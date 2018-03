El caso Skripal: voces opositoras reclaman cordura respecto al uso de Novichok

Moscú, 16 mar (Sputnik).- En medio de la crisis desatada por Londres por la presunta implicación de Rusia en el envenenamiento del exagente de inteligencia ruso, Serguéi Skripal, aparecen en el propio Reino Unido voces que llaman a la cordura, piden no tomar medidas precipitadas y denuncian maniobras para culpar a Moscú.

La primera ministra británica, Theresa May, ordenó el 14 de marzo expulsar a 23 diplomáticos rusos diez días después de que el exagente supuestamente fuera envenenado en la ciudad de Salisbury, en el condado de Wiltshire con una sustancia tóxica, identificada como un neuroparalizante de la familia Novichok creado en la extinta URSS.

La primera ministra acusó a Moscú de estar detrás del suceso sin presentar pruebas, pese a que las autoridades rusas ofrecieron colaborar en una investigación seria del caso.

Llamado a la calma

Rusia vs. Reino Unido: ¿qué país tiene más interés por la verdad sobre el caso Skripal? Sputnik/Vladimir Astapkovich

“Apresurarnos antes de que las evidencias sean reunidas por la Policía, en medio de un ambiente demasiado exaltado en el Parlamento, no sirve a la justicia ni a nuestra seguridad nacional”, escribió el líder de la oposición británica Jeremy Corbyn, en un artículo publicado en el periódico The Guardian.El político del Partido Laborista remarcó que su formación no es partidaria del Gobierno ruso.

“Sin embargo, esto no significa que debamos resignarnos a una nueva guerra fría con un aumento de los gastos militares, conflictos en todo el mundo y una intolerancia macartista a los disidentes”, subrayó.

Corbyn reiteró en su artículo que “las autoridades rusas deben rendir cuentas sobre la base de la evidencia, y nuestra respuesta debe ser decisiva y proporcionada”.

Según el opositor, si Moscú no es culpable no se debe descartar la posibilidad de que exista una “conexión” con grupos de la mafia rusa.

No existen pruebas de que el gas usado fuese producido en Rusia

El laboratorio militar británico de Porton Down no ha identificado la fuente ni el país de producción del agente neurotóxico empleado en el ataque de Salisbury, advirtió el historiador y ex diplomático del Reino Unido, Craig Murray, en su blog personal.

“Científicos de Porton Down no han sido capaces de establecer que el gas nervioso sea de producción rusa”, señala en base a una “fuente muy bien situada en el Ministerio de Exteriores” del Reino Unido.

En el mismo condado en el que fueron envenenados Skripal y su hija, en concreto en Porton Down, se ubica uno de los laboratorios militares más secretos del Reino Unido en el que se desarrollaron agentes tóxicos durante la Guerra Fría.

Precisamente el laboratorio de Porton Down desarrolló el agente nervioso VX con el que fue asesinado Kim Jong-nam, el hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, en un aeropuerto de Malasia en febrero de 2017.Formulaciones vagas y presiones a funcionarios

El exdiplomático llamó la atención sobre el hecho de que May habló sobre una sustancia “de un tipo desarrollado en Rusia”.

“El Gobierno (de May) nunca ha dicho que el gas nervioso se produjo en Rusia ni que solo puede hacerse en Rusia”, señaló el exdiplomático.

Según Murray, “cuando se utiliza una expresión formulada con extrema cautela, se sabe que es el resultado de un compromiso muy delicado en el Gobierno”.

De acuerdo con el diplomático, que se reserva la identidad de sus fuentes, los científicos de Porton Down están “resentidos de la presión” ejercida para obtener resultados más firmes contra Rusia.

Murray añadió en su artículo que había escrito “a la oficina de medios de comunicación en la OPAQ para pedirles que confirmasen que nunca ha habido evidencia física alguna de la existencia de Novichok rusos, y que el programa de inspección y destrucción de armas químicas rusas se completó el año pasado”.El exdiplomático británico dio a entender que la diplomacia de su país ya está maniobrando para que la comisión investigadora de la OPAQ concluya que la sustancia fue “desarrollada por Rusia” y recordó que algo parecido sucedió cuando se ejerció una “presión extrema contra el personal del Foreign Office y otros funcionarios públicos para firmar el expediente sucio sobre armas de destrucción masiva iraquíes”.

Skripal y su hija de 33 años fueron encontrados inconscientes cerca de un centro comercial supuestamente envenenados con un agente nervioso.

El hombre fue reclutado por la agencia británica de espionaje MI6 cuando servía en el Ejército ruso en los años 1990.

En 2006 la justicia rusa le condenó a 13 años de cárcel por espiar a favor de un Estado extranjero y cuatro años después fue canjeado junto con otros dos espías por diez personas detenidas en Estados Unidos.

Reino Unido acogió a Skripal y le concedió la ciudadanía británica, según lo confirmó la Scotland Yard.

