Centroizquierda griego clausura congreso fundacional decidido a gobernar

“A partir de hoy estamos todos en la misma casa, decididos a volver a asumir el protagonismo político”, dijo la presidenta del partido, y hasta ahora líder del histórico Pasok en sus palabras de clausura.

Los más de 5.000 delegados que se reunieron en el estadio de la Paz y Amistad de Atenas debatieron hoy en distintas aulas sobre la estrategia a seguir a partir de ahora y, al final de la jornada aprobaron el programa de la nueva formación.

Movimiento por el Cambio engloba a Pasok; partidos que en algún momento se escindieron de él, como el fundado por el ex primer ministro Yorgos Papandreu; así como el centrista To Potami (El Río), una formación que subió como la espuma en las elecciones de 2015, pero que entretanto apenas tiene un papel marginal en los sondeos demoscópicos.

Con esta unión de fuerzas el centroizquierda quiere recuperar el espacio ocupado por Syriza, que desde que asumió el Gobierno en 2015 ha abandonado buena parte de su radicalismo y se ha posicionado más en la socialdemocracia moderada.

Durante el congreso Yenimatá defendió que el nuevo partido sólo recuperará protagonismo si muestra un perfil propio y no se presenta como apéndice de alguna de las dos grandes formaciones de la actualidad, la conservadora Nueva Democracia o Syriza.

Eso no impidió que en la primera sesión, a la que fueron invitados dirigentes de todos los partidos, con excepción de los neonazis, tanto el líder de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, como el vice primer ministro, Yannis Dragasakis, lanzaran ya sus primeros mensajes de cortejo.

Mientras que Yenimatá dibujó al partido como motor de un nuevo movimiento progresista que incluso podría insuflar nueva vida a la socialdemocracia en toda Europa, sin compromisos a priori de ningún tipo, algunos de los dirigentes reclamaron un posicionamiento mas claro.

“El Movimiento por el Cambio pronto tendrá que decidir dónde se sitúa estratégicamente, ¿en la corriente progresista o en la conservadora? ¿Está en comunión y alianza con la derecha o con las fuerzas sociales y políticas progresistas? ¿Es un movimiento de cambio o un movimiento progresista de cambio?”, planteó Yannis Ragusis, quien había sido uno de los candidatos a dirigir el partido.

Entre los nueve candidatos que se presentaron al liderazgo en noviembre pasado Ragusis fue el único que abogó por no descartar de antemano una alianza gubernamental con Syriza, una opción que el exlíder de Pasok Evánguelos Venizelos rechazó hoy categóricamente.

Derrotar a Syriza y evitar la mayoría absoluta de Nueva Democracia en las próximas elecciones, esas deben ser las metas, dijo.

Tras un atropellado nacimiento marcado por disputas en torno al liderazgo y peso de las distintas fuerzas, que llevó a que antes de existir un nombre ya hubiera nueve candidaturas a la presidencia, la cohesión todavía se antoja como un objetivo lejano.

Stavros Theodorakis, el líder de To Potami, el único partido que no surgió de Pasok, no dejó lugar a dudas de que no está dispuesto a aceptar que la formación fundada por Andreas Papandreu sea la que lleve la voz cantante en este matrimonio. EFE