificarlo y denunciarlo por calamitoso y autocrático. A la hora de analizar el potencial fascista del fabricismo, uno no solamente se fija en su discurso de odio y exclusión, pero también en otro que analiza su fuerza humana que es mucha y disciplinada, mefistofélica, sin voluntad propia, pero camorrista y con una vocación de“afilacuchillos”.

¿Exagero? No. Puede ser que mi aserción se dispute por considerarse excesiva, propósito que puede impugnarse si se reconoce que el fenómeno cuestionado tiende a incubarse desde la marginalidad política, desde su pequeñez, hasta convertir al minúsculo partido en una multitud enajenada, vociferante y peligrosa. Puede ser que al final de un cierto camino el fenómeno neofascista no se cristalice y retroceda a su pertenencia marginal de origen.

Empero, muy mal haríamos en ignorar al lobo hambriento que amenazante evidencia sus colmillos; muy mal haríamos en ignorar al hambriento lobo solo porque es un cachorro. Una cría salvaje no deja ser lo que es solo por ser novata. El incauto advenedizo crecerá y aprenderá las nigromancias de la tiranía, acompañado de las venenosas pócimas que embriagan con “verdades absolutas” al vulgo que al circo concurre.

El odio a todas las universidades públicas, el rencor a la cultura, la tirria contra los empleados públicos, la rabia a la organización sindical, la inquina al rigor de la labor intelectual, el aborrecimiento a la diversidad sexual y de género, la misoginia, la xenofobia, la intolerancia religiosa, son todas malas sombras y parte del ADN fascista de Fabricio Alvarado. El fascismo siempre se ha obsesionado en querer ser el amo de la moral personal y social, por monopolizarla y hacer de ella una inmisericorde política pública de corte autoritaria. En fin, el ADN fascista de Fabricio se caracteriza por su implacable inquina en contra de la libertad, los derechos humanos y la democracia.

¿Qué hacer? Entender lo que es una prioridad, no una prioridad cualquiera, sino una ostentosamente única, trascendental e histórica. La prioridad que consiste en detener una avanzada autoritaria, inaceptable para la salud de nuestras libertades colectivas e individuales. En el fondo, ya la elección no es entre dos Alvarados, sino un referéndum entre un discurso de convivencia civilizado y otro antidemocrático de intolerancia, discriminación y vejación. No importa si alguien dice que el pensamiento de Fabricio no es neofascista sino otro de siniestro calibre; lo realmente trascendental es identificar la nauseabunda naturaleza política del fabricismo y la absoluta inconveniencia de que sea gobierno. La gravedad de la crisis no admite distracciones semánticas inútiles.

Mala sombra, sectaria y miope, es la voluntad de quien no haya tenido una firme y concordante lupa ni el soplido de congruencia necesario para explicarse este amargo trance, pues hay que saber de antemano que se ha de compartir temporalmente techo y voluntad con el adversario demócrata de ayer, que también hoy se siente alarmado ante tan inédita amenaza.

Bienvenido sea el apoyo de Rodolfo Piza, bienvenido sea el hombro de Leonardo Garnier, y bienvenidas sean las manos honestas de tantos otros ciudadanos que, a pesar de las diferencias políticas, advierten las graves amenazas que se ciernen sobre el horizonte inmediato. La consigna es triunfar en abril y con ello sortear el primer gran obstáculo de una historia que está muy lejos de concluir.

(*) Allen Pérez es Abogado