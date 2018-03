Torneo de Golf busca recaudar fondos para equipo médico en el Hospital Nacional de Niños

San José, 15 mar (Elpais.cr).- El viernes 16 de marzo se realizará el XIV Torneo de Golf Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños-Parque Diversiones, cuyo objetivo es recaudar fondos para la compra de una Torre de Calorimetría que será utilizada por médicos intensivistas, gastroenterólogos y especialistas en la Unidad de Quemados del Hospital Nacional de Niños (HNN).

“La nutrición es un elemento fundamental en el tratamiento del paciente hospitalizado y se hace especialmente importante en el paciente crítico que tiene un desgaste muy acelerado en su metabolismo, por ejemplo, los grandes quemados. Este equipo permite acondicionar los elementos nutricionales a las necesidades individuales de estos pacientes, impactando directamente en su recuperación”, señaló Jaime Cortés Ojeda, Jefe de Cirugía.

Durante 14 años se ha logrado la recaudación histórica de $1.502.946.56 que han sido utilizados para compra de equipo médico y la construcción de la Torre de Esperanza. La edición 2018 contará con el patrocinio de Aeris Costa Rica, gestor a cargo del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

“Para todos los que formamos parte de la familia Aeris, es un honor y fuente de motivación contribuir a una causa que busca mejorar la calidad de vida de quienes serán parte del futuro de Costa Rica. Este torneo ha llevado esperanza a niños con distintas patologías y nosotros queremos ser parte de esas historias llenas de convicción por la vida”, aseguró Rafael Mencía, director ejecutivo de Aeris Costa Rica.

El Torneo de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños-Parque Diversiones se ha caracterizado no solo por el éxito y alcance de metas para apoyar al Hospital, sino también por la organización del evento, en la cual los participantes tienen la oportunidad de ganar muchos y atractivos premios, siendo el principal la rifa de un viaje al US Open para dos personas, que tendrá lugar en Shinnecock Hills Golf Club en las afueras de la ciudad de New York.

“Este torneo es una actividad en la cual golfistas y empresas se unen para hacer una diferencia. Junto con la Asociación, buscan satisfacer necesidades de equipo médico para el Hospital Nacional de Niños. Esta alianza ha permitido mejorar la calidad de vida de muchos pacientes y sus familias durante 14 años”, agregó Alejandro Pignataro Madrigal, presidente de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños-Parque Diversiones.

Se espera la participación de 150 jugadores en el Club Cariari. La actividad deportiva de este viernes 16 de marzo dará inicio a las 7:30 a.m. y concluirá a las 2:00 p.m.