Putin cierra la campaña presidencial arengando a los rusos a votar

“De la voluntad popular, de la voluntad de cada ciudadano de Rusia, depende el rumbo que tome el país. Por eso me dirijo a ustedes para pedirles que acudan el domingo a los colegios electorales. Ejerzan su derecho a elegir el futuro de nuestra amada y gran Rusia”, dijo Putin en un vídeo.

Precisamente, la gran intriga de los comicios no es el resultado, ya que la reelección de Putin se da por descontada, sino los niveles de participación, ya que en las legislativas de 2016 la abstención superó el 50 % del electorado.

El Kremlin quiere garantizar a toda costa una alta participación que legitime la reelección de Putin para un nuevo mandato de seis años, para lo que la Comisión Electoral lanzó una campaña informativa sin precedentes en todo el país.

Además, otro de los objetivos era contrarrestar la “huelga de votantes” convocada por el líder de la oposición extraparlamentaria, Alexéi Navalni, inhabilitado como candidato por tener antecedentes penales.

“A quién votar, cómo ejercer libremente el derecho de elegir, es una decisión personal de cada ciudadano. Pero si se elude esta decisión, esta elección clave, determinante, se hará sin tener en cuenta su opinión”, dijo Putin.

Según todos los sondeos, el líder ruso ganará con un 70 % de los votos, un resultado histórico para el inquilino del Kremlin, que fue elegido por primera vez en 2000 y reelegido en 2004 y 2012, con un paréntesis de cuatro años como primer ministro (2008-2012).

No se esperan protestas postelectorales como en 2011, aunque Putin ha pedido al Ministerio del Interior que garantice por todos los medios el orden público durante y después de la votación, en la que están llamados a las urnas 110 millones de rusos.

“Votaré por Putin. Es un presidente fuerte. Él hizo que dejáramos de estar de rodillas. Ahora, ya nunca más volveremos a bajar la cerviz”, comentó hoy a Efe Alexandr, un repartidor de 56 años.

En cuanto a 2024, cuando Putin debería dejar el poder, ya que la Constitución prohíbe más de dos mandatos consecutivos, expresó su esperanza en que Putin “ya esté preparando un digno sucesor”.

En segundo lugar en intención de voto se sitúa el candidato comunista, el millonario estalinista Pável Grudinin, con un 7 %, seguido por el veterano líder ultranacionalista, Vladímir Zhirinovski, con un 6 %.

“Dudo entre Grudinin y (el liberal Grigori) Yavlinski. Me gustaría votar por alguien que haga frente a Putin. ¿Por qué no me gusta Putin? No tiene por qué gustarme. Mi vida empeoró mucho con él”, señaló Tatiana, periodista y filóloga retirada de 65 años.

Esta moscovita, que lamenta que su pensión “sea miserable” pese a tener estudios superiores por la mejor universidad del país, asegura que trabajará en una comisión electoral “para ver cómo se cuentan los votos”.

“Hace 20 años las elecciones eran limpias. Los votos se contaban a mano”, destacó.

Además de ser los más críticos con el Kremlin, los jóvenes rusos son los más reacios a votar y Putin no parece haberles convencido a acudir a las urnas, al menos a los que residen en las grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo.

“No pienso ir a votar. No hay candidatos que puedan representarme. Si Navalni se hubiera presentado le hubiera votado. Reunió las firmas necesarias. Tenían que haberle dejado presentarse”, comentó Yulia, profesora de inglés y francés.

Al mismo tiempo, la joven de 23 años admite: “Hay mucha gente que apoya a Putin y es seguro que ganará las elecciones, pero a mí me gustaría ver una alternativa”.

Precisamente, el primer ministro, Dmitri Medvédev, conocido por su afición a las redes sociales, también llamó hoy a los jóvenes a “salir de internet”.

“El 18 de marzo es hora de salir de internet, volver a la vida real y tomar una decisión importante que marcará nuestro futuro, el futuro de todo el país”, escribió en Facebook.

Los rusos votarán por vez primera en unas presidenciales en Crimea, que precisamente celebra el domingo el cuarto aniversario de su anexión por Rusia, lo que ha sido condenado por Ucrania, que ya ha adelantado que impedirá que los rusos voten en su territorio.

“Me gustaría que Ucrania tuviera un líder como Putin. He hecho muchas cosas buenas por su país. En Rusia, por ejemplo, no hay los desórdenes que hay en mi país”, comentó al respecto la ucraniana Anastasía, una traductora de chino residente en Moscú. EFE